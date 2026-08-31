Assumir uma camisa eternizada por um ídolo do clube pode ser uma tarefa intimidadora, mas Martinez garantiu que tinha o sinal verde do próprio jogador. O goleiro quis se certificar de que não havia qualquer desrespeito ao legado de Terry, e sim que a escolha fosse vista como uma homenagem. O argentino revelou que entrou em contato com Terry, com quem trabalhou durante a passagem do defensor pela comissão técnica do Aston Villa, para discutir a mudança.

"Lembro de usar a 26 por empréstimo algumas vezes em clubes anteriores e, claro, eu sabia que John Terry ficou famoso aqui com a 26", disse Martinez. "John foi alguém com quem conversei antes de chegar, e ele disse que estava muito feliz por eu estar aqui. Pelo tempo em que estivemos juntos no Aston Villa, ele sabe o quanto eu trabalho duro e o que posso trazer ao Chelsea. Na manhã em que assinei, mandei uma mensagem para ele e disse: 'Vou vestir a sua camisa e vou fazer isso com orgulho'."