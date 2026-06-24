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Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

“Vou fazer o trabalho sujo” - Vinicius Jr. ouve que não precisa defender pelo Real Madrid, enquanto Marc Cucurella promete dar cobertura ao brasileiro

M. Cucurella
Vinicius Junior
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho

Marc Cucurella, nova contratação do Real Madrid, enviou uma mensagem tranquilizadora a Vinícius Júnior, insistindo que não tem problema algum em fazer o “trabalho sujo” na defesa para permitir que o astro brasileiro se concentre inteiramente em destruir os adversários.

  • Cucurella se junta à missão de Mourinho

    Cucurella concluiu recentemente uma transferência sensacional de 55 milhões de euros (46 milhões de libras/59 milhões de dólares) do Chelsea para o Santiago Bernabéu, tornando-se uma das principais contratações do técnico José Mourinho, que retorna ao clube, ao lado de nomes como Bernardo Silva e Ibrahima Konaté, com Denzel Dumfries previsto para se juntar ao time vindo da Inter. Atualmente a serviço da seleção espanhola na Copa do Mundo de 2026, o lateral-esquerdo falou sobre como planeja formar uma dupla letal na lateral esquerda do Real Madrid.

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    Comprometendo-se a apoiar Vinicius Jr.

    Um dos aspectos mais intrigantes da chegada de Cucurella é como ele vai se entrosar com Vinicius Jr. no lado esquerdo do campo. O ex-jogador do Chelsea, que passou quatro temporadas em Stamford Bridge conquistando a Liga de Conferências da UEFA e o Mundial de Clubes da FIFA, está bem ciente da importância ofensiva do brasileiro. Ele já prometeu assumir a responsabilidade defensiva para garantir que o ponta permaneça descansado para suas jogadas de gol características.

    Cucurella foi rápido em descartar quaisquer preocupações sobre o equilíbrio defensivo, dizendo ao Marca: “Acho que vamos nos dar bem. Não me importo se ele não voltar para a defesa, farei tudo o que ele não quiser fazer. Desde que ele esteja decisivo e com energia suficiente para marcar gols, eu farei o trabalho sujo. Vinicius mostrou que é um jogador fundamental e influente nas campanhas do Real Madrid na Liga dos Campeões.”

  • Adaptando-se à pressão do Bernabéu

    A chegada ao gigante espanhol traz um conjunto único de expectativas, especialmente porque o Real Madrid busca se recuperar de uma última temporada decepcionante e sem títulos, na qual perdeu o título da La Liga para o Barcelona, foi eliminado da Liga dos Campeões nas quartas de final e saiu da Copa del Rey nas oitavas de final. Cucurella não tem ilusões quanto à dificuldade da tarefa que tem pela frente; o espanhol reconheceu que manter um alto nível de desempenho é obrigatório quando se veste a camisa branca, já que todo adversário encara um confronto contra o Madrid como o jogo mais importante da temporada.

    O zagueiro expressou que está pronto para o desafio, admitindo: “É um grande desafio. Todos os jogadores do Real Madrid são bons. Não é fácil se adaptar ao Real Madrid. Você precisa estar a 100% em todos os jogos. Todos os times querem vencer você.” Seu objetivo é trazer uma mistura de intensidade e personalidade para um elenco que já está acostumado a conquistar os maiores troféus do futebol mundial.

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    Um novo capítulo para o espanhol

    Após alguns dias agitados, marcados por sua saída da Premier League e sua integração ao elenco da seleção espanhola — onde disputou as duas primeiras partidas da Copa do Mundo, um empate em 0 a 0 contra Cabo Verde e uma vitória por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita —, Cucurella está ansioso para começar com o pé direito. Ele falou com carinho da recepção calorosa que recebeu da diretoria do clube e de seu desejo de provar seu valor ao Real Madrid assim que chegou ao centro de treinamento.