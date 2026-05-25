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"Vou ligar para ele" - Pep Guardiola revela o conselho que dará ao seu sucessor no Manchester City, à medida que a nomeação de Enzo Maresca se aproxima
Guardiola oferece apoio ao próximo treinador
Guardiola comandou o City pela última vez, numa partida que encerrou a campanha do time na Premier League com uma derrota por 2 a 1 para o Aston Villa no Etihad Stadium, no domingo. Apesar da derrota, o foco permaneceu voltado para o catalisador da era moderna do clube, que está de saída. Com o ex-assistente Enzo Maresca atualmente como favorito para assumir o comando da equipe após sua saída do Chelsea em janeiro, Guardiola deixou claro que estará disponível para ajudar.
“Quando o clube me disser quem é, é claro que vou ligar para ele”, disse Guardiola. “Vou dizer a ele: ‘Seja você mesmo e o clube vai te apoiar incondicionalmente’. Esse é o maior elogio, ou a maior sorte que todos os treinadores que passaram por aqui tiveram. Você será protegido nos momentos ruins mais do que em qualquer outro clube. Seja você mesmo, seja livre, siga suas ideias. Trabalhe muito e tudo ficará bem.”
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Um legado de sucesso sem precedentes
O técnico de 55 anos deixa Manchester após 10 anos gloriosos, nos quais conquistou 20 troféus, incluindo seis títulos da Premier League e a Liga dos Campeões. Em sua última temporada no comando, ele conquistou a dobradinha de FA Cup e Copa da Liga e ficou em segundo lugar no campeonato.
O técnico revelou que já vinha se preparando mentalmente para essa saída, mesmo que a notícia só tenha chegado ao público recentemente. “Ontem eu estava em casa e não tinha nenhum móvel”, admitiu o espanhol. “Estava basicamente completamente vazio. Eu só tinha uma cama para dormir. Já superei isso. Depois de algumas semanas, já está tudo resolvido.”
Adeus a Stones e Silva
O apito final contra o Villa não foi apenas uma despedida do técnico, mas também dos ícones do clube, John Stones e Bernardo Silva. Stones, que chegou a Manchester no mesmo verão que Guardiola, em 2016, relembrou uma trajetória que o levou a se tornar a pedra angular de uma defesa de nível mundial. Os dois receberam uma saudação de honra de ambas as equipes quando foram substituídos durante o segundo tempo da partida.
“Olhando para trás, para mim mesmo quando era um garoto jogando nas ruas, se alguém dissesse que eu ganharia tantos troféus, eu nunca teria acreditado”, disse Stones durante a emocionante despedida. “É algo incrível e nós meio que estabelecemos um padrão para este clube. Espero que, no futuro, quando eu voltar e assistir das arquibancadas, eles possam recriar alguns momentos incríveis.”
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"O melhor técnico de todos os tempos"
Bernardo Silva, um dos pilares do meio-campo desde 2017, foi igualmente efusivo em seus elogios ao homem que comandou o período de maior sucesso da história do clube. Embora o City tenha sido derrotado pelo Villa naquele dia, apesar de um gol logo no início marcado por Antoine Semenyo, o resultado pareceu secundário em relação às homenagens prestadas ao gênio tático por trás da ascensão do time.
Silva disse: “O Pep é a razão pela qual ganhamos tanto. Ele estava no comando, tomando as decisões e criando essa equipe monstruosa e, em nível pessoal, ele é meu pai no futebol. Eu realmente acredito que ele é o maior técnico de todos os tempos.”