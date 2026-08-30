Em entrevista aos canais oficiais de mídia do Real Madrid, Bellingham expressou sua satisfação com a mudança tática implementada por Mourinho. Ele explicou que seu posicionamento alterado removeu limitações anteriores, permitindo que dite o jogo de forma mais natural e faça infiltrações tardias.

"Sinto uma liberdade maior de novo, mais liberdade para decidir quando recuar, quando avançar ou quando atacar a área", disse Bellingham.

O meio-campista acredita que essa é a configuração ideal para maximizar seu rendimento em campo. "Acho que essa é a melhor posição para mim, pois me permite mostrar todas as minhas capacidades", acrescentou. "Sou realmente grato ao técnico pela confiança em mim e por me dar a chance de jogar desta forma."