“Vou acabar indo para lá” - Lamine Yamal faz uma previsão inspirada em Lionel Messi, enquanto o astro da Espanha e do Barcelona atrai muita atenção

Yamal tem sido o assunto do momento no mundo do futebol após sua ascensão meteórica, com muitos traçando paralelos entre sua trajetória atual e a do maior jogador que já vestiu a camisa blaugrana. Assim como o ícone argentino passou de um ala temível a um meia-atacante central, Yamal espera que seu próprio futuro esteja longe da linha lateral.

Em entrevista ao El Mundo, o adolescente explicou a lógica por trás de sua visão tática. “Acho que o Leo também era marcado por três jogadores”, explicou ele. “E o único lugar onde três jogadores não conseguem te marcar é no meio. Tem muitos jogadores lá. Com o tempo, vou acabar indo para lá, porque é muito fácil defender com três nas laterais, mas eles não conseguem me marcar no meio.”



