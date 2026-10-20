McTominay tem se destacado no Napoli com um estilo de jogo mais ofensivo e maior liberdade para avançar. Sua temporada de estreia na Serie A rendeu o título e o prêmio de melhor jogador. Depois, ele terminou em 18º lugar na votação da Bola de Ouro de 2025.

Ele também bateu seu recorde pessoal de gols em uma temporada, elevando a marca de 13 para 14. A apaixonada torcida do Napoli acolheu McTominay e sua companheira, Cam Reading, Rainha da Itália.

McTominay precisou lidar recentemente com problemas pessoais de saúde, mas, aos 29 anos, voltou a estar em forma e a marcar gols em 2026-27, após disputar a Copa do Mundo por sua seleção. Restam pouco mais de 18 meses de seu contrato no Estádio Diego Armando Maradona.

Sem um novo acordo contratual, o Napoli precisa decidir se negocia McTominay ou corre o risco de mantê-lo no elenco. Já houve especulações sobre o interesse do Barcelona, enquanto agora circulam rumores de que um gigante de La Liga sediado em Madri acompanha a situação de perto. O técnico do Real Madrid, Mourinho, foi quem deu a McTominay sua primeira grande oportunidade em Manchester.