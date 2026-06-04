Getty Images Sport
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"Vou assumir a responsabilidade" - Jordan Pickford promete cobrar um pênalti pela Inglaterra na Copa do Mundo
Pickford se oferece para cobrar pênaltis
O goleiro do Everton revelou que não hesitaria em se apresentar para cobrar um pênalti pela Inglaterra durante a Copa do Mundo. Pickford está atualmente com a seleção inglesa na Flórida, enquanto os preparativos continuam para os jogos de preparação contra a Nova Zelândia e a Costa Rica. Além de seu trabalho habitual como goleiro, ele também tem treinado sua finalização.
O jogador de 32 anos já tem uma sólida reputação em disputas de pênaltis, após realizar defesas cruciais pela Inglaterra na Copa do Mundo de 2018, na Euro 2020 e na Euro 2024. Ele também marcou um pênalti contra a Suíça na final da Liga das Nações de 2019.
- Getty Images
Pickford se mostra confiante na cobrança de pênalti
Quando questionado se estaria disposto a cobrar um pênalti na Copa do Mundo, Pickford não deixou dúvidas quanto à sua confiança. Ele disse aos repórteres: “Sim. Acredito em mim mesmo 100%. Vou treinar bastante e vou fazer o que tem que ser feito.”
O goleiro ressaltou que sua principal responsabilidade continua sendo proteger o gol da Inglaterra, mas insistiu que estaria pronto se fosse chamado para uma disputa de pênaltis nas eliminatórias.
“Quero me concentrar nas defesas também”, acrescentou. “Portanto, há um equilíbrio. Se for chamado, jogo pela Inglaterra, represento o país, então vou assumir a responsabilidade e cobrar quando for necessário. Estou guardando esse trabalho em segredo. Provavelmente começaremos a implementar isso aos poucos, em breve.”
A Inglaterra há muito tempo confia em Pickford nas disputas por pênaltis
A confiança de Pickford na marca dos 11 metros é reconhecida na seleção inglesa há vários anos. O ex-técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, já havia destacado a habilidade do goleiro após o pênalti convertido contra a Suíça na Liga das Nações.
“Entre os jogadores que permaneceram em campo, ele era um dos principais cobradores de pênaltis e executou a cobrança da melhor maneira possível”, disse Southgate. “Não nos opusemos a que Jordan cobrasse um pênalti na Copa do Mundo na Rússia. Alguns outros provavelmente demonstraram um nível melhor, mas ele estaria entre nossos melhores cobradores de pênaltis. Fica-se mais nervoso ao colocar um goleiro para cobrar um pênalti, mas ele estava lá por mérito próprio.”
- Getty Images Sport
A atenção volta-se agora para a campanha da Inglaterra na Copa do Mundo
A Inglaterra chegou aos Estados Unidos na segunda-feira para iniciar a fase final de sua preparação para o torneio. Os amistosos contra a Nova Zelândia e a Costa Rica darão à seleção a oportunidade de aperfeiçoar seus planos antes do início das partidas oficiais.
Os Três Leões estreiam-se no Grupo L contra a Croácia, em Dallas, no dia 17 de junho, seguidos de confrontos contra Gana, no dia 23 de junho, e contra o Panamá, quatro dias depois.