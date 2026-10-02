Getty Images Sport
Traduzido por
'Vou ganhar em algum momento!' - Lamine Yamal revela por que os eleitores podem escolher Kylian Mbappe, Rodri e outros em vez dele para a Bola de Ouro
Yamal vê a idade como um possível obstáculo na votação
Yamal surgiu como um dos principais candidatos à Bola de Ouro de 2026 após uma ascensão espetacular tanto no Barcelona quanto na seleção espanhola. No entanto, o ponta de 19 anos expressou uma preocupação fascinante sobre como o mundo do futebol enxerga sua candidatura.
"Acho que, sendo totalmente honesto, há uma coisa que as pessoas, não sei se vão mudar, mas acho que as pessoas pensam que, como Lamine tem 19 anos e Lamine é muito bom, ele vai ganhar em algum momento", explicou a joia do Barcelona em entrevista ao Guardian Sport. "Então, digamos Mbappe, Fabian, Rodri, Kvaratskhelia, Messi, Kane... Eles pensam que eu sempre estarei lá e que vou ganhar eventualmente."
É uma observação sofisticada de um jogador que já assumiu uma pressão imensa no mais alto nível do futebol. Apesar da pouca idade, Yamal se tornou uma figura central na seleção da Espanha de Luis de la Fuente, cujo treinador observou que ele está mais maduro a cada dia e é capaz de interpretar situações complexas de jogo dentro e fora de campo.
- AFP
A história de alerta de Kylian Mbappe
Para sustentar sua teoria, Yamal apontou para a trajetória de carreira de seu rival doméstico, Mbappe. O francês surgiu no cenário global de forma semelhante, conquistando a Copa do Mundo aos 19 anos, em 2018, e se tornando imediatamente um candidato recorrente a prêmios individuais. No entanto, apesar de anos em nível de elite e de ser amplamente considerado o herdeiro de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, a cobiçada Bola de Ouro ainda não chegou à galeria de troféus de Mbappe.
"Por exemplo, com o Mbappe aconteceu a mesma coisa quando ele era jovem. Disseram a ele que em algum momento ele venceria e, no fim, até agora, ele não tem nenhuma", comentou Yamal. "É por isso que acho que essas coisas acontecem. Também é algo que não posso controlar; o que posso controlar é jogar e vencer e vencer e, no fim, acho que chegará um momento em que não haverá discussão."
- AFP
Uma convicção firme no atual status de elite
Yamal foi rápido em descartar a ideia de que é apenas uma "estrela em ascensão", afirmando que sua influência em campo tem estado em nível de Bola de Ouro há um período significativo. Ele contestou a noção de que é um novato entre a elite, insistindo que aqueles que realmente entendem do jogo conseguem ver o impacto que ele causa em cada partida.
"E acho que estou em nível de Bola de Ouro há mais tempo do que só este ano. Estou nesse nível há muito tempo e todo mundo sabe disso", continuou Yamal. "As pessoas que entendem de futebol sabem do que estou falando, sabem o quão diferente eu sou. Elas podem pensar isso, mas eu tenho claro que não é assim. Quando você é o melhor time do mundo, você vence a Champions League no momento. Você não quer esperar 10 anos para vencê-la, porque talvez em 10 anos outra coisa aconteça."
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.