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'Vou dar tudo de mim!' - Cristian Romero explica transferência para o Atletico Madrid após selar saída de €40 milhões do Tottenham
Romero acerta transferência para a Espanha
O Atlético anunciou oficialmente a chegada de peso de Romero, vindo do Tottenham. O zagueiro argentino assinou um lucrativo contrato de cinco anos, que o manterá no Riyadh Air Metropolitano até 30 de junho de 2031. Segundo informações, o gigante espanhol pagou inicialmente € 33 milhões (£ 28 mi) para garantir sua contratação, com mais € 7 mi (£ 6 mi) acertados em possíveis bônus. A transferência encerra sua bem-sucedida passagem de cinco temporadas pelo norte de Londres, onde ele se firmou como um dos principais defensores da Europa.
Um encontro perfeito de mentalidades
Romero é conhecido por sua defesa agressiva, jogando adiantado, um estilo combativo que se alinha perfeitamente às exigências tradicionais de Diego Simeone. O defensor acredita que a transferência é o encaixe ideal para suas ambições de longo prazo na carreira.
"Estou muito feliz, muito contente por chegar aqui, a este enorme clube", disse Romero após sua apresentação oficial. "Sei que chego com a mesma mentalidade de sempre, tentando escrever meu nome na história deste belo clube."
"Sei que o único caminho é conquistando títulos, então venho com essa mentalidade e vou dar tudo até o último dia para conseguir isso. É um clube que, por causa do meu estilo de jogo, combina perfeitamente comigo."
Companheiros de seleção e torcedores apaixonados
O defensor chega a Madri logo após ajudar a Argentina a alcançar a final da Copa do Mundo de 2026. Ele se encaixará sem problemas em um vestiário que já conta com vários de seus companheiros de seleção. Romero admitiu que esses rostos familiares, ao lado da torcida apaixonada do Atlético, tiveram um papel importante em sua decisão de deixar a Inglaterra.
"Há muitos companheiros de seleção aqui, e eu sei que é um clube maravilhoso", explicou. "Quando joguei contra eles na Champions League, os torcedores apoiando... um pouco de tudo me fez tomar esta decisão de vir para cá. Vou dar absolutamente tudo, sem dúvida. No fim, no futebol as coisas podem dar certo ou errado, mas eu sei que estarei 100 por cento comprometido com este escudo, esta camisa."
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Preparando-se para a nova temporada
Após concluir com sucesso os exames médicos no Centro de Medicina Esportiva de Alto Rendimento Vithas-Invictum, Romero está pronto para começar a trabalhar. Ele se juntará imediatamente aos novos companheiros de equipe para se preparar para seu novo capítulo na La Liga. O argentino deixa o Tottenham após ter feito 156 partidas, ajudando de forma marcante o clube inglês a conquistar a Liga Europa em 2025. Agora, ele buscará levar o mesmo toque vencedor e a mesma liderança para a linha defensiva de Madri.
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