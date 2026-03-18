"Vocês também dão a vossa opinião": Max Eberl responde aos críticos do FC Bayern de Munique após o debate sobre a arbitragem

No entanto, ao criticar o desempenho do árbitro, o Bayern não tinha, de forma alguma, a intenção de difamar. Muito mais, o objetivo era mostrar que não concordavam com o cartão amarelo mostrado a Luis Diaz.

“Já fomos prejudicados contra o Leverkusen e, mais uma vez, não teremos um jogador na próxima partida – embora a decisão tenha sido errada. Por isso agimos assim. Para apoiar nosso jogador. Isso também faz parte. Dizer: ‘Não achamos isso correto’”, explicou Eberl, que deseja encerrar definitivamente o assunto: “Reclamamos, o recurso foi negado. Agora seguimos em frente.”

No entanto, o diretor esportivo do Bayern não consegue entender por que tantas vozes se manifestaram em seguida e criticaram os dirigentes do FCB por suas declarações. “Isso está sendo extremamente ampliado e comentado novamente em três jornais.”