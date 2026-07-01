“Vou devorá-lo vivo!” - Lamine Yamal envia mensagem bem-humorada ao companheiro de equipe da seleção espanhola Marc Cucurella antes dos clássicos entre Barcelona e Real Madrid

Yamal já está ansioso pela perspectiva de enfrentar Cucurella em times adversários na próxima temporada. O ex-jogador da base do Barcelona concluiu recentemente sua transferência do Chelsea para o Real Madrid, encerrando uma passagem de quatro anos pelos Blues, em uma transação no valor de 47,5 milhões de libras, mais 4 milhões de libras em bônus, e assinando um contrato de seis anos. Essa transferência de grande repercussão garante que os dois companheiros da seleção espanhola ocuparão a mesma lateral durante a próxima temporada nacional. Em entrevista à Cope, da base da Espanha na Copa do Mundo, Yamal revelou que já tem trocado algumas provocações amigáveis com o lateral de 27 anos.

O ponta de 18 anos brincou sobre a hierarquia no Bernabéu após a transferência. Enquanto Yamal e Cucurella se preparam para o confronto da Espanha contra a Áustria amanhã, quinta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o jovem disse: “Eu disse a ele que vai começar o primeiro jogo e ser reserva no segundo, porque vou devorá-lo vivo!”