"Vou ligar para ele" - Pep Guardiola revela o conselho que dará ao seu sucessor no Manchester City, à medida que a nomeação de Enzo Maresca se aproxima

Guardiola comandou o City pela última vez, numa partida que encerrou a campanha do time na Premier League com uma derrota por 2 a 1 para o Aston Villa no Etihad Stadium, no domingo. Apesar da derrota, o foco permaneceu voltado para o catalisador da era moderna do clube, que está de saída. Com o ex-assistente Enzo Maresca atualmente como favorito para assumir o comando da equipe após sua saída do Chelsea em janeiro, Guardiola deixou claro que estará disponível para ajudar.

“Quando o clube me disser quem é, é claro que vou ligar para ele”, disse Guardiola. “Vou dizer a ele: ‘Seja você mesmo e o clube vai te apoiar incondicionalmente’. Esse é o maior elogio, ou a maior sorte que todos os treinadores que passaram por aqui tiveram. Você será protegido nos momentos ruins mais do que em qualquer outro clube. Seja você mesmo, seja livre, siga suas ideias. Trabalhe muito e tudo ficará bem.”