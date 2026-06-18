Vou passar seus cumprimentos a ele se o encontrar... Cristiano é o tema central da mensagem emocionada de Diomandi para sua falecida irmã

Minha querida Roxana,

você se lembra de quando alguém me deu de presente uma camisa falsa do Manchester United e eu escrevi “Ronaldo 7” com caneta preta?

Não fazíamos distinção entre ricos e pobres, só conhecíamos a felicidade.

Você se lembra das 25 pessoas dormindo em uma única casa em Abidjan? Minha mãe queria assistir às suas novelas, enquanto todo mundo queria ver filmes. Você se lembra de como eu fingia estar dormindo e depois ia para a sala de TV depois da meia-noite? Eu abaixava o volume da TV ao mínimo, mal aumentava para dois níveis. Eu assistia futebol no escuro e sonhava.

Você se lembra de quando os mais velhos me viram jogando futebol na terra e me deram o apelido de “Roberto Carlos” por causa da força dos meus chutes? Você se lembra de como eu ficava muito irritado com isso, secretamente, porque Cristiano Ronaldo era meu ídolo?

Você se lembra de quando fui jogar longe de casa? Eu tinha 9 anos. No clube Inter Foot Sud Komui, perto da fronteira com Gana. Apenas um garotinho sozinho. Não sei se já te contei essa história antes, mas eu e as outras crianças íamos até a aldeia e roubávamos batatas porque estávamos com muita fome. Fazíamos um tipo de “assalto a banco”. Duas crianças distraíam o dono da loja, e outras 18 fugiam com duas batatas. Nem eram boas, aliás. Mas o sabor era maravilhoso. Hahaha. Ainda é minha refeição favorita. Batata cozida com um pouquinho de óleo. Isso me lembra daqueles dias.

Lembro-me de quando ganhei meu primeiro tênis de futebol de verdade e dormia com ele? Quando era pequeno, jogava sempre com aquelas sandálias brancas de plástico. Até hoje, quando volto para casa, ainda jogo com elas. É um costume nosso.

Lembro-me de quando voltava para casa e dizia aos meus amigos do bairro: “Por que vocês pararam de treinar? O Yan não vai comprar carros para vocês. Vocês precisam continuar se esforçando.”

Você tinha dez anos e já era meu agente.







