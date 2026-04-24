"Vou responder a essa pergunta com toda a sinceridade": Vincent Kompany revela um tema recorrente na comissão técnica do FC Bayern

No entanto, Kompany precisa tomar uma decisão difícil a cada partida: quem joga pela direita e quem pela esquerda? Ambos podem atuar nas duas posições. Na primeira metade da temporada, quando os dois estavam em campo, Kompany costumava escalar Laimer pela direita e Stanisic pela esquerda. Recentemente, tem sido mais o contrário, como nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid e na quarta-feira, na semifinal da Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen.

“Vou responder a essa pergunta com toda a sinceridade”, disse Kompany em uma coletiva de imprensa na sexta-feira. “Discutimos isso pelo menos uma vez por semana na nossa sala de treinamento. Nenhum de nós sabe se o Konrad ou o Stani são melhores na esquerda ou na direita. Se me perguntarem quem dos dois joga melhor na esquerda e quem na direita, é quase impossível responder. Para nós, isso é um luxo.”