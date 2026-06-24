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“Vou fazer o trabalho sujo” - Vinicius Jr. ouve que não precisa defender pelo Real Madrid, enquanto Marc Cucurella promete dar cobertura ao brasileiro
Cucurella se junta à missão de Mourinho
Cucurella concluiu recentemente uma transferência sensacional de 55 milhões de euros (46 milhões de libras/59 milhões de dólares) do Chelsea para o Santiago Bernabéu, tornando-se uma das principais contratações do técnico José Mourinho, que retorna ao clube, ao lado de nomes como Bernardo Silva e Ibrahima Konaté, com Denzel Dumfries previsto para se juntar ao time vindo da Inter. Atualmente a serviço da seleção espanhola na Copa do Mundo de 2026, o lateral-esquerdo falou sobre como planeja formar uma dupla letal na lateral esquerda do Real Madrid.
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Comprometendo-se a apoiar Vinicius Jr.
Um dos aspectos mais intrigantes da chegada de Cucurella é como ele vai se entrosar com Vinicius Jr. no lado esquerdo do campo. O ex-jogador do Chelsea, que passou quatro temporadas em Stamford Bridge conquistando a Liga de Conferências da UEFA e o Mundial de Clubes da FIFA, está bem ciente da importância ofensiva do brasileiro. Ele já prometeu assumir a responsabilidade defensiva para garantir que o ponta permaneça descansado para suas jogadas de gol características.
Cucurella foi rápido em descartar quaisquer preocupações sobre o equilíbrio defensivo, dizendo ao Marca: “Acho que vamos nos dar bem. Não me importo se ele não voltar para a defesa, farei tudo o que ele não quiser fazer. Desde que ele esteja decisivo e com energia suficiente para marcar gols, eu farei o trabalho sujo. Vinicius mostrou que é um jogador fundamental e influente nas campanhas do Real Madrid na Liga dos Campeões.”
Adaptando-se à pressão do Bernabéu
A chegada ao gigante espanhol traz um conjunto único de expectativas, especialmente porque o Real Madrid busca se recuperar de uma última temporada decepcionante e sem títulos, na qual perdeu o título da La Liga para o Barcelona, foi eliminado da Liga dos Campeões nas quartas de final e saiu da Copa del Rey nas oitavas de final. Cucurella não tem ilusões quanto à dificuldade da tarefa que tem pela frente; o espanhol reconheceu que manter um alto nível de desempenho é obrigatório quando se veste a camisa branca, já que todo adversário encara um confronto contra o Madrid como o jogo mais importante da temporada.
O zagueiro expressou que está pronto para o desafio, admitindo: “É um grande desafio. Todos os jogadores do Real Madrid são bons. Não é fácil se adaptar ao Real Madrid. Você precisa estar a 100% em todos os jogos. Todos os times querem vencer você.” Seu objetivo é trazer uma mistura de intensidade e personalidade para um elenco que já está acostumado a conquistar os maiores troféus do futebol mundial.
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Um novo capítulo para o espanhol
Após alguns dias agitados, marcados por sua saída da Premier League e sua integração ao elenco da seleção espanhola — onde disputou as duas primeiras partidas da Copa do Mundo, um empate em 0 a 0 contra Cabo Verde e uma vitória por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita —, Cucurella está ansioso para começar com o pé direito. Ele falou com carinho da recepção calorosa que recebeu da diretoria do clube e de seu desejo de provar seu valor ao Real Madrid assim que chegou ao centro de treinamento.