“Vou tentar tirar o máximo proveito disso” – Endrick fala abertamente sobre sua relação com Neymar e seu papel na Copa do Mundo sob o comando do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti

Endrick continua paciente em busca de suas oportunidades sob o comando do técnico. “Na primeira temporada com Ancelotti, joguei bastante. Foram poucos minutos, mas entrei em campo em quase todos os jogos. Ele sempre dizia que minha hora chegaria. Na Copa del Rey, ele me colocou mais vezes em campo e pude ajudar a equipe. Marquei gols em praticamente todos os jogos”, lembrou ele.

“Sempre mantive a calma. Ele é um dos maiores treinadores do mundo. Sabe muito bem o que fazer. Nesta última partida, quem marcou o gol saiu do banco. Podemos ficar tranquilos, ele sempre fará o que for melhor para a equipe.”

Endrick acrescentou: “Ele não vai fazer o que é melhor para mim, para o Matheus Cunha; ele vai fazer o que é melhor para a equipe. Ele faz o que pensa e as coisas acontecem. Parece que Deus olha para ele e diz... ele é iluminado. Quando ele me pedir para fazer algo, eu farei. Não vou olhar para trás, vou apenas ouvir a voz dele e fazer o que ele me pedir.”

Ao falar sobre sua versatilidade, Endrick afirmou: “No Lyon, ajudei a equipe como centroavante, também pela direita, atuando como falso nove. Ancelotti conhece minhas qualidades e características. Passamos um ano juntos e ele sempre viu como eu poderia ajudar a equipe. Aqui não é diferente.”