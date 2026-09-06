Luis reiterou abertamente seu desejo de contratar o volante em meio a um início impressionante de campanha na Ligue 1, em que a equipe somou o máximo de nove pontos em seus três primeiros jogos. Questionado se faria uma nova tentativa para contratar o destaque do Cruz Azul, Luis disse à Fox: "Claro. Eu sempre quero grandes jogadores ao meu lado. Não pôde acontecer, ele não pôde vir, mas vou seguir insistindo por ele a cada janela de transferências que se abrir."