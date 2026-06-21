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“Vou acabar indo para lá” - Lamine Yamal faz uma previsão inspirada em Lionel Messi, enquanto o astro da Espanha e do Barcelona atrai muita atenção
Refletindo a evolução de Messi
Yamal tem sido o assunto do momento no mundo do futebol após sua ascensão meteórica, com muitos traçando paralelos entre sua trajetória atual e a do maior jogador que já vestiu a camisa blaugrana. Assim como o ícone argentino passou de um ala temível a um meia-atacante central, Yamal espera que seu próprio futuro esteja longe da linha lateral.
Em entrevista ao El Mundo, o adolescente explicou a lógica por trás de sua visão tática. “Acho que o Leo também era marcado por três jogadores”, explicou ele. “E o único lugar onde três jogadores não conseguem te marcar é no meio. Tem muitos jogadores lá. Com o tempo, vou acabar indo para lá, porque é muito fácil defender com três nas laterais, mas eles não conseguem me marcar no meio.”
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Tornando-se uma ameaça mais decisiva
O craque da Euro 2024 é atualmente uma presença constante na lateral direita, usando sua velocidade e habilidade para desequilibrar blocos defensivos recuados. No entanto, ele admitiu que sente que seu potencial como decisivo é maior quando atua no espaço entre linhas defensivas compactas. Ele já deu mostras dessa versatilidade, sendo escalado mais centralmente em algumas ocasiões.
“Consigo enfrentar os defensores no um contra um no meio. Sou um jogador mais decisivo quando giro no meio do que quando giro pela lateral”, observou Yamal. “Obviamente, no momento, acho que é melhor para a equipe se eu estiver pela lateral. Mas chegará um momento em que serei mais decisivo no meio. E é lá que vou acabar ficando.”
O desafio da marcação tripla
Os adversários perceberam rapidamente que deixar o jovem em uma situação simples de um contra um é uma receita para o desastre. Yamal revelou que já está acostumado a ser cercado por vários defensores ao mesmo tempo, embora mantenha a cabeça fria sobre como contornar essas armadilhas táticas, envolvendo seus companheiros de equipe de forma mais eficaz.
“Pelo menos três [marcadores]. Se tiver sorte, dois. Mas um contra um, nunca, jamais, jamais”, disse ele quando questionado sobre a atenção que recebe. “Então começo a pensar em jogadas: converso com o lateral e digo a ele: ‘Se eu te passar a bola, faça isso’. O técnico me diz: ‘Se você tem três marcadores, há três companheiros livres’. Então, trata-se de jogar pela retaguarda, obviamente, mas o drible tem tudo a ver com improvisação. Você não planeja isso. É impossível.”
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Aclamado como o herdeiro do trono
Enquanto a Espanha se prepara para o confronto contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026, o entusiasmo em torno do jovem jogador atingiu seu auge. Os técnicos adversários estão acompanhando de perto, com o técnico saudita Georgios Donis sugerindo que o jogador de 18 anos começou a substituir Messi no Barcelona da melhor maneira possível, graças à sua incrível maturidade em campo.
Apesar das comparações, Yamal mantém os pés no chão em relação à sua longevidade. Quando questionado se ele se via seguindo os passos da incrível carreira de Messi, jogando aos 40 anos, sua resposta foi rápida e enfática: “Impossível. Impossível. Impossível.” Por enquanto, os torcedores vão simplesmente apreciar o brilhantismo de um jogador que parece destinado a definir a próxima era do futebol do Barcelona.