De volta, Vitor Roque exalta força do Palmeiras após expulsão: "Correr a cada minuto"

Vitor Roque voltou a aparecer como novidade no Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no último domingo, em São Paulo. Após quase um mês fora, o atacante entrou no segundo tempo e deu os primeiros passos no retorno aos gramados.

O camisa 9 não atuava desde o clássico contra o São Paulo, em março. Desde então, lidava com dores no tornozelo que já vinham desde a semifinal do Paulistão. Mesmo no sacrifício, esteve nas finais e foi decisivo ao marcar o gol do título sobre o Novorizontino, esforço que acabou cobrando seu preço na sequência.