AFP
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Volta amarga para casa! Sage sai da França de mãos vazias, e Crystal Palace paga o preço por um primeiro tempo de pesadelo
Início lento custa caro ao Crystal Palace em sua estreia fora de casa em competição europeia
O Crystal Palace sofreu sua primeira derrota fora de casa na história da Liga Europa ao perder por 3 a 2 para o Lyon em um jogo emocionante no Groupama Stadium. Gols de Corentin Tolisso e Ernest Nuamah no início da partida deram o controle aos anfitriões franceses, antes de o Palace reagir com força no segundo tempo.
Yeremy Pino descontou pouco depois do reinício, mas Pavel Sulc restabeleceu a vantagem de dois gols do Lyon com um toque de calcanhar inteligente.
Daichi Kamada marcou nos minutos finais e deixou o desfecho tenso, mas o Crystal Palace não conseguiu chegar ao empate, apesar do apoio de 3 mil torcedores que viajaram para acompanhar a equipe.
- Crystal Pix
Sage fala com sinceridade brutal sobre atuação sem empenho do Crystal Palace
De volta ao seu ex-clube, o técnico do Palace, Pierre Sage, fez uma avaliação franca do início lento de sua equipe e das dificuldades táticas contra o Lyon. “O placar pode ter sido apertado, mas houve uma grande diferença na forma como as duas equipes jogaram”, admitiu Sage após a partida.
“Ficamos muito abaixo do nosso nível habitual no primeiro tempo. Melhoramos bastante depois do intervalo e nos demos uma chance, mas sofrer o terceiro gol complicou as coisas.”
Sage acrescentou: “É um retorno muito decepcionante porque perdemos. Não consigo ficar satisfeito por voltar para casa ou rever rostos conhecidos quando o resultado não vem.”
Disasi quer reação no segundo tempo nos próximos jogos
O zagueiro Axel Disasi compartilhou a frustração de seu técnico e apontou a falta de concentração no início da partida, mas pediu aos companheiros que aproveitem a melhora mostrada no segundo tempo. "Não começamos bem o jogo, mas acho que reagimos bem no segundo tempo", afirmou Disasi.
"Pressionamos no campo de ataque, recuperamos a bola em áreas perigosas e criamos chances. Conseguimos diminuir para 3 a 2 e tivemos oportunidades perto do fim, então é frustrante não ter conseguido nada."
Disasi acrescentou: "Precisamos nos concentrar no nosso desempenho no segundo tempo. Mostramos muito mais determinação e personalidade."
- PsnewZ
Crystal Palace se prepara para clássico antes de viagem à Turquia
Depois de somar três pontos nos dois primeiros jogos da Liga Europa, o Crystal Palace precisa voltar rapidamente suas atenções para as competições nacionais.
A equipe de Sage visita o rival Brighton pela Premier League no domingo, em busca de uma reação após o revés na competição europeia.
O Crystal Palace retoma sua campanha continental na próxima quinta-feira, com um difícil jogo fora de casa contra o gigante turco Besiktas.
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