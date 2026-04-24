Nos jogos decisivos, no FC Bayern, não há como ignorar Konrad Laimer (28) e Josip Stanisic (26) nas posições de lateral. Nem para o técnico Vincent Kompany na escalação, nem para os adversários em campo. Além do trabalho defensivo sólido, os dois contribuem com muitos destaques no ataque: Laimer já somou 13 pontos em todas as competições, enquanto Stanisic chegou a dez.
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"Vou responder a essa pergunta com toda a sinceridade": Vincent Kompany revela um tema recorrente na comissão técnica do FC Bayern
No entanto, Kompany precisa tomar uma decisão difícil a cada partida: quem joga pela direita e quem pela esquerda? Ambos podem atuar nas duas posições. Na primeira metade da temporada, quando os dois estavam em campo, Kompany costumava escalar Laimer pela direita e Stanisic pela esquerda. Recentemente, tem sido mais o contrário, como nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid e na quarta-feira, na semifinal da Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen.
“Vou responder a essa pergunta com toda a sinceridade”, disse Kompany em uma coletiva de imprensa na sexta-feira. “Discutimos isso pelo menos uma vez por semana na nossa sala de treinamento. Nenhum de nós sabe se o Konrad ou o Stani são melhores na esquerda ou na direita. Se me perguntarem quem dos dois joga melhor na esquerda e quem na direita, é quase impossível responder. Para nós, isso é um luxo.”
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FC Bayern: Alphonso Davies pressiona por uma vaga no time titular
Na lateral esquerda, Alphonso Davies, que se recuperou de uma lesão, também tem pressionado por mais oportunidades de jogo. Devido a uma ruptura do ligamento cruzado, o canadense de 25 anos ficou afastado dos gramados por meses. Após seu retorno em dezembro, ele ficou ausente por motivo de doença e sofreu uma ruptura fibrilar muscular em fevereiro. Desde o início de abril, Davies está em forma e, segundo Kompany, “está lentamente recuperando sua forma”.
No último domingo, ele foi titular contra o VfB Stuttgart e marcou um gol. Na partida de volta contra o Real e também contra o Leverkusen, Davies deixou uma boa impressão após entrar como reserva.