"Vou fazer 59 anos depois de amanhã - e continuo sendo um idiota": Jürgen Klopp pede desculpas pelo comentário "que lhe escapou de forma imprudente" ao técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann

Klopp causou polêmica durante a transmissão da partida de abertura da Copa do Mundo na quinta-feira, em sua função de comentarista da MagentaTV, ao afirmar, referindo-se à seleção alemã: “Ainda bem que Julian Nagelsmann é quem escala o time — por enquanto. Por enquanto.” Seu colega comentarista, Thomas Müller, acrescentou rindo: “Kloppo, ainda estamos em junho! Você já está em setembro.”
As frases, que sugeriam que a dupla esperava a demissão do técnico da seleção alemã após uma Copa do Mundo possivelmente fracassada, causaram polêmica – mesmo que tivessem sido ditas em tom de brincadeira. Entre outros, os ex-jogadores da seleção Stefan Effenberg e Andreas Möller criticaram as declarações de Klopp e, no Sport1, falaram de um “imparável”. “Isso não dá. É um pouco desrespeitoso”, disse Möller.