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'Vou sentir falta dele': Hansi Flick quebra o silêncio após o Barcelona rejeitar acordo de £ 26 milhões por Marcus Rashford
Barça opta por não fechar acordo em definitivo por Rashford
Flick reconheceu que o clube sentirá falta de Rashford depois de decidir contra uma transferência em definitivo do jogador emprestado pelo United. O gigante espanhol tinha a opção de contratar o ponta de 28 anos por £ 26 milhões neste verão. No entanto, o Blaugrana acabou optando por não acionar essa cláusula. Em vez disso, escolheu reforçar seu ataque contratando Gordon, do Newcastle, em um acordo no valor de cerca de £ 70 milhões.
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Flick presta homenagem ao atacante de saída
Flick abordou a saída de Rashford durante sua entrevista coletiva pós-jogo, após o amistoso de pré-temporada do Barcelona contra o Birmingham City, na noite de sexta-feira. O treinador não escondeu sua admiração pelo internacional inglês.
"O que posso dizer sobre Marcus é que aprecio muito trabalhar com ele", admitiu Flick, como citado pelo ManchesterEveningNews. "Às vezes, nem sempre sabemos o que acontece com jogadores que estão por empréstimo.
"Acho que a nossa situação não é fácil nesse sentido. Mas aprecio muito trabalhar com ele; ele é um jogador fantástico e uma pessoa fantástica. Acho também que o time vai sentir falta dele, eu vou sentir falta dele, mas isso é a vida, é isso que temos de aceitar."
Rashford expressa gratidão após passagem produtiva
Rashford teve uma campanha de empréstimo impressionante no Camp Nou na última temporada, firmando-se como uma peça importante no ataque. O atacante somou 14 gols e 11 assistências em 49 partidas em todas as competições pela equipe catalã. Após a decisão de não mantê-lo, Rashford foi ao Instagram na quinta-feira para agradecer formalmente ao clube e aos seus torcedores.
"Sou muito grato a todos no clube por tornarem meu tempo aqui uma experiência tão positiva e memorável", disse Rashford. "Aproveitei cada momento e levarei comigo muitas lembranças especiais. Desejo ao clube e a todos os seus torcedores a melhor sorte e muito sucesso na temporada que vem. Visca el Barca."
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Retornando ao United para a pré-temporada
Com sua passagem pela Espanha agora encerrada, Rashford deve se reapresentar ao United para a pré-temporada. O jogador formado na base retornará assim que seu período estendido de descanso após sua participação na Copa do Mundo chegar ao fim. Enquanto isso, o Barcelona já está bem adiantado em sua própria preparação de verão. A equipe de Flick ficou no empate por 2 a 2 com o Birmingham no St Andrew's na noite de sexta-feira, antes de perder nos pênaltis.
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