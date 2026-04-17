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"Vou ter que dar tudo de mim!" – Antoine Griezmann, emocionado, afirma ter "esquecido o cansaço" antes da última final da Copa del Rey com o Atlético de Madrid contra seu ex-clube, a Real Sociedad
Um final de sonho para o francês
O atacante de 35 anos está atualmente vivendo as últimas seis semanas de sua passagem pelo Metropolitano, mas a agenda continua repleta de jogos decisivos. Com o título da Copa del Rey em jogo e uma semifinal da Liga dos Campeões à vista, Griezmann está determinado a deixar a capital espanhola em um momento histórico.
“Estou muito animado, ansioso e feliz. Não sei, estou simplesmente muito feliz por disputar uma final. Sinto-me pronto para enfrentar uma partida difícil, na qual terei que dar tudo de mim em campo”, disse Griezmann aos repórteres. O veterano também observou que a emoção do recente sucesso do Atlético de Madrid proporcionou um impulso mental: “Chegar às semifinais da [Liga dos Campeões] faz você esquecer todo o esforço e o cansaço. Vejo as pessoas muito confiantes, felizes e ansiosas para treinar e competir amanhã.”
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Momentos inesquecíveis sob o comando de Simeone
Apesar de toda a atenção voltada para sua iminente transferência para os Estados Unidos, Griezmann insiste que não vai deixar que a narrativa da “última dança” o distraia de seu desempenho. Com o Arsenal à espera na Europa, o campeão da Copa do Mundo está simplesmente concentrado no prestígio do evento em La Cartuja.
“Não estou pensando se será meu último jogo ou não, apenas que é uma partida muito importante. É uma final em que poucos jogadores têm a chance de disputar. É uma alegria imensa, um motivo de orgulho. Só quero estar lá amanhã e jogar no nível que todos esperamos”, explicou. No entanto, ele admitiu que está valorizando as últimas interações com Diego Simeone: “Percebo isso quando estou em campo, jogando, me divertindo. Estou aproveitando cada mensagem do técnico, estou absorvendo tudo. O que queremos é jogar partidas.”
Respeito pelas raízes da Real Sociedad
Em uma reviravolta poética do destino, a última grande final nacional de Griezmann com o Atlético será contra o clube que lhe proporcionou a chance de se lançar como profissional. O Real Sociedad, agora comandado por Pellegrino Matarazzo, está entre Griezmann e o troféu — uma realidade que o francês admite ser difícil de assimilar sem se emocionar profundamente.
“Não estou pensando muito nisso, porque, do contrário, ficarei muito emocionado, e não quero isso. Quero estar revigorado para a partida. Devo muito a eles; abriram portas para mim que a França não abriu. Devo muito a eles. É uma partida especial. Mas não estou pensando muito, apenas em jogar e dar o meu melhor”, disse ele. Ele também elogiou a evolução tática de seu antigo time, observando: “Desde que o novo técnico chegou, eles mudaram bastante: jogo rápido, passes em profundidade… Estou gostando muito da temporada do Guedes; já o tinha visto no Valência, e agora ele parece estar se divertindo. Ele é fundamental para eles.”
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Uma mensagem final aos torcedores do Atlético
À medida que começa a contagem regressiva para o pontapé inicial em Sevilha, Griezmann reservou um momento para expressar sua gratidão aos torcedores do Atlético, que o apoiaram durante suas duas passagens pelo clube. Ele reconheceu o papel dos torcedores na trajetória dramática do clube ao longo da temporada, especialmente durante a recente pressão do Barcelona.
“Obrigado a todos pelo apoio que nos deram este ano e continuam a nos dar. Vocês são sempre uma fonte de força nos momentos difíceis. Vimos isso na terça-feira, quando o Barça estava nos pressionando: vocês estavam bem ali atrás de nós, nos incentivando. É uma partida muito especial para os torcedores, e espero que possamos dar a eles a vitória”, concluiu. Com a final marcada para sábado à noite, o cenário está perfeitamente montado para que um dos maiores ícones de todos os tempos do Atlético consolide seu legado.