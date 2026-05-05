Nas imagens da TV, ficou bem claro que Vini Jr. e o zagueiro do Espanyol travaram uma discussão acalorada, durante a qual, segundo informações do *Marca*, o craque do Real Madrid teria chamado o marroquino de “idiota”.

A confrontação foi precedida por um cartão vermelho inicialmente mostrado pelo árbitro Jesús Gil Manzano a El Hilali por uma falta em Vinicius. No entanto, após analisar as imagens do VAR, o árbitro retirou o cartão pouco depois, o que deixou o brasileiro particularmente furioso.

“Pára com essa bobagem. E depois você me pergunta se eu quero trocar de camisa... Você é burro, você quer brigar... Não vou trocar de camisa com você”, gritou Vini Jr., segundo informações do Marca, na direção do zagueiro. Quando a discussão se acirrou ainda mais, ele gritou: “Idiota. Você é um idiota. Vocês vão cair de novo para a segunda divisão, cara. Vocês são péssimos.” El Hilali, por sua vez, teria respondido com as palavras “E você é um c***”.

Pouco depois, durante a partida, Vini voltou a atacar ao conversar com Carlos Romero, companheiro de equipe de El Hilali. “Ele é burro, cara. Ele quer se comportar como um idiota diante das câmeras de TV”, citou o Marca a estrela do Real.