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'Vou expor esta liga!' - Revoltado, João Félix ameaça revelar as 'verdades' da Saudi Pro League após derrota do Al-Nassr
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Visitantes ampliam cedo com dois gols
A sequência de quatro vitórias do Al-Nassr foi interrompida de forma repentina em Jidá depois que o rápido doblete de George Ilenikhena colocou os donos da casa dois gols à frente nos 22 minutos iniciais. Angelo Gabriel diminuiu a desvantagem antes do intervalo, após uma jogada bem trabalhada que contou com a participação de Cristiano Ronaldo. No entanto, apesar de a equipe de Postecoglou pressionar a área adversária durante todo o segundo tempo, o Al-Ittihad se manteve firme para confirmar uma vitória por 2 a 1.
Atacante português desabafa com fúria
As tensões transbordaram após o apito final, quando Felix se recusou a falar com repórteres na zona mista enquanto caminhava em direção ao ônibus da equipe. Em imagens de vídeo amplamente divulgadas, aparecendo visivelmente irritado, Felix avisou: "Não vou falar com vocês, se falar, vou expor esta liga."
Primeira derrota interrompe o embalo
A primeira derrota da temporada deixa o Al-Nassr parado nos 12 pontos em cinco partidas, ficando três pontos atrás do arquirrival Al-Hilal, que mantém um início perfeito com vitórias em todos os jogos.
Capitão do clube, Ronaldo levou perigo com uma ambiciosa bicicleta e uma finalização rasteira no segundo tempo, que exigiu uma grande defesa do goleiro. O confronto acirrado também teve um momento descontraído do craque português, quando foi flagrado tentando dar uma espiada nas anotações táticas passadas a um adversário.
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Oportunidade de se recuperar pela frente
Qualquer que tenha sido o alvo da explosão de Felix, o time de Postecoglou tem a tarefa urgente de se reorganizar e corrigir falhas defensivas gritantes. Aumentar a eficiência ofensiva e reforçar a solidez defensiva seguem como prioridades máximas antes do confronto de quarta-feira contra o Abha, em 9 de setembro. Dar uma resposta imediata e garantir os três pontos será crucial para que não perca ainda mais terreno para o líder Al-Hilal.
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