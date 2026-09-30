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'Vou esperar para ver': Jurgen Klopp quebra o silêncio sobre as 115 acusações contra o Manchester City e possíveis títulos da Premier League conquistados retroativamente
Klopp fala sobre a nuvem financeira sobre o Manchester City
Klopp finalmente ofereceu sua perspectiva sobre as antigas alegações financeiras direcionadas ao Manchester City. O gigante da Premier League enfrenta o que foi descrito como a crise mais significativa da história da primeira divisão, enquanto uma comissão independente analisa 115 supostas violações graves das regras financeiras entre 2009 e 2018.
Falando antes do confronto da Alemanha contra a Sérvia na quinta-feira, Klopp foi questionado sobre o caso que domina o futebol inglês. "Claro que ouvi falar disso, mas não pensei muito no assunto. Só posso esperar para ver", disse Klopp aos repórteres, com uma risada característica, se distanciando efetivamente da controvérsia.
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Respeito por Guardiola continua intacto
Enquanto o processo legal continua a portas fechadas, Klopp tratou de reiterar sua admiração pelo nível de futebol apresentado por Pep Guardiola e seu elenco. Durante seus nove anos em Anfield, o alemão enfrentou o Manchester City 25 vezes como técnico do Liverpool, com 10 vitórias e sete empates ao longo da intensa rivalidade entre eles.
"Tenho grande respeito por Pep Guardiola e pelo estilo de jogo do City; eles jogaram um futebol fantástico e foram um adversário de altíssimo nível para nós", observou Klopp, mantendo o respeito profissional que sempre existiu entre os dois ícones. Ele ainda esclareceu que não tem qualquer envolvimento nos procedimentos legais, ao afirmar: "Se alguma sanção for aplicada, não tenho nada a ver com isso; vou esperar para ver. Estou longe de me preparar para um título ou qualquer coisa assim."
Conteúdo com conquistas do Liverpool
Um dos cenários hipotéticos mais discutidos no caso do Manchester City é a possibilidade de punições retroativas, que podem incluir a retirada de títulos. Durante sua ilustre passagem por Merseyside, Klopp levou o Liverpool ao título da Premier League de 2019-20 e à conquista da Liga dos Campeões de 2018-19, entre várias outras grandes honrarias, mas segue irredutível de que possíveis revisões administrativas não vão alterar seu orgulho por essas conquistas.
O alemão destacou que as memórias das batalhas em campo têm mais valor do que uma mudança nos livros de registros. "Estou absolutamente tranquilo com o que conquistamos no Liverpool. Lutamos muito em campo. Não posso dizer mais nada sobre isso", acrescentou.
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Encerrando o debate financeiro
Os comentários de Klopp sugerem que ele não tem nenhum desejo de se aprofundar nas complexidades das regras de lucro e sustentabilidade da Premier League ou na natureza específica das 115 acusações. Diante de um início desafiador em seu novo cargo como técnico da Alemanha, após um empate por 1 a 1 com a Holanda e uma derrota por 1 a 0 para a Grécia em seus dois primeiros jogos da Liga das Nações, o treinador de 59 anos segue totalmente focado em suas responsabilidades com a seleção, e não em batalhas domésticas do passado.
"Não conheço os detalhes [das violações financeiras] e não estou interessado neles", concluiu Klopp, encerrando novas perguntas sobre o assunto.
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