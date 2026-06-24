Um dos aspectos mais intrigantes da chegada de Cucurella é como ele vai se entrosar com Vinicius Jr. no lado esquerdo do campo. O ex-jogador do Chelsea, que passou quatro temporadas em Stamford Bridge conquistando a Liga de Conferências da UEFA e o Mundial de Clubes da FIFA, está bem ciente da importância ofensiva do brasileiro. Ele já prometeu assumir a responsabilidade defensiva para garantir que o ponta permaneça descansado para suas jogadas de gol características.

Cucurella foi rápido em descartar quaisquer preocupações sobre o equilíbrio defensivo, dizendo ao Marca: “Acho que vamos nos dar bem. Não me importo se ele não voltar para a defesa, farei tudo o que ele não quiser fazer. Desde que ele esteja decisivo e com energia suficiente para marcar gols, eu farei o trabalho sujo. Vinicius mostrou que é um jogador fundamental e influente nas campanhas do Real Madrid na Liga dos Campeões.”