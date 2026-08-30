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'Volto a me sentir livre!' - Jude Bellingham exalta José Mourinho por novo papel no Real Madrid ter desbloqueado sua melhor forma
Encontrando seu espaço sob o comando de Mourinho
Depois de ficar aquém de suas próprias expectativas elevadas nas duas últimas temporadas, Bellingham teve um início espetacular na nova temporada. O internacional inglês parece completamente revitalizado sob o comando do recém-nomeado técnico Mourinho.
O meio-campista já causou impacto concreto em La Liga, balançando as redes contra o Espanyol antes de dar uma aula de criação contra a Real Sociedad. Durante esse confronto, ele deu assistências decisivas para Kylian Mbappe e Vinicius Junior, reforçando sua renovada ameaça ofensiva.
- AFP
Licença para vagar
Em entrevista aos canais oficiais de mídia do Real Madrid, Bellingham expressou sua satisfação com a mudança tática implementada por Mourinho. Ele explicou que seu posicionamento alterado removeu limitações anteriores, permitindo que dite o jogo de forma mais natural e faça infiltrações tardias.
"Sinto uma liberdade maior de novo, mais liberdade para decidir quando recuar, quando avançar ou quando atacar a área", disse Bellingham.
O meio-campista acredita que essa é a configuração ideal para maximizar seu rendimento em campo. "Acho que essa é a melhor posição para mim, pois me permite mostrar todas as minhas capacidades", acrescentou. "Sou realmente grato ao técnico pela confiança em mim e por me dar a chance de jogar desta forma."
Integrando os novos reforços
Além de seu ressurgimento pessoal, Bellingham está satisfeito com a forma como um elenco recém-montado está se entrosando sob o comando do treinador português. O Real Madrid apresentou vários rostos novos no vestiário, e o meio-campista ficou impressionado com a transição tranquila deles para um ambiente de alta pressão.
"Eles causaram uma impressão muito boa no grupo, tanto como pessoas, que é o mais importante, quanto como jogadores", afirmou Bellingham. "Eles estão indo muito bem. Não é fácil chegar a um clube com esse tipo de pressão, com um novo técnico e uma nova comissão."
Ele acrescentou que os recém-chegados já estão se destacando apesar da curva de aprendizado acentuada. "Há muita coisa para absorver, e eles estão se adaptando sem nenhum problema. É uma alegria tê-los aqui."
- Getty Images Sport
Navegando pelo calendário europeu
O Real Madrid precisará aproveitar esse início doméstico positivo enquanto se prepara para uma sequência extenuante de jogos. Com a Champions League se aproximando, a equipe de Mourinho enfrenta um calendário apertado que testará a profundidade e a resistência do elenco à medida que integra suas contratações de verão.
Bellingham está plenamente ciente do desafio que tem pela frente e destacou a necessidade de consistência em todas as competições. "É extremamente importante ganhar embalo", concluiu. "Agora vem uma fase difícil com o início da Champions League, quando os jogos se acumulam, e é bom ter um bom começo."
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