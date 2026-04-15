"Vocês roubaram o jogo de nós": estrela do FC Barcelona critica os árbitros após a amarga eliminação e entra em confronto com os torcedores do Atlético de Madrid

Os árbitros foram “muito ruins”, continuou Raphinha. “É inacreditável as decisões que tomaram. Não sei quantas faltas o Atlético cometeu hoje — e o árbitro não lhes mostrou um único cartão amarelo...”

Além da falta de advertência ao Atlético, sobre a qual se poderia discutir aqui e ali, o árbitro Clement Turpin fez um bom trabalho na classificação dos anfitriões no acalorado Metropolitano. O suposto gol de 3 a 1 do Barcelona, marcado por Ferran Torres, que teria levado os catalães para a prorrogação após os 90 minutos, foi corretamente anulado por impedimento após intervenção do VAR.

Aos 80 minutos, a expulsão de Eric Garcia, do Barça, acirrou os ânimos. O zagueiro derrubou o atacante do Atlético, Alexander Sörloth, que havia entrado em campo pouco antes, para impedir que ele continuasse sua corrida em direção ao gol. Interpretar a jogada como uma falta de último recurso foi complicado, já que Jules Koundé, outro zagueiro do Barcelona, poderia ter intervindo e impedido uma clara chance de gol para Sörloth. Turpin inicialmente pretendia aplicar apenas um cartão amarelo a Garcia — mas, após a intervenção do VAR, ele revisou a jogada no monitor e, de forma controversa, mas ainda assim justificável, expulsou Garcia com cartão vermelho.