'Vou esperar para ver': Jurgen Klopp quebra o silêncio sobre as 115 acusações contra o Manchester City e possíveis títulos da Premier League conquistados retroativamente

Enquanto o processo legal continua a portas fechadas, Klopp tratou de reiterar sua admiração pelo nível de futebol apresentado por Pep Guardiola e seu elenco. Durante seus nove anos em Anfield, o alemão enfrentou o Manchester City 25 vezes como técnico do Liverpool, com 10 vitórias e sete empates ao longo da intensa rivalidade entre eles.

"Tenho grande respeito por Pep Guardiola e pelo estilo de jogo do City; eles jogaram um futebol fantástico e foram um adversário de altíssimo nível para nós", observou Klopp, mantendo o respeito profissional que sempre existiu entre os dois ícones. Ele ainda esclareceu que não tem qualquer envolvimento nos procedimentos legais, ao afirmar: "Se alguma sanção for aplicada, não tenho nada a ver com isso; vou esperar para ver. Estou longe de me preparar para um título ou qualquer coisa assim."