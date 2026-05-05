Durante a partida fora de casa do Real Madrid no último sábado contra o Espanyol de Barcelona, ocorreu uma discussão em campo entre o brasileiro e o adversário Omar El Hilali.
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"Vocês vão cair de novo para a segunda divisão": Vinicius Júnior, estrela do Real Madrid, teria chamado os adversários de "idiotas"
Nas imagens da TV, ficou bem claro que Vini Jr. e o zagueiro do Espanyol travaram uma discussão acalorada, durante a qual, segundo informações do *Marca*, o craque do Real Madrid teria chamado o marroquino de “idiota”.
A confrontação foi precedida por um cartão vermelho inicialmente mostrado pelo árbitro Jesús Gil Manzano a El Hilali por uma falta em Vinicius. No entanto, após analisar as imagens do VAR, o árbitro retirou o cartão pouco depois, o que deixou o brasileiro particularmente furioso.
“Pára com essa bobagem. E depois você me pergunta se eu quero trocar de camisa... Você é burro, você quer brigar... Não vou trocar de camisa com você”, gritou Vini Jr., segundo informações do Marca, na direção do zagueiro. Quando a discussão se acirrou ainda mais, ele gritou: “Idiota. Você é um idiota. Vocês vão cair de novo para a segunda divisão, cara. Vocês são péssimos.” El Hilali, por sua vez, teria respondido com as palavras “E você é um c***”.
Pouco depois, durante a partida, Vini voltou a atacar ao conversar com Carlos Romero, companheiro de equipe de El Hilali. “Ele é burro, cara. Ele quer se comportar como um idiota diante das câmeras de TV”, citou o Marca a estrela do Real.
- Getty Images Sport
Será que o FC Barcelona vai garantir o título justamente contra o Real Madrid?
Apesar da polêmica, Vinicius acabou deixando sua classe falar por si mesmo no confronto contra o Espanyol. Na vitória por 2 a 0, o ponta marcou os dois gols e garantiu assim os três pontos para sua equipe.
No entanto, isso dificilmente terá impacto na disputa pelo título da LaLiga, já que a diferença entre o Real Madrid e seu arquirrival e líder da tabela, o FC Barcelona, é de onze pontos, faltando apenas quatro rodadas para o fim do campeonato. Com isso, o Barça poderia garantir o título antecipadamente justamente no Clássico do próximo fim de semana.