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“Vou mostrar a ele”: Moises Caicedo faz promessa de liderança ao técnico do Chelsea, Xabi Alonso, após voltar de lesão
De volta ao grupo
O jogador de 24 anos recuperou recentemente seu lugar entre os titulares do Chelsea após um período afastado. Ele comandou o meio-campo na goleada contundente por 5 a 1 sobre o Bournemouth no sábado, em sua primeira partida como titular desde que Alonso assumiu o comando em Stamford Bridge.
Apesar de já integrar o grupo de líderes do clube em Cobham, Caicedo reconhece que ainda há um ponto fraco em seu jogo. O equatoriano está determinado a assumir as responsabilidades de usar a braçadeira de capitão e sabe que precisa dar ordens em voz alta e orientar ativamente os companheiros durante as partidas.
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Liderando pelo exemplo
Em entrevista ao site oficial do clube, Caicedo falou sobre suas ambições sob o novo comando. “Com Xabi, vou continuar evoluindo, com certeza, e mostrar a ele por que confia em mim”, disse.
O meio-campista admitiu que falar em campo não é algo natural para ele, uma dificuldade que está determinado a superar. “Acho que todos os treinadores me dizem que posso melhorar minha comunicação em campo, sabe? Porque sabem que sou um líder, mas vai ser melhor para mim se eu começar a falar mais com os jogadores”, explicou. “Eu me esforço ao máximo, mas isso não é da minha natureza. Então, quando não consigo falar, tento mostrar ainda mais.
“Você aprende com os que vieram antes, como Thiago Silva. Ele foi um exemplo para nós. Tentava nos ajudar em todos os momentos. A forma como ele foi líder aqui foi incrível para todos nós.
“Agora, ser um dos capitães é um prazer para mim e algo especial para a minha família. Mesmo não sendo um jogador que gosta de falar muito, gosto de mostrar pelo que faço, para que os outros possam ver meu exemplo.”
A peça que dá liga ao meio-campo de Alonso
A vontade de Caicedo de evoluir reflete perfeitamente a visão de Alonso para seu meio-campista de marcação. Antes do confronto com o Bournemouth, o técnico espanhol destacou a dedicação do sul-americano aos companheiros e seu papel crucial para o equilíbrio da equipe. Alonso considera o meio-campista uma peça fundamental de seu esquema tático, embora o jogador ainda esteja em fase de desenvolvimento.
O técnico do Chelsea deixou claro que a dedicação de Caicedo eleva o nível de todo o elenco. “Todos ficamos mais felizes quando vemos Moi em campo”, afirmou Alonso. “Todos gostam do Moi pela generosidade com que se dedica, pelo quanto ajuda cada um dos companheiros e pela importância que tem.”
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Levando o espetáculo para outros lugares
O Chelsea fará sua primeira viagem fora de Londres nesta temporada ao enfrentar o Everton no sábado, no Hill Dickinson Stadium, em Merseyside. Será um novo teste para o elenco em evolução comandado por Alonso.
Espera-se que Caicedo dite o ritmo do jogo e demonstre sua crescente capacidade de liderança em um ambiente que promete ser hostil. Uma atuação dominante fora de casa seria a demonstração perfeita das ambições tanto do jogador quanto de seu treinador.
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