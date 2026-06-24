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“Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance” - Raphinha, craque da seleção brasileira, quebra o silêncio sobre a lesão sofrida na Copa do Mundo em declaração emocionante
Um sonho interrompido por uma lesão
O jogador de 29 anos vinha sendo uma figura-chave para o Brasil nas partidas de estreia contra Marrocos e o Haiti, mas seu bom momento foi interrompido abruptamente. Durante o confronto com a seleção caribenha, Raphinha foi substituído antes do apito do intervalo, após sentir um desconforto significativo na perna direita. Exames médicos posteriores confirmaram uma lesão muscular na coxa direita, colocando em dúvida sua continuidade no torneio.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, desde então, que o craque do Barcelona permanece com o grupo para se submeter a um programa intensivo de recuperação. Para um jogador cuja temporada no Camp Nou foi frequentemente interrompida por problemas musculares semelhantes, o momento em que esse novo revés ocorre é particularmente cruel; no entanto, o ponta se recusa a deixar que a situação abale seu ânimo.
- AFP
Um compromisso emocional com a Seleção
Recorrendo ao Instagram para se pronunciar sobre as especulações em torno de sua condição, Raphinha compartilhou uma imagem nostálgica de seus primeiros dias na seleção. Ele aproveitou a plataforma para reafirmar sua dedicação à causa, afirmando: “Escolhi essa foto em primeiro lugar porque ela me lembra de onde tudo começou. O menino que sonhava em vestir a camisa da seleção brasileira ainda está aqui. Com os mesmos sonhos, a mesma gratidão e o mesmo desejo de representar nosso país.”
O ex-jogador do Leeds United continuou enfatizando sua paixão pelo esporte, acrescentando: “Amo o futebol, amo o que faço e amo vestir a camisa da Seleção Brasileira. Quem me conhece sabe o quanto exijo de mim mesmo e o quanto me esforço todos os dias para melhorar. E isso nunca vai mudar. Farei tudo ao meu alcance para me recuperar e voltar o mais rápido possível.”
Desafiando os rumores sobre sua saída
Apesar da lesão, Raphinha não tem intenção de voltar para casa mais cedo. Seu foco continua inteiramente voltado para a recuperação e para seus compromissos com a seleção nacional.
“Quero estar ao lado dos meus companheiros, lutar pelos nossos objetivos e continuar dando o meu melhor para honrar esta camisa e levar alegria aos torcedores brasileiros. Continuo forte”, concluiu.
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Perspectivas para o confronto contra a Escócia
A Seleção disputará sua última partida da fase de grupos contra a Escócia para garantir a liderança do Grupo C. Uma vitória ou um empate contra a Escócia garantiria a classificação. No entanto, Raphinha não jogará nesta partida. Várias reportagens sugerem que Ancelotti preparou opções para substituí-lo. Rayan, o jovem talento de 19 anos do Bournemouth, é o favorito para começar como ponta-direita do Brasil na noite de quarta-feira, mas ainda há várias outras opções em consideração, incluindo Neymar, que retorna à equipe, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli e Endrick.