Em entrevista ao site oficial do clube, Caicedo falou sobre suas ambições sob o novo comando. “Com Xabi, vou continuar evoluindo, com certeza, e mostrar a ele por que confia em mim”, disse.

O meio-campista admitiu que falar em campo não é algo natural para ele, uma dificuldade que está determinado a superar. “Acho que todos os treinadores me dizem que posso melhorar minha comunicação em campo, sabe? Porque sabem que sou um líder, mas vai ser melhor para mim se eu começar a falar mais com os jogadores”, explicou. “Eu me esforço ao máximo, mas isso não é da minha natureza. Então, quando não consigo falar, tento mostrar ainda mais.

“Você aprende com os que vieram antes, como Thiago Silva. Ele foi um exemplo para nós. Tentava nos ajudar em todos os momentos. A forma como ele foi líder aqui foi incrível para todos nós.

“Agora, ser um dos capitães é um prazer para mim e algo especial para a minha família. Mesmo não sendo um jogador que gosta de falar muito, gosto de mostrar pelo que faço, para que os outros possam ver meu exemplo.”