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Christian Guinin

Traduzido por

"Vocês vão cair de novo para a segunda divisão": Vinicius Júnior, estrela do Real Madrid, teria chamado os adversários de "idiotas"

La Liga
Vinicius Junior
Real Madrid
O. El Hilali
Espanyol x Real Madrid
Espanyol

Parece que Vinicius Júnior causou um escândalo na partida do Real Madrid pelo campeonato no último fim de semana.

Durante a partida fora de casa do Real Madrid no último sábado contra o Espanyol de Barcelona, ocorreu uma discussão em campo entre o brasileiro e o adversário Omar El Hilali.

  • Nas imagens da TV, ficou bem claro que Vini Jr. e o zagueiro do Espanyol travaram uma discussão acalorada, durante a qual, segundo informações do *Marca*, o craque do Real Madrid teria chamado o marroquino de “idiota”.

    A confrontação foi precedida por um cartão vermelho inicialmente mostrado pelo árbitro Jesús Gil Manzano a El Hilali por uma falta em Vinicius. No entanto, após analisar as imagens do VAR, o árbitro retirou o cartão pouco depois, o que deixou o brasileiro particularmente furioso.

    “Pára com essa bobagem. E depois você me pergunta se eu quero trocar de camisa... Você é burro, você quer brigar... Não vou trocar de camisa com você”, gritou Vini Jr., segundo informações do Marca, na direção do zagueiro. Quando a discussão se acirrou ainda mais, ele gritou: “Idiota. Você é um idiota. Vocês vão cair de novo para a segunda divisão, cara. Vocês são péssimos.” El Hilali, por sua vez, teria respondido com as palavras “E você é um c***”.

    Pouco depois, durante a partida, Vini voltou a atacar ao conversar com Carlos Romero, companheiro de equipe de El Hilali. “Ele é burro, cara. Ele quer se comportar como um idiota diante das câmeras de TV”, citou o Marca a estrela do Real.

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  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Será que o FC Barcelona vai garantir o título justamente contra o Real Madrid?

    Apesar da polêmica, Vinicius acabou deixando sua classe falar por si mesmo no confronto contra o Espanyol. Na vitória por 2 a 0, o ponta marcou os dois gols e garantiu assim os três pontos para sua equipe.

    No entanto, isso dificilmente terá impacto na disputa pelo título da LaLiga, já que a diferença entre o Real Madrid e seu arquirrival e líder da tabela, o FC Barcelona, é de onze pontos, faltando apenas quatro rodadas para o fim do campeonato. Com isso, o Barça poderia garantir o título antecipadamente justamente no Clássico do próximo fim de semana.


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