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“Vou tentar tirar o máximo proveito disso” – Endrick fala abertamente sobre sua relação com Neymar e seu papel na Copa do Mundo sob o comando do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti
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Aprendendo com uma lenda
Segundo a ESPN, Endrick falou abertamente sobre sua participação na Copa do Mundo e o que aprendeu com Neymar. Apesar de Neymar ter perdido o início do torneio devido a uma lesão, os dois têm dividido o banco de reservas recentemente.
Endrick afirmou: “Tenho um ótimo relacionamento com o Ney. Brincamos depois dos treinos, jogamos cartas e conversamos. No nosso dia de folga, ficamos juntos, conversamos. É muito importante conversar com pessoas que são capitães da seleção, como Marquinhos, Casemiro e Alisson.”
Ele acrescentou: “Adquirir experiência com eles é algo maravilhoso. São pessoas que entendem de futebol. Saber mais sobre isso é muito bom. E com o Ney não é diferente. Nós também sentamos lado a lado no banco. Vou tentar aproveitar ao máximo, porque ainda tenho muito tempo pela frente na minha carreira.”
Uma surpresa contra o Japão
O jovem atacante também elogiou Ancelotti após a vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão nas oitavas de final. Endrick impressionou ao entrar em campo no intervalo e deu crédito ao técnico italiano.
“A partida contra o Japão foi maravilhosa. Eu não esperava entrar naquele momento. No intervalo, me chamaram; eu só sabia falar com Deus, pedindo calma. Foi como se algo clicasse na minha cabeça: eu estava no banco torcendo, e no vestiário me disseram que eu iria entrar”, revelou ele.
Refletindo sobre seu reencontro com o ex-técnico do Real Madrid, Endrick comentou: “Experiência maravilhosa. Meu primeiro técnico na Europa. Para mim, foi incrível. Aprendi muito com ele e com a comissão técnica também. Estou muito grato. Estou muito feliz com isso. Não há nada melhor do que tê-lo como técnico no Brasil.”
Conquistando minutos sob o comando de Ancelotti
Endrick continua paciente em busca de suas oportunidades sob o comando do técnico. “Na primeira temporada com Ancelotti, joguei bastante. Foram poucos minutos, mas entrei em campo em quase todos os jogos. Ele sempre dizia que minha hora chegaria. Na Copa del Rey, ele me colocou mais vezes em campo e pude ajudar a equipe. Marquei gols em praticamente todos os jogos”, lembrou ele.
“Sempre mantive a calma. Ele é um dos maiores treinadores do mundo. Sabe muito bem o que fazer. Nesta última partida, quem marcou o gol saiu do banco. Podemos ficar tranquilos, ele sempre fará o que for melhor para a equipe.”
Endrick acrescentou: “Ele não vai fazer o que é melhor para mim, para o Matheus Cunha; ele vai fazer o que é melhor para a equipe. Ele faz o que pensa e as coisas acontecem. Parece que Deus olha para ele e diz... ele é iluminado. Quando ele me pedir para fazer algo, eu farei. Não vou olhar para trás, vou apenas ouvir a voz dele e fazer o que ele me pedir.”
Ao falar sobre sua versatilidade, Endrick afirmou: “No Lyon, ajudei a equipe como centroavante, também pela direita, atuando como falso nove. Ancelotti conhece minhas qualidades e características. Passamos um ano juntos e ele sempre viu como eu poderia ajudar a equipe. Aqui não é diferente.”
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O que vem a seguir para o Brasil?
O Brasil agora se prepara para enfrentar a Noruega no domingo, em partida decisiva das oitavas de final da Copa do Mundo. Com Lucas Paquetá fora de jogo devido a uma lesão e Raphinha ainda sendo uma grande dúvida, Endrick é um forte candidato a garantir uma vaga na escalação titular. À medida que a fase eliminatória se intensifica, o talentoso atacante buscará retribuir a confiança de Ancelotti e ajudar a levar sua seleção um passo mais perto da glória internacional definitiva.