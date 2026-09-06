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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

'Vou expor esta liga!' - Revoltado, João Félix ameaça revelar as 'verdades' da Saudi Pro League após derrota do Al-Nassr

J. Felix
Al-Nassr
Al-Ittihad x Al-Nassr
Al-Ittihad
Campeonato Saudita

João Félix ficou furioso após a dramática derrota do Al-Nassr por 2 a 1 para o rival Al-Ittihad na noite de sábado e ameaçou expor a Saudi Pro League. O atacante português fez o desabafo inflamado enquanto caminhava em direção ao ônibus da equipe, no momento em que o time de Ange Postecoglou sofreu sua primeira derrota na liga na temporada.

  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Visitantes ampliam cedo com dois gols

    A sequência de quatro vitórias do Al-Nassr foi interrompida de forma repentina em Jidá depois que o rápido doblete de George Ilenikhena colocou os donos da casa dois gols à frente nos 22 minutos iniciais. Angelo Gabriel diminuiu a desvantagem antes do intervalo, após uma jogada bem trabalhada que contou com a participação de Cristiano Ronaldo. No entanto, apesar de a equipe de Postecoglou pressionar a área adversária durante todo o segundo tempo, o Al-Ittihad se manteve firme para confirmar uma vitória por 2 a 1.

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  • Atacante português desabafa com fúria

    As tensões transbordaram após o apito final, quando Felix se recusou a falar com repórteres na zona mista enquanto caminhava em direção ao ônibus da equipe. Em imagens de vídeo amplamente divulgadas, aparecendo visivelmente irritado, Felix avisou: "Não vou falar com vocês, se falar, vou expor esta liga."


  • Primeira derrota interrompe o embalo

    A primeira derrota da temporada deixa o Al-Nassr parado nos 12 pontos em cinco partidas, ficando três pontos atrás do arquirrival Al-Hilal, que mantém um início perfeito com vitórias em todos os jogos.

    Capitão do clube, Ronaldo levou perigo com uma ambiciosa bicicleta e uma finalização rasteira no segundo tempo, que exigiu uma grande defesa do goleiro. O confronto acirrado também teve um momento descontraído do craque português, quando foi flagrado tentando dar uma espiada nas anotações táticas passadas a um adversário.

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  • Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Oportunidade de se recuperar pela frente

    Qualquer que tenha sido o alvo da explosão de Felix, o time de Postecoglou tem a tarefa urgente de se reorganizar e corrigir falhas defensivas gritantes. Aumentar a eficiência ofensiva e reforçar a solidez defensiva seguem como prioridades máximas antes do confronto de quarta-feira contra o Abha, em 9 de setembro. Dar uma resposta imediata e garantir os três pontos será crucial para que não perca ainda mais terreno para o líder Al-Hilal.

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