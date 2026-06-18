Vou passar seus cumprimentos a ele se o encontrar... Cristiano é o tema central da mensagem emocionada de Diomandi para sua falecida irmã

Você se lembra de como a gente ficava sentado sonhando em nos mudar para a França? Como iríamos às compras e teríamos nosso próprio apartamento, e como eu me tornaria um jogador de futebol rico, com carros e uma casa grande, e você não precisaria se preocupar com nada. Era você quem sempre acreditou que eu seria o novo Cristiano, enquanto todo mundo zombava de mim.
Você se lembra de quando me mudei para os Estados Unidos para cursar o ensino médio aos 15 anos e sentia uma saudade enorme de casa? Fiquei sem entender nada por meses. Me colocaram ao lado de um aluno francês, que tentava traduzir tudo o que o professor dizia. Você se lembra de quando liguei para você e disse: “Você não vai acreditar, as crianças aqui discutem com os professores”?
No nosso país, como você sabe, nem sequer ousávamos olhar para os mais velhos.
Você se lembra de quando eu não acreditei que as crianças fumavam depois da escola?
Você dizia que eu parecia estar em uma série de TV americana.
Você se lembra de quando fiz um período de teste em Bournemouth? E no Chelsea, no Rangers, no Olympiacos e no Crystal Palace? Até o Izzy e o O’Lisi vieram até mim depois de um treino e disseram: “Rapaz, você é realmente talentoso”.
Mas, mesmo assim, eles não me contrataram.
Nem mesmo os times reservas da liga americana me queriam. Eu não sabia o motivo. Eles não me explicaram nada. Os dirigentes cuidavam de tudo. Continuavam me levando para vários lugares da Europa, e todo mundo me rejeitava.
Meu visto expirou. Meu sonho acabou. Eles me mandaram de volta para a África, e choramos juntos.
Foste tu quem não deixou de acreditar. Algumas semanas depois, assinei com o Leganés e choramos lágrimas diferentes.
Isso foi numa época em que eu ainda sentia emoções. Agora, não sinto nada. É como se eu não fosse humano. Desde que você partiu, fiquei vazio por dentro.