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Volta à Premier League ou reencontro com Jose Mourinho? Ex-jogador da seleção da Escócia faz previsão sobre transferência de Scott McTominay, ex-Manchester United ligado ao Real Madrid
Manchester United vendeu McTominay por apenas 26 milhões de libras
McTominay abraçou o desafio italiano no verão de 2024, quando rompeu os laços que mantinha com o Manchester United desde o início da carreira. Depois de ter dificuldade para se firmar em uma função específica em Old Trafford, onde muitas vezes atuava como volante de contenção, ele se transferiu para o Napoli por £26 milhões (US$ 35 milhões).
Desde então, surgiram sérios questionamentos sobre por que o United, diante de seus problemas de regularidade como equipe, concordou em abrir mão de um jogador formado no clube com quem sempre podia contar para dar tudo de si. O clube também foi acusado de não perceber que tinha em mãos um jogador capaz de atuar de uma área à outra.
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Título da Serie A, prêmio de MVP e votos na Bola de Ouro
McTominay tem se destacado no Napoli com um estilo de jogo mais ofensivo e maior liberdade para avançar. Sua temporada de estreia na Serie A rendeu o título e o prêmio de melhor jogador. Depois, ele terminou em 18º lugar na votação da Bola de Ouro de 2025.
Ele também bateu seu recorde pessoal de gols em uma temporada, elevando a marca de 13 para 14. A apaixonada torcida do Napoli acolheu McTominay e sua companheira, Cam Reading, Rainha da Itália.
McTominay precisou lidar recentemente com problemas pessoais de saúde, mas, aos 29 anos, voltou a estar em forma e a marcar gols em 2026-27, após disputar a Copa do Mundo por sua seleção. Restam pouco mais de 18 meses de seu contrato no Estádio Diego Armando Maradona.
Sem um novo acordo contratual, o Napoli precisa decidir se negocia McTominay ou corre o risco de mantê-lo no elenco. Já houve especulações sobre o interesse do Barcelona, enquanto agora circulam rumores de que um gigante de La Liga sediado em Madri acompanha a situação de perto. O técnico do Real Madrid, Mourinho, foi quem deu a McTominay sua primeira grande oportunidade em Manchester.
McTominay vai mudar de clube em 2027?
Também se especula sobre um retorno ao futebol inglês. Então, qual é o desfecho mais provável quando as janelas de transferências abrirem em 2027? Ao ouvir essa pergunta, Nevin, ex-ponta da Escócia que falou em parceria com o Netbet Casino, disse à GOAL: “Que pergunta brilhante. É difícil responder, porque muitos times gostariam de contar com ele.
“Até hoje, não faço ideia de por que o Manchester United o deixou sair. Não consigo entender. Acho que não conheciam o potencial e as capacidades que a Escócia permitiu que ele mostrasse.
“Não me surpreenderia se ele ficasse no Napoli, mas praticamente todos os times italianos teriam interesse nele, porque adoram o que ele fez por lá. Ele consegue dar um salto ainda maior? Quer saber? Acho que praticamente qualquer time o aceitaria.
“O motivo é que ele joga como 10, como 6, como 8 e como zagueiro. Quero dizer, você leva quatro jogadores. E todos são bons. Então, onde eu o vejo jogando? Aí vai uma resposta estranha: onde ele quiser!”
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Madri ou Inglaterra: onde McTominay vai parar?
McTominay não dá muitas pistas sobre seus planos e mantém o foco totalmente no presente após se recuperar de uma cirurgia minimamente invasiva para corrigir ritmos cardíacos irregulares.
Ele chegou a um ponto em que provavelmente só lhe resta uma grande mudança de clube. Com isso em mente, precisa decidir se deve expandir seus horizontes, possivelmente indo para a Espanha nesse processo, se deve criar raízes ou se sua trajetória profissional pode voltar ao ponto de partida.
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