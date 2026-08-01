Flick abordou a saída de Rashford durante sua entrevista coletiva pós-jogo, após o amistoso de pré-temporada do Barcelona contra o Birmingham City, na noite de sexta-feira. O treinador não escondeu sua admiração pelo internacional inglês.

"O que posso dizer sobre Marcus é que aprecio muito trabalhar com ele", admitiu Flick, como citado pelo ManchesterEveningNews. "Às vezes, nem sempre sabemos o que acontece com jogadores que estão por empréstimo.

"Acho que a nossa situação não é fácil nesse sentido. Mas aprecio muito trabalhar com ele; ele é um jogador fantástico e uma pessoa fantástica. Acho também que o time vai sentir falta dele, eu vou sentir falta dele, mas isso é a vida, é isso que temos de aceitar."