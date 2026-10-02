Yamal surgiu como um dos principais candidatos à Bola de Ouro de 2026 após uma ascensão espetacular tanto no Barcelona quanto na seleção espanhola. No entanto, o ponta de 19 anos expressou uma preocupação fascinante sobre como o mundo do futebol enxerga sua candidatura.

"Acho que, sendo totalmente honesto, há uma coisa que as pessoas, não sei se vão mudar, mas acho que as pessoas pensam que, como Lamine tem 19 anos e Lamine é muito bom, ele vai ganhar em algum momento", explicou a joia do Barcelona em entrevista ao Guardian Sport. "Então, digamos Mbappe, Fabian, Rodri, Kvaratskhelia, Messi, Kane... Eles pensam que eu sempre estarei lá e que vou ganhar eventualmente."

É uma observação sofisticada de um jogador que já assumiu uma pressão imensa no mais alto nível do futebol. Apesar da pouca idade, Yamal se tornou uma figura central na seleção da Espanha de Luis de la Fuente, cujo treinador observou que ele está mais maduro a cada dia e é capaz de interpretar situações complexas de jogo dentro e fora de campo.



