Romero é conhecido por sua defesa agressiva, jogando adiantado, um estilo combativo que se alinha perfeitamente às exigências tradicionais de Diego Simeone. O defensor acredita que a transferência é o encaixe ideal para suas ambições de longo prazo na carreira.

"Estou muito feliz, muito contente por chegar aqui, a este enorme clube", disse Romero após sua apresentação oficial. "Sei que chego com a mesma mentalidade de sempre, tentando escrever meu nome na história deste belo clube."

"Sei que o único caminho é conquistando títulos, então venho com essa mentalidade e vou dar tudo até o último dia para conseguir isso. É um clube que, por causa do meu estilo de jogo, combina perfeitamente comigo."



