"Vou fazer 59 anos depois de amanhã - e continuo sendo um idiota": Jürgen Klopp pede desculpas pelo comentário "que lhe escapou de forma imprudente" ao técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann

Após a vitória por 7 a 1 da seleção alemã contra Curaçao, Klopp tomou a palavra quando a entrevista com Nagelsmann já havia terminado: “Ainda precisamos de tempo. Já que falamos tanto sobre a equipe: Thomas e eu também nos sentimos parte da equipe, de maneira não oficial. Estamos do seu lado”, afirmou ele, dirigindo-se ao técnico da seleção alemã.

“Já encontrei a palavra do ano para mim: é ‘ainda’. Eu poderia ter me dado um soco na boca por causa disso, mas já era tarde demais e eu estava na TV. Escapou de forma descuidada e não tem nenhuma relevância. Vou fazer 59 anos depois de amanhã – e ainda sou um idiota”, comentou Klopp, de forma autocrítica.

Klopp tentou encerrar rapidamente esse episódio, e Nagelsmann ouviu o pedido de desculpas sem comentar. “Estamos totalmente do lado de vocês. Não faremos nada que possa atrapalhar o andamento”, resumiu o ex-técnico ao final.

A Alemanha retoma o torneio no sábado (22h) com a segunda partida da fase de grupos contra a Costa do Marfim. Na quinta-feira, 25 de junho, segue-se a terceira partida contra o Equador (22h).