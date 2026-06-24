“Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance” - Raphinha, craque da seleção brasileira, quebra o silêncio sobre a lesão sofrida na Copa do Mundo em declaração emocionante

O jogador de 29 anos vinha sendo uma figura-chave para o Brasil nas partidas de estreia contra Marrocos e o Haiti, mas seu bom momento foi interrompido abruptamente. Durante o confronto com a seleção caribenha, Raphinha foi substituído antes do apito do intervalo, após sentir um desconforto significativo na perna direita. Exames médicos posteriores confirmaram uma lesão muscular na coxa direita, colocando em dúvida sua continuidade no torneio.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, desde então, que o craque do Barcelona permanece com o grupo para se submeter a um programa intensivo de recuperação. Para um jogador cuja temporada no Camp Nou foi frequentemente interrompida por problemas musculares semelhantes, o momento em que esse novo revés ocorre é particularmente cruel; no entanto, o ponta se recusa a deixar que a situação abale seu ânimo.