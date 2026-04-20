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Palmeiras v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

De volta, Vitor Roque exalta força do Palmeiras após expulsão: "Correr a cada minuto"

Palmeiras
V. Roque
Palmeiras x Athletico Paranaense
Athletico Paranaense
Brasileirão

Atacante retorna após período fora, valoriza vitória na superação e mira ritmo para embalar no líder do Brasileirão

Vitor Roque voltou a aparecer como novidade no Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no último domingo, em São Paulo. Após quase um mês fora, o atacante entrou no segundo tempo e deu os primeiros passos no retorno aos gramados.

O camisa 9 não atuava desde o clássico contra o São Paulo, em março. Desde então, lidava com dores no tornozelo que já vinham desde a semifinal do Paulistão. Mesmo no sacrifício, esteve nas finais e foi decisivo ao marcar o gol do título sobre o Novorizontino, esforço que acabou cobrando seu preço na sequência.

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    “Feliz de estar de volta”

    Após o jogo, Vitor Roque celebrou o retorno e destacou o espírito coletivo da equipe, especialmente pela vitória construída mesmo com um jogador a menos.

    “Primeiro agradecer pela oportunidade, feliz de estar de volta ajudando o Palmeiras. Foi uma vitória sofrida, com um a menos, mas isso mostra a força do grupo, que é correr a cada minuto por todas as bolas”, afirmou.

    O atacante também reconheceu a necessidade de recuperar ritmo.

    “Agora é continuar trabalhando, com humildade, para estar 100%. Fiquei um tempo fora e isso exige treino e sequência.”

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    Recuperação e sequência

    O retorno foi tratado com cautela pelo departamento físico. Mesmo já treinando com o elenco nas últimas semanas, o atacante ainda seguia em transição e chegou a ser preservado em jogos importantes, como o Dérbi.

    Internamente, houve até um “freio final” antes da liberação total, priorizando fortalecimento para evitar recaídas. A volta, curiosamente, aconteceu contra seu ex-clube, ainda que por poucos minutos.

    Com o triunfo, o Palmeiras chegou aos 29 pontos e segue firme na liderança do Campeonato Brasileiro. Recuperado, Vitor Roque aparece como peça importante para a sequência da temporada.

    Até aqui, o atacante soma seis gols e uma assistência em 17 jogos no ano. A tendência é que ganhe mais minutos gradualmente, já de olho no próximo compromisso, contra a Jacuipense, pela Copa do Brasil.

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