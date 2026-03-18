"Sinceramente, não quero mais falar sobre isso. Todos no clube têm o direito de se manifestar. Vocês também dão a vossa opinião, então nós também podemos. Isso é perfeitamente normal", disse o diretor esportivo do clube alemão mais título ao microfone da DAZN, pouco antes da partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta Bergamo.
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"Vocês também dão a vossa opinião": Max Eberl responde aos críticos do FC Bayern de Munique após o debate sobre a arbitragem
No entanto, ao criticar o desempenho do árbitro, o Bayern não tinha, de forma alguma, a intenção de difamar. Muito mais, o objetivo era mostrar que não concordavam com o cartão amarelo mostrado a Luis Diaz.
“Já fomos prejudicados contra o Leverkusen e, mais uma vez, não teremos um jogador na próxima partida – embora a decisão tenha sido errada. Por isso agimos assim. Para apoiar nosso jogador. Isso também faz parte. Dizer: ‘Não achamos isso correto’”, explicou Eberl, que deseja encerrar definitivamente o assunto: “Reclamamos, o recurso foi negado. Agora seguimos em frente.”
No entanto, o diretor esportivo do Bayern não consegue entender por que tantas vozes se manifestaram em seguida e criticaram os dirigentes do FCB por suas declarações. “Isso está sendo extremamente ampliado e comentado novamente em três jornais.”
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Recurso do Bayern contra a suspensão de Luis Diaz é indeferido
“Os outros colegas meus também fazem isso”, continuou Eberl. “Quantas vezes eles já disseram que o VAR deveria ser abolido. Mas isso é mencionado apenas de passagem, enquanto no Bayern o assunto é explorado por três dias, porque todos querem se destacar com isso.”
Na referida partida em Leverkusen, o Bayern teve dois gols anulados por mão dentro da área; além disso, Diaz recebeu um cartão amarelo-vermelho no final da partida após uma suposta simulação.
O árbitro Dingert admitiu posteriormente que sua decisão de expulsar o colombiano foi exagerada ao analisar as imagens. “Se eu visse as imagens, não tomaria essa decisão novamente”, explicou ele. O Tribunal Desportivo da DFB, no entanto, indeferiu um recurso do time de Munique contra a suspensão de Diaz.
FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB
Data
Hora
Partida
Sábado, 21 de março
15h30
FC Bayern x Union Berlin (Bundesliga)
Sábado, 4 de abril
15h30
SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga)
Sábado, 11 de abril
18h30
FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)