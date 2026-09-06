A primeira derrota da temporada deixa o Al-Nassr parado nos 12 pontos em cinco partidas, ficando três pontos atrás do arquirrival Al-Hilal, que mantém um início perfeito com vitórias em todos os jogos.

Capitão do clube, Ronaldo levou perigo com uma ambiciosa bicicleta e uma finalização rasteira no segundo tempo, que exigiu uma grande defesa do goleiro. O confronto acirrado também teve um momento descontraído do craque português, quando foi flagrado tentando dar uma espiada nas anotações táticas passadas a um adversário.