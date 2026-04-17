"Vou ter que dar tudo de mim!" – Antoine Griezmann, emocionado, afirma ter "esquecido o cansaço" antes da última final da Copa del Rey com o Atlético de Madrid contra seu ex-clube, a Real Sociedad

O atacante de 35 anos está atualmente vivendo as últimas seis semanas de sua passagem pelo Metropolitano, mas a agenda continua repleta de jogos decisivos. Com o título da Copa del Rey em jogo e uma semifinal da Liga dos Campeões à vista, Griezmann está determinado a deixar a capital espanhola em um momento histórico.

“Estou muito animado, ansioso e feliz. Não sei, estou simplesmente muito feliz por disputar uma final. Sinto-me pronto para enfrentar uma partida difícil, na qual terei que dar tudo de mim em campo”, disse Griezmann aos repórteres. O veterano também observou que a emoção do recente sucesso do Atlético de Madrid proporcionou um impulso mental: “Chegar às semifinais da [Liga dos Campeões] faz você esquecer todo o esforço e o cansaço. Vejo as pessoas muito confiantes, felizes e ansiosas para treinar e competir amanhã.”