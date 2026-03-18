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FC Bayern München v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport
Christian Guinin

Traduzido por

"Vocês também dão a vossa opinião": Max Eberl responde aos críticos do FC Bayern de Munique após o debate sobre a arbitragem

Max Eberl defendeu as críticas feitas por alguns dirigentes do FC Bayern de Munique ao desempenho do árbitro Christian Dingert na partida do último fim de semana contra o Bayer 04 Leverkusen.

"Sinceramente, não quero mais falar sobre isso. Todos no clube têm o direito de se manifestar. Vocês também dão a vossa opinião, então nós também podemos. Isso é perfeitamente normal", disse o diretor esportivo do clube alemão mais título ao microfone da DAZN, pouco antes da partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta Bergamo.

  • No entanto, ao criticar o desempenho do árbitro, o Bayern não tinha, de forma alguma, a intenção de difamar. Muito mais, o objetivo era mostrar que não concordavam com o cartão amarelo mostrado a Luis Diaz.

    “Já fomos prejudicados contra o Leverkusen e, mais uma vez, não teremos um jogador na próxima partida – embora a decisão tenha sido errada. Por isso agimos assim. Para apoiar nosso jogador. Isso também faz parte. Dizer: ‘Não achamos isso correto’”, explicou Eberl, que deseja encerrar definitivamente o assunto: “Reclamamos, o recurso foi negado. Agora seguimos em frente.”

    No entanto, o diretor esportivo do Bayern não consegue entender por que tantas vozes se manifestaram em seguida e criticaram os dirigentes do FCB por suas declarações. “Isso está sendo extremamente ampliado e comentado novamente em três jornais.”

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  • LUIS DIAZ BAYERN MÜNCHENGetty Images

    Recurso do Bayern contra a suspensão de Luis Diaz é indeferido

    “Os outros colegas meus também fazem isso”, continuou Eberl. “Quantas vezes eles já disseram que o VAR deveria ser abolido. Mas isso é mencionado apenas de passagem, enquanto no Bayern o assunto é explorado por três dias, porque todos querem se destacar com isso.”

    Na referida partida em Leverkusen, o Bayern teve dois gols anulados por mão dentro da área; além disso, Diaz recebeu um cartão amarelo-vermelho no final da partida após uma suposta simulação.

    O árbitro Dingert admitiu posteriormente que sua decisão de expulsar o colombiano foi exagerada ao analisar as imagens. “Se eu visse as imagens, não tomaria essa decisão novamente”, explicou ele. O Tribunal Desportivo da DFB, no entanto, indeferiu um recurso do time de Munique contra a suspensão de Diaz.

  • FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB

    Data

    Hora

    Partida

    Sábado, 21 de março

    15h30

    FC Bayern x Union Berlin (Bundesliga)

    Sábado, 4 de abril

    15h30

    SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga)

    Sábado, 11 de abril

    18h30

    FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)

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