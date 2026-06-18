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Traduzido por

Vou passar seus cumprimentos a ele se o encontrar... Cristiano é o tema central da mensagem emocionada de Diomandi para sua falecida irmã

Alemanha x Cote D'Ivoire
Alemanha
Cote D'Ivoire
Copa do Mundo
Y. Diomande
C. Ronaldo
K. Mbappe
Alemanha
Costa do Marfim
Canadá
Portugal
França

"Sua irmã se foi... Alguém colocou alguma coisa na bebida dela durante uma festa, e ela nunca mais acordou. Ela se foi."

Yan Diomandi, astro da seleção da Costa do Marfim e do clube alemão Leipzig, enviou uma mensagem comovente à sua falecida irmã Roxanne, que faleceu no ano passado aos 15 anos.

Diomandi está disputando a Copa do Mundo de 2026 com a Costa do Marfim e contribuiu para a vitória de sua seleção (1 a 0) sobre o Equador na primeira rodada da fase de grupos.

Diomandi está causando grande agitação na janela de transferências de verão, já que vários clubes, como o Liverpool e o Paris Saint-Germain, demonstraram interesse em contratá-lo.

O jovem astro marfinense de 19 anos publicou a mensagem na plataforma “The Players’ Tribune”, tornando-se uma das histórias mais marcantes da Copa do Mundo de 2026.

O texto da mensagem foi o seguinte:

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A paixão por Cristiano Ronaldo

    Minha querida Roxana,

    você se lembra de quando alguém me deu de presente uma camisa falsa do Manchester United e eu escrevi “Ronaldo 7” com caneta preta?

    Não fazíamos distinção entre ricos e pobres, só conhecíamos a felicidade.

    Você se lembra das 25 pessoas dormindo em uma única casa em Abidjan? Minha mãe queria assistir às suas novelas, enquanto todo mundo queria ver filmes. Você se lembra de como eu fingia estar dormindo e depois ia para a sala de TV depois da meia-noite? Eu abaixava o volume da TV ao mínimo, mal aumentava para dois níveis. Eu assistia futebol no escuro e sonhava.

    Você se lembra de quando os mais velhos me viram jogando futebol na terra e me deram o apelido de “Roberto Carlos” por causa da força dos meus chutes? Você se lembra de como eu ficava muito irritado com isso, secretamente, porque Cristiano Ronaldo era meu ídolo?

    Você se lembra de quando fui jogar longe de casa? Eu tinha 9 anos. No clube Inter Foot Sud Komui, perto da fronteira com Gana. Apenas um garotinho sozinho. Não sei se já te contei essa história antes, mas eu e as outras crianças íamos até a aldeia e roubávamos batatas porque estávamos com muita fome. Fazíamos um tipo de “assalto a banco”. Duas crianças distraíam o dono da loja, e outras 18 fugiam com duas batatas. Nem eram boas, aliás. Mas o sabor era maravilhoso. Hahaha. Ainda é minha refeição favorita. Batata cozida com um pouquinho de óleo. Isso me lembra daqueles dias.

    Lembro-me de quando ganhei meu primeiro tênis de futebol de verdade e dormia com ele? Quando era pequeno, jogava sempre com aquelas sandálias brancas de plástico. Até hoje, quando volto para casa, ainda jogo com elas. É um costume nosso.

    Lembro-me de quando voltava para casa e dizia aos meus amigos do bairro: “Por que vocês pararam de treinar? O Yan não vai comprar carros para vocês. Vocês precisam continuar se esforçando.”

    Você tinha dez anos e já era meu agente.



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  • Me mandaram de volta para a África... O fim do sonho

    Você se lembra de como a gente ficava sentado sonhando em nos mudar para a França? Como iríamos às compras e teríamos nosso próprio apartamento, e como eu me tornaria um jogador de futebol rico, com carros e uma casa grande, e você não precisaria se preocupar com nada. Era você quem sempre acreditou que eu seria o novo Cristiano, enquanto todo mundo zombava de mim.

    Você se lembra de quando me mudei para os Estados Unidos para cursar o ensino médio aos 15 anos e sentia uma saudade enorme de casa? Fiquei sem entender nada por meses. Me colocaram ao lado de um aluno francês, que tentava traduzir tudo o que o professor dizia. Você se lembra de quando liguei para você e disse: “Você não vai acreditar, as crianças aqui discutem com os professores”?

    No nosso país, como você sabe, nem sequer ousávamos olhar para os mais velhos.

    Você se lembra de quando eu não acreditei que as crianças fumavam depois da escola?

    Você dizia que eu parecia estar em uma série de TV americana.

    Você se lembra de quando fiz um período de teste em Bournemouth? E no Chelsea, no Rangers, no Olympiacos e no Crystal Palace? Até o Izzy e o O’Lisi vieram até mim depois de um treino e disseram: “Rapaz, você é realmente talentoso”.

    Mas, mesmo assim, eles não me contrataram.

    Nem mesmo os times reservas da liga americana me queriam. Eu não sabia o motivo. Eles não me explicaram nada. Os dirigentes cuidavam de tudo. Continuavam me levando para vários lugares da Europa, e todo mundo me rejeitava.

    Meu visto expirou. Meu sonho acabou. Eles me mandaram de volta para a África, e choramos juntos.

    Foste tu quem não deixou de acreditar. Algumas semanas depois, assinei com o Leganés e choramos lágrimas diferentes.

    Isso foi numa época em que eu ainda sentia emoções. Agora, não sinto nada. É como se eu não fosse humano. Desde que você partiu, fiquei vazio por dentro.

  • Sua irmã partiu

    Acho que não derramei nem uma lágrima no dia em que me contaram da sua partida. Eu estava em estado de choque.

    Isso aconteceu poucas semanas depois da minha primeira partida pelo Leganés. Quem é que joga sua primeira partida aos 18 anos contra o Real Madrid? Foi uma loucura. Foi um sonho.

    Depois virou um pesadelo. Alguém do meu país não parava de me ligar. Eu estava irritado. Não entendia por que continuavam ligando.

    Atendi, e eles não amenizaram o impacto da notícia. Você sabe como as coisas são lá no meu país. Sem emoção. Apenas...

    “Sua irmã se foi.”

    “O quê?”

    “Ela morreu.”

    “Do que você está falando?”

    “Alguém colocou alguma coisa na bebida dela numa festa, e ela nunca mais acordou. Ela se foi.”

    Você tinha quinze anos.

    Quinze.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-FRAAFP

    Mbappé é bom... mas meu irmão é melhor

    Não obtive nenhuma resposta. Não sei se quero saber o motivo. Talvez tenha sido inveja. Talvez seja algo comum no nosso país. Talvez eu pudesse ter te protegido. Não sei.

    Tento confiar na vontade de Deus. É tudo o que posso fazer. Não tento esquecer, pois sei que não vou esquecer. Tudo o que posso fazer é usar a dor como motivação para trabalhar ainda mais duro e para realizar tudo o que sonhamos.

    Escrevi isso porque não consigo falar sobre o assunto. Escrevi porque quero que você saiba que vou me certificar de que sua memória permaneça viva. Vou garantir que todos conheçam seu nome. O mundo inteiro.

    Tudo o que faço em campo é por você.

    Muita coisa aconteceu desde a última vez que te vi... Você não vai acreditar nisso. Não sei se eu mesmo acredito.

    Sabe o que é estranho? Depois do meu primeiro jogo contra o Real Madrid, troquei de camisa com o Mbappé. Lembra quando a gente assistia a ele na TV e você dizia: “Mbappé? Sim, ele é bom. Mas meu irmão é melhor.”

    Eu estava errado em uma coisa. Não quero ficar rico. Vejo o que a riqueza faz com as pessoas, até mesmo com a família. Quando eu estava no Leganés, mandava tudo o que ganhava para minha família. Cheguei a um ponto em que não queria mais dinheiro. Era um fardo pesado. Eles não paravam de perguntar. Acho que eles achavam que eu já era milionário. Eu nem sequer tinha um apartamento. Morava no centro de treinamento, em um quarto sem TV. Só futebol e dormir, futebol e dormir.

    Eu não queria uma casa grande. Não queria carros. Só queria dedicar tudo ao futebol. Tudo para provar ao mundo que minha irmã estava certa...

  • Se eu encontrar o Cristiano, vou passar seus cumprimentos a ele

    Ah... você vai achar isso engraçado.

    Quando fui jogar no RB Leipzig, eu estava sempre atrasado. Bem, não exatamente atrasado, mas chegava na hora marcada, o que na Alemanha significa que você está muito atrasado.

    Então você sabe o que eu fiz depois disso. Comecei a chegar 90 minutos antes de tudo. Chegava tão cedo que os jogadores começaram a me chamar de “o alemão”.

    Sempre exagero em tudo. Não tenho paciência nenhuma. Sempre disse isso.

    O campo é o único lugar onde me sinto à vontade agora. É o lugar onde sinto tranquilidade e consigo falar com você. Gostaria que você ainda estivesse aqui para eu poder te dizer... Nós conseguimos.

    Tudo o que eu disse se tornou realidade.

    Vamos para a Copa do Mundo. É verdade. Seu irmão vai jogar pela seleção da Costa do Marfim, como Drogba, como Yaya, como Gervinho.

    Não vejo isso apenas como um jogo. Vejo isso como um palco. Essa é a minha chance de mostrar ao mundo inteiro o que você viu em mim. Toda vez que eu marcar um gol, vou garantir que todos saibam o seu nome. Vou garantir que ninguém se esqueça de você.

    Você sempre disse que eu posso ser melhor que o Cristiano. Se eu o vir por lá, vou passar seus cumprimentos a ele.

    Vou fazer o que você esperava, juro isso. Mesmo antes de eu ter um tênis de verdade, você dizia a todos: “Meu irmão vai ser o maior do mundo”.

    Vou provar que você estava certo, ou morrerei tentando.

    Seu irmão, Yan

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