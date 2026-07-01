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“Vou devorá-lo vivo!” - Lamine Yamal envia mensagem bem-humorada ao companheiro de equipe da seleção espanhola Marc Cucurella antes dos clássicos entre Barcelona e Real Madrid
Yamal provoca Cucurella sobre a transferência para o Real Madrid
Yamal já está ansioso pela perspectiva de enfrentar Cucurella em times adversários na próxima temporada. O ex-jogador da base do Barcelona concluiu recentemente sua transferência do Chelsea para o Real Madrid, encerrando uma passagem de quatro anos pelos Blues, em uma transação no valor de 47,5 milhões de libras, mais 4 milhões de libras em bônus, e assinando um contrato de seis anos. Essa transferência de grande repercussão garante que os dois companheiros da seleção espanhola ocuparão a mesma lateral durante a próxima temporada nacional. Em entrevista à Cope, da base da Espanha na Copa do Mundo, Yamal revelou que já tem trocado algumas provocações amigáveis com o lateral de 27 anos.
O ponta de 18 anos brincou sobre a hierarquia no Bernabéu após a transferência. Enquanto Yamal e Cucurella se preparam para o confronto da Espanha contra a Áustria amanhã, quinta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o jovem disse: “Eu disse a ele que vai começar o primeiro jogo e ser reserva no segundo, porque vou devorá-lo vivo!”
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Tensões no Clássico e a briga com Carvajal
Esta não é a primeira vez que Yamal entra em conflito com a delegação do Real Madrid. Durante a temporada 2025-26, o jovem se envolveu em um confronto acirrado em campo com o experiente zagueiro do Real Madrid, Dani Carvajal — um desentendimento que ocorreu apesar de os dois terem conquistado recentemente a Euro 2024 juntos pela Espanha. O incidente ocorreu após críticas públicas feitas pelo jovem, que sugeriu em uma entrevista que o Real Madrid “reclama” e “rouba” quando se trata de decisões arbitrais. Imediatamente após o apito final da vitória do Real Madrid, Carvajal se aproximou de Yamal e fez gestos, supostamente dizendo a ele: “Você fala demais. Fale agora.”
Quando questionado sobre seus comentários anteriores e se sentia algum remorso pelo atrito causado, Yamal manteve-se desafiador. “Não, é futebol. No fim das contas, eles comemoraram a partida e perderam no nosso estádio. Não falei com Carvajal desde então, e não falo com ninguém do Real Madrid”, afirmou.
Rumores de transferência envolvendo os Blaugrana
Além de suas rivalidades, Yamal também está acompanhando de perto a estratégia de contratações do Spotify Camp Nou. Com a saída de Robert Lewandowski, o ponta tem se manifestado abertamente sobre o tipo de artilheiro que gostaria que o Barcelona contratasse neste verão, expressando seu desejo de jogar ao lado de seu companheiro da seleção espanhola, Mikel Oyarzabal. O atacante vem de uma temporada excepcional com a Real Sociedad, time que levou ao título da Copa del Rey, marcando 18 gols e dando quatro assistências durante a campanha de 2025-26. Oyarzabal manteve essa excelente forma na Copa do Mundo, destacando-se principalmente ao marcar dois gols contra a Arábia Saudita.
O jovem destacou que é fã de Oyarzabal e admira particularmente o talento de Julián Álvarez. Apesar de suas preferências pessoais, ele insistiu que as decisões finais cabem à diretoria do clube. “Mas esse é o trabalho do Deco, e ele está fazendo isso muito bem. Vamos apoiar quem quer que chegue e ficaremos muito felizes com ele”, acrescentou Yamal.
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Dando as boas-vindas aos recém-chegados à Catalunha
A busca por um novo número 9 é uma prioridade para o Barcelona, e Yamal acredita que o clube continua sendo o destino definitivo para qualquer jogador ambicioso. Ele falou especificamente sobre a possibilidade do atacante do Atlético de Madrid se transferir para a Catalunha, observando que Álvarez ainda não conquistou nenhum título com o Atlético desde sua transferência do Manchester City, no verão de 2024. Yamal sugeriu que o ambiente no Barça continua sendo inigualável para qualquer talento de nível mundial que queira deixar sua marca na La Liga.
Ao falar sobre a possível chegada de um novo craque, Yamal disse: “Ele é um grande jogador; se vier, vamos recebê-lo de braços abertos. Ele estaria se juntando ao melhor clube do mundo, com a melhor torcida do mundo, naquela que considero a melhor cidade do mundo. Se eu fosse ele, aceitaria. Estamos esperando por ele, se quiser vir — vá em frente.”