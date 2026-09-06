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'Vou continuar insistindo' - Filipe Luis confirma plano do Monaco para a estrela do Cruz Azul, Erik Lira
Transferência de verão fracassou no fim
A proposta de transferência de Lira para a França melou depois que o Monaco não conseguiu concluir a saída de Balogun para o Everton antes do fechamento da janela de verão. O internacional mexicano esteve muito perto de concretizar uma mudança para a Europa para reforçar as opções de meio-campo do Monaco. Apesar de não ter fechado o negócio, o clube do Principado manteve o meio-campista firmemente no topo de sua lista de prioridades no mercado.
- AFP
Técnico confirma interesse futuro
Luis reiterou abertamente seu desejo de contratar o volante em meio a um início impressionante de campanha na Ligue 1, em que a equipe somou o máximo de nove pontos em seus três primeiros jogos. Questionado se faria uma nova tentativa para contratar o destaque do Cruz Azul, Luis disse à Fox: "Claro. Eu sempre quero grandes jogadores ao meu lado. Não pôde acontecer, ele não pôde vir, mas vou seguir insistindo por ele a cada janela de transferências que se abrir."
Técnico faz grandes elogios
A admiração do treinador brasileiro por Lira remonta à sua passagem no comando do Flamengo, quando enfrentou o Cruz Azul. Luis acrescentou: "Para mim, Lira é top, top, top, top, top. Ele tem nível para jogar na Europa. Na verdade, se você assistir ao jogo entre Flamengo e Cruz Azul, eu coloquei uma marcação individual nele. Eu nunca, quase nunca, faço isso."
- Getty Images Sport
Nova proposta em janeiro é esperada
Há uma ampla expectativa de que o Monaco apresente uma nova proposta formal quando a janela de transferências de inverno reabrir, para dar mais profundidade ao seu meio-campo. Enquanto isso, Lira segue sendo uma peça indispensável para o Cruz Azul na Liga MX, enquanto busca manter o auge da forma antes de uma possível transferência para a Europa. Qualquer mudança para o Stade Louis II vai depender de movimentações no elenco e de os clubes chegarem a um acordo sobre a taxa de transferência.
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