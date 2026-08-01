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rashford(C)Getty Images
Yosua Arya

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'Vou sentir falta dele': Hansi Flick quebra o silêncio após o Barcelona rejeitar acordo de £ 26 milhões por Marcus Rashford

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M. Rashford
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O técnico do Barcelona, Hansi Flick, admitiu que o clube sentirá falta de Marcus Rashford depois de decidir não contratar em definitivo o jogador emprestado pelo Manchester United. O clube catalão optou por não acionar a opção de £ 26 milhões pelo ponta e, em vez disso, decidiu contratar Anthony Gordon por £ 70 milhões.

  • Barça opta por não fechar acordo em definitivo por Rashford

    Flick reconheceu que o clube sentirá falta de Rashford depois de decidir contra uma transferência em definitivo do jogador emprestado pelo United. O gigante espanhol tinha a opção de contratar o ponta de 28 anos por £ 26 milhões neste verão. No entanto, o Blaugrana acabou optando por não acionar essa cláusula. Em vez disso, escolheu reforçar seu ataque contratando Gordon, do Newcastle, em um acordo no valor de cerca de £ 70 milhões.


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  • Villarreal CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Flick presta homenagem ao atacante de saída

    Flick abordou a saída de Rashford durante sua entrevista coletiva pós-jogo, após o amistoso de pré-temporada do Barcelona contra o Birmingham City, na noite de sexta-feira. O treinador não escondeu sua admiração pelo internacional inglês.

    "O que posso dizer sobre Marcus é que aprecio muito trabalhar com ele", admitiu Flick, como citado pelo ManchesterEveningNews. "Às vezes, nem sempre sabemos o que acontece com jogadores que estão por empréstimo.

    "Acho que a nossa situação não é fácil nesse sentido. Mas aprecio muito trabalhar com ele; ele é um jogador fantástico e uma pessoa fantástica. Acho também que o time vai sentir falta dele, eu vou sentir falta dele, mas isso é a vida, é isso que temos de aceitar."

  • Rashford expressa gratidão após passagem produtiva

    Rashford teve uma campanha de empréstimo impressionante no Camp Nou na última temporada, firmando-se como uma peça importante no ataque. O atacante somou 14 gols e 11 assistências em 49 partidas em todas as competições pela equipe catalã. Após a decisão de não mantê-lo, Rashford foi ao Instagram na quinta-feira para agradecer formalmente ao clube e aos seus torcedores.

    "Sou muito grato a todos no clube por tornarem meu tempo aqui uma experiência tão positiva e memorável", disse Rashford. "Aproveitei cada momento e levarei comigo muitas lembranças especiais. Desejo ao clube e a todos os seus torcedores a melhor sorte e muito sucesso na temporada que vem. Visca el Barca."


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  • Marcus Rashford England 2026Getty

    Retornando ao United para a pré-temporada

    Com sua passagem pela Espanha agora encerrada, Rashford deve se reapresentar ao United para a pré-temporada. O jogador formado na base retornará assim que seu período estendido de descanso após sua participação na Copa do Mundo chegar ao fim. Enquanto isso, o Barcelona já está bem adiantado em sua própria preparação de verão. A equipe de Flick ficou no empate por 2 a 2 com o Birmingham no St Andrew's na noite de sexta-feira, antes de perder nos pênaltis.

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