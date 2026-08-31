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'Vou usar com orgulho' - Emiliano Martinez revela a bênção de John Terry após pegar a icônica camisa 26 do Chelsea
Número de camisa icônico para o novo goleiro do Chelsea
O Chelsea confirmou oficialmente que Martinez vestirá a camisa 26 após sua chegada vindo do Villa. O número é sinônimo do lendário ex-capitão John Terry, que o usou durante toda a sua carreira repleta de títulos no oeste de Londres. Desde a saída de Terry, em 2017, a camisa tem sido raramente vista, com Kalidou Koulibaly e Levi Colwill sendo os únicos outros jogadores a ocuparem brevemente o número nos últimos anos.
Embora os números de camisa sejam frequentemente vistos como meras formalidades, a história do 26 no Chelsea carrega um peso que poucas outras camisas têm. Ao escolher esse número específico, Martinez sinaliza sua intenção de se tornar um líder dentro do elenco, espelhando a influência que Terry exerceu sobre o vestiário.
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Terry dá sua bênção a Martinez
Assumir uma camisa eternizada por um ídolo do clube pode ser uma tarefa intimidadora, mas Martinez garantiu que tinha o sinal verde do próprio jogador. O goleiro quis se certificar de que não havia qualquer desrespeito ao legado de Terry, e sim que a escolha fosse vista como uma homenagem. O argentino revelou que entrou em contato com Terry, com quem trabalhou durante a passagem do defensor pela comissão técnica do Aston Villa, para discutir a mudança.
"Lembro de usar a 26 por empréstimo algumas vezes em clubes anteriores e, claro, eu sabia que John Terry ficou famoso aqui com a 26", disse Martinez. "John foi alguém com quem conversei antes de chegar, e ele disse que estava muito feliz por eu estar aqui. Pelo tempo em que estivemos juntos no Aston Villa, ele sabe o quanto eu trabalho duro e o que posso trazer ao Chelsea. Na manhã em que assinei, mandei uma mensagem para ele e disse: 'Vou vestir a sua camisa e vou fazer isso com orgulho'."
Uma transferência dos sonhos para o veterano
A transferência em si avançou em um ritmo notável, pegando muitos observadores de surpresa, dadas as indicações anteriores do Chelsea de que estava satisfeito com suas opções atuais. No entanto, o Chelsea acabou se movendo para garantir o internacional argentino em um acordo no valor de £7,5 milhões, após preocupações com atuações recentes na posição de goleiro. Martinez expressou sua empolgação com a transferência, descrevendo a mudança como um sonho realizado depois de passar quase duas décadas no futebol inglês.
"É incrível", disse Martinez em sua primeira entrevista como jogador do Chelsea. "Foram dias incríveis. Obviamente, aconteceu muito rápido, mas estou muito feliz por estar neste clube. Estou na Inglaterra há quase 17 anos, e jogar pelo Chelsea é um sonho para mim."
- AFP
Impacto imediato em campo
Martinez não precisou esperar muito para ter seu primeiro gostinho de ação com a camisa do Chelsea, já que foi lançado à equipe titular na emocionante vitória por 4 a 3 sobre o Brighton. Apesar de sofrer três gols em um duelo de placar alto, o argentino fez várias defesas vitais que permitiram ao Chelsea manter a vantagem e garantir os três pontos. Embora Robert Sanchez atualmente seja o dono da camisa 1, a contratação de Martinez acrescenta uma concorrência significativa ao elenco.
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