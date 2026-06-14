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JÜRGEN KLOPP Getty Images
Daniel Buse

Traduzido por

"Vou fazer 59 anos depois de amanhã - e continuo sendo um idiota": Jürgen Klopp pede desculpas pelo comentário "que lhe escapou de forma imprudente" ao técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann

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Alemanha x Curaçao
J. Nagelsmann

Jürgen Klopp, ex-técnico do Borussia Dortmund e do Liverpool, entre outros, pediu desculpas ao técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, por um comentário “idiota”.

Klopp causou polêmica durante a transmissão da partida de abertura da Copa do Mundo na quinta-feira, em sua função de comentarista da MagentaTV, ao afirmar, referindo-se à seleção alemã: “Ainda bem que Julian Nagelsmann é quem escala o time — por enquanto. Por enquanto.” Seu colega comentarista, Thomas Müller, acrescentou rindo: “Kloppo, ainda estamos em junho! Você já está em setembro.” 

As frases, que sugeriam que a dupla esperava a demissão do técnico da seleção alemã após uma Copa do Mundo possivelmente fracassada, causaram polêmica – mesmo que tivessem sido ditas em tom de brincadeira. Entre outros, os ex-jogadores da seleção Stefan Effenberg e Andreas Möller criticaram as declarações de Klopp e, no Sport1, falaram de um “imparável”. “Isso não dá. É um pouco desrespeitoso”, disse Möller. 

  • Após a vitória por 7 a 1 da seleção alemã contra Curaçao, Klopp tomou a palavra quando a entrevista com Nagelsmann já havia terminado: “Ainda precisamos de tempo. Já que falamos tanto sobre a equipe: Thomas e eu também nos sentimos parte da equipe, de maneira não oficial. Estamos do seu lado”, afirmou ele, dirigindo-se ao técnico da seleção alemã.

    “Já encontrei a palavra do ano para mim: é ‘ainda’. Eu poderia ter me dado um soco na boca por causa disso, mas já era tarde demais e eu estava na TV. Escapou de forma descuidada e não tem nenhuma relevância. Vou fazer 59 anos depois de amanhã – e ainda sou um idiota”, comentou Klopp, de forma autocrítica.

    Klopp tentou encerrar rapidamente esse episódio, e Nagelsmann ouviu o pedido de desculpas sem comentar. “Estamos totalmente do lado de vocês. Não faremos nada que possa atrapalhar o andamento”, resumiu o ex-técnico ao final.

    A Alemanha retoma o torneio no sábado (22h) com a segunda partida da fase de grupos contra a Costa do Marfim. Na quinta-feira, 25 de junho, segue-se a terceira partida contra o Equador (22h).

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