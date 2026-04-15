"Eles roubaram o jogo de nós", reclamou Raphinha, que perdeu tanto a partida de ida quanto a de volta devido a uma lesão na coxa, segundo Fabrizio Romano, após a partida de volta na noite de terça-feira.
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"Vocês roubaram o jogo de nós": estrela do FC Barcelona critica os árbitros após a amarga eliminação e entra em confronto com os torcedores do Atlético de Madrid
Os árbitros foram “muito ruins”, continuou Raphinha. “É inacreditável as decisões que tomaram. Não sei quantas faltas o Atlético cometeu hoje — e o árbitro não lhes mostrou um único cartão amarelo...”
Além da falta de advertência ao Atlético, sobre a qual se poderia discutir aqui e ali, o árbitro Clement Turpin fez um bom trabalho na classificação dos anfitriões no acalorado Metropolitano. O suposto gol de 3 a 1 do Barcelona, marcado por Ferran Torres, que teria levado os catalães para a prorrogação após os 90 minutos, foi corretamente anulado por impedimento após intervenção do VAR.
Aos 80 minutos, a expulsão de Eric Garcia, do Barça, acirrou os ânimos. O zagueiro derrubou o atacante do Atlético, Alexander Sörloth, que havia entrado em campo pouco antes, para impedir que ele continuasse sua corrida em direção ao gol. Interpretar a jogada como uma falta de último recurso foi complicado, já que Jules Koundé, outro zagueiro do Barcelona, poderia ter intervindo e impedido uma clara chance de gol para Sörloth. Turpin inicialmente pretendia aplicar apenas um cartão amarelo a Garcia — mas, após a intervenção do VAR, ele revisou a jogada no monitor e, de forma controversa, mas ainda assim justificável, expulsou Garcia com cartão vermelho.
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No jogo de ida contra o Atlético de Madrid, foi negado um pênalti ao Barcelona
Mas, ao criticar, Raphinha também tinha em mente a partida de ida. “Tudo bem cometer um erro em um jogo — mas dois seguidos?! Não consigo entender isso. Eu realmente gostaria de entender por que os árbitros têm tanto medo de que o Barcelona vença”, resmungou o brasileiro, que teve de assistir passivamente às duas partidas.
Na derrota por 0 a 2 em casa na partida de ida, na semana passada, o Barça teve um possível pênalti negado. Aos 54 minutos, o goleiro do Atlético, Juan Musso, supostamente já havia executado um tiro de meta e passado a bola para o zagueiro Marc Pubill, na borda da pequena área. Este parou a bola com a mão, colocou-a na linha da pequena área e executou novamente um tiro de meta.
O Barça, naturalmente, reclamou de mão na bola e de um pênalti, mas o árbitro Istvan Kovacs deixou o jogo prosseguir sem apitar. Possivelmente porque a bola não havia saído da área de cinco metros no passe de Musso e, portanto, ainda não havia sido considerada pelos árbitros como uma execução do tiro de meta.
“O goleiro passa a bola para ele e ele toca com a mão. Ora, isso é claríssimo. Não faço ideia do porquê o VAR não interveio. Não entendo”, reclamou o técnico do Barcelona, Hansi Flick, posteriormente à DAZN.
Raphinha, estrela do Barça, entra em confronto com torcedores do Atlético
Além disso, o cartão vermelho para Pau Cubarsi — também por uma falta de último recurso — pouco antes do apito do intervalo causou revolta no Barça. Os blaugranas viajaram para Madri furiosos, determinados a iniciar uma recuperação.
E isso deu certo inicialmente: com gols logo no início de Lamine Yamal (4º minuto) e Ferran Torres (24º), o Barça já vencia por 2 a 0 antes mesmo de completar meia hora de jogo, igualando rapidamente o resultado da partida de ida. No entanto, aos 31 minutos, Ademola Lookman marcou o gol que definiu o placar final em 1 a 2, o que acabou sendo suficiente para o Atlético avançar para as semifinais da Liga dos Campeões.
“Se considerarmos os dois jogos como um todo, fomos claramente melhores que o Atlético”, reclamou Flick após a eliminação do Barcelona. “No fim das contas, é assim que as coisas são e temos que aceitar.”
Raphinha, por sua vez, discutiu com a torcida do Atlético após o apito final, fazendo gestos para sugerir que eles seriam eliminados nas semifinais de qualquer maneira. Provavelmente, os colchoneros enfrentarão o Arsenal na próxima fase, que entrou como claro favorito em sua partida das quartas de final contra o Sporting de Lisboa e venceu o jogo de ida em Portugal por 1 a 0. Na noite de quarta-feira, os Gunners pretendem selar a classificação na partida de volta, diante da torcida local.
- AFP
Juan Musso rebate Raphinha: "Ele age como se eles devessem ter recebido três pênaltis"
O goleiro do Atlético, Musso, por sua vez, reagiu às declarações polêmicas de Raphinha. “Não dá para dizer que roubaram essa partida deles. É uma loucura apresentar as coisas dessa forma”, enfatizou o argentino de 31 anos.
Musso explicou: “Ele age como se eles tivessem recebido três pênaltis e nós quatro cartões vermelhos. Nós vencemos a partida em campo e derrotamos eles fora de casa por 2 a 0. E, como último homem, no futebol você recebe cartão vermelho”, disse ele, lançando mais uma indireta às reclamações do Barça contra as duas expulsões.
Resumo das semifinais da Liga dos Campeões
Data
Jogo
Terça-feira, 28 de abril
Paris Saint-Germain x FC Bayern ou Real Madrid
Quarta-feira, 29 de abril
Atlético de Madrid x Arsenal ou Sporting
Terça-feira, 5 de maio
FC Arsenal ou Sporting x Atlético de Madrid
Quarta-feira, 6 de maio
FC Bayern ou Real Madrid x Paris Saint-Germain