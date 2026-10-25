Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

"Vocês vão trazer a ira de Deus sobre nós": Mohamed Salah no centro de uma polêmica religiosa na Turquia

Rizespor x Trabzonspor
Rizespor
Trabzonspor
Campeonato Turco
M. Salah
Turquia
Egito

Polêmica em torno do canto da torcida do Trabzon para o astro egípcio

O pesquisador turco de ciências islâmicas Ihsan Senocak criticou o cântico das torcidas do Trabzonspor dedicado ao craque egípcio Mohamed Salah, exigindo que ele seja interrompido imediatamente e advertindo contra sua repetição.

A posição de Senocak surge no contexto do cântico entoado pelos torcedores do Trabzonspor em homenagem a Salah, após seus gols, quando dizem "Allah Allah, Mohamed Salah", algo que o pesquisador considerou um uso inadequado de expressões de conotação religiosa nas arquibancadas.

  • "De onde vocês tiraram isso?"

    De acordo com o que foi publicado pelo site turco Haberler, Şenocak iniciou sua fala destacando a importância religiosa e acadêmica da cidade de Trabzon, afirmando: "O que é Trabzon? É o lar dos sábios, não é mesmo?

    E acrescentou, falando na condição de filho da cidade: "Como podem dezenas de milhares de pessoas em Trabzon, que extrai sua honra do Islã e da fé, entoar a frase 'Allah, Allah, Mohamed Salah'? De onde vocês tiraram isso?".

    O clássico vai virar uma catástrofe? O golpe de Courtois coloca Mourinho diante de um teste assustador

  • "Desgraças cairão sobre nós"

    Şenocak pediu à torcida do Trabzonspor que parasse de repetir o canto, afirmando: "Parem com isso imediatamente. Vocês atrairão a ira de Deus sobre nós. Desgraças e provações cairão sobre nós".

    As declarações de Şenocak provocaram amplo debate e polêmica nas redes sociais recentemente.

    Salah se transferiu para o Trabzonspor no último verão, de graça, em uma negociação que causou grande alvoroço em todos os níveis na Turquia.

    Leia também: As turbulências na Catalunha e as lembranças de 2019: o clássico será adiado?

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
RIZ

RIZ

Campeonato Turco

26 de out. de 2026

TRS

TRS