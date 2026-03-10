Getty Images Sport
“Vou meter-me em problemas!” – Axel Disasi reluta em falar sobre o período “muito difícil” no Chelsea, enquanto o zagueiro explica o que aprendeu com o tratamento da “equipe de desativação de bombas”
Exílio frustrante no oeste de Londres
O zagueiro francês, anteriormente um dos principais jogadores, com 61 partidas disputadas após sua transferência de 45 milhões de euros do Mônaco em agosto de 2023, tornou-se excedente durante o período em que Enzo Maresca esteve no comando.
Isso levou à sua rebaixamento para o infame “esquadrão bomba” do clube, ao lado de outros jogadores de destaque que foram descartados. Disasi não fez nenhuma partida oficial pelo Blues na primeira metade da temporada 2025-26, após um período de empréstimo ao Aston Villa entre fevereiro e junho do ano passado.
Temendo as consequências da honestidade
Refletindo sobre o impacto emocional de ter sido deixado de lado, o jogador de 27 anos foi cauteloso com suas palavras sobre sua saída do Stamford Bridge. “Se eu disser tudo, talvez eu me meta em encrenca, mas foi difícil”, confessou. “Foi muito difícil assistir todas as semanas, todos os fins de semana, aos jogos na TV.”
Apesar da imensa frustração, ele manteve seu profissionalismo durante toda a provação enquanto esperava por uma oportunidade. “Eu estava apenas trabalhando, esperando minha hora, e é por isso que agora estou apenas aproveitando, porque sei como é estar na frente da TV e não em campo”, acrescentou.
Encontrando um novo lar no Estádio de Londres
A transferência para o West Ham em fevereiro, no último dia da janela de transferências, por uma taxa de empréstimo de € 2 milhões, provou ser o tônico perfeito para sua carreira. Desde que se juntou à equipe de Nuno Espírito Santo, o zagueiro central tornou-se parte integrante da defesa, tendo já feito sete aparições em todas as competições.
Sobreviver ao exílio exigiu imensa força mental e um forte sistema de apoio. Explicando como lidou com a situação, ele observou: “Aprendi a ser mais paciente, a manter o profissionalismo, mesmo que as circunstâncias fossem difíceis. Tive a ajuda da minha família, que me ajudou muito a manter a boa forma”.
Revitalizando sua reputação na Premier League
As estatísticas comprovam que sua presença está fazendo uma diferença tangível, ajudando o Hammers a conquistar oito pontos vitais em suas cinco partidas como titular na Premier League. Apesar de estar na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 28 pontos, o time agora está empatado com o Nottingham Forest, 17º colocado, atrás apenas no saldo de gols.
Embora tenha sido brevemente reintegrado ao time principal pelo novo técnico do Chelsea, Liam Rosenior, antes de sair, seu futuro a longo prazo está claramente em outro lugar. Sabendo como a sorte pode mudar rapidamente, Disasi concluiu: “Tento aproveitar cada momento, porque sei que não é garantido”, garantindo que aproveita ao máximo seu novo começo.
