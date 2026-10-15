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FBL-EUR-C3-LYON-CRYSTAL PALACEAFP
Alvino Hanafi
Traduzido por

Volta amarga para casa! Sage sai da França de mãos vazias, e Crystal Palace paga o preço por um primeiro tempo de pesadelo

Crystal Palace
A. Disasi
P. Sage
Lyon x Crystal Palace
Liga Europa
Lyon

O Crystal Palace sofreu uma frustrante derrota por 3 a 2 para o Lyon em sua primeira partida fora de casa na história da Liga Europa. O técnico Pierre Sage e o zagueiro Axel Disasi comentaram a atuação no primeiro tempo que custou caro à equipe, já que a reação aguerrida do Crystal Palace na segunda etapa não foi suficiente para evitar a derrota na França.

  • Início lento custa caro ao Crystal Palace em sua estreia fora de casa em competição europeia

    O Crystal Palace sofreu sua primeira derrota fora de casa na história da Liga Europa ao perder por 3 a 2 para o Lyon em um jogo emocionante no Groupama Stadium. Gols de Corentin Tolisso e Ernest Nuamah no início da partida deram o controle aos anfitriões franceses, antes de o Palace reagir com força no segundo tempo.

    Yeremy Pino descontou pouco depois do reinício, mas Pavel Sulc restabeleceu a vantagem de dois gols do Lyon com um toque de calcanhar inteligente.

    Daichi Kamada marcou nos minutos finais e deixou o desfecho tenso, mas o Crystal Palace não conseguiu chegar ao empate, apesar do apoio de 3 mil torcedores que viajaram para acompanhar a equipe.

  • imago-sport-1084523431.jpgCrystal Pix

    Sage fala com sinceridade brutal sobre atuação sem empenho do Crystal Palace

    De volta ao seu ex-clube, o técnico do Palace, Pierre Sage, fez uma avaliação franca do início lento de sua equipe e das dificuldades táticas contra o Lyon. “O placar pode ter sido apertado, mas houve uma grande diferença na forma como as duas equipes jogaram”, admitiu Sage após a partida.

    “Ficamos muito abaixo do nosso nível habitual no primeiro tempo. Melhoramos bastante depois do intervalo e nos demos uma chance, mas sofrer o terceiro gol complicou as coisas.”

    Sage acrescentou: “É um retorno muito decepcionante porque perdemos. Não consigo ficar satisfeito por voltar para casa ou rever rostos conhecidos quando o resultado não vem.”

  • Disasi quer reação no segundo tempo nos próximos jogos

    O zagueiro Axel Disasi compartilhou a frustração de seu técnico e apontou a falta de concentração no início da partida, mas pediu aos companheiros que aproveitem a melhora mostrada no segundo tempo. "Não começamos bem o jogo, mas acho que reagimos bem no segundo tempo", afirmou Disasi.

    "Pressionamos no campo de ataque, recuperamos a bola em áreas perigosas e criamos chances. Conseguimos diminuir para 3 a 2 e tivemos oportunidades perto do fim, então é frustrante não ter conseguido nada."

    Disasi acrescentou: "Precisamos nos concentrar no nosso desempenho no segundo tempo. Mostramos muito mais determinação e personalidade."

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  • imago-sport-1084563016.jpgPsnewZ

    Crystal Palace se prepara para clássico antes de viagem à Turquia

    Depois de somar três pontos nos dois primeiros jogos da Liga Europa, o Crystal Palace precisa voltar rapidamente suas atenções para as competições nacionais.

    A equipe de Sage visita o rival Brighton pela Premier League no domingo, em busca de uma reação após o revés na competição europeia.

    O Crystal Palace retoma sua campanha continental na próxima quinta-feira, com um difícil jogo fora de casa contra o gigante turco Besiktas.

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