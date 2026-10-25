O pesquisador turco de ciências islâmicas Ihsan Senocak criticou o cântico das torcidas do Trabzonspor dedicado ao craque egípcio Mohamed Salah, exigindo que ele seja interrompido imediatamente e advertindo contra sua repetição.

A posição de Senocak surge no contexto do cântico entoado pelos torcedores do Trabzonspor em homenagem a Salah, após seus gols, quando dizem "Allah Allah, Mohamed Salah", algo que o pesquisador considerou um uso inadequado de expressões de conotação religiosa nas arquibancadas.