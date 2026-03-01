“Vocês precisam correr!” – Igor Tudor diz aos jogadores “cansados” do Tottenham para não “chorarem” por causa de seus métodos no Spurs

O ex-técnico do Marselha e da Lazio implementou imediatamente um regime de condicionamento físico exaustivo, priorizando o condicionamento de um elenco que, segundo ele, mostrou sinais de declínio físico. Quando questionado se estava levando os jogadores ao limite, Tudor disse que quer que os “soldados” do Tottenham lutem e observou que o trabalho no campo de treinamento não é negociável.

“Eu coloquei algumas corridas sem a bola. Os jogadores nunca gostam de corridas sem a bola, então colocamos algumas corridas sem bola [nas sessões]”, admitiu Tudor, conforme relatado pelo The Telegraph. “Mas é um momento em que não há tempo para pensar muito sobre o que alguém não gosta. E o melhor é que eles entendem isso. Então, eles me deram sua disponibilidade para fazer essas coisas.”

“Fisicamente, acredito que não estamos em uma situação incrível. Eles jogaram muitas partidas no último período sem muitos jogadores disponíveis, e isso significou que a condição física da equipe caiu. Então, precisamos usar esse período em que não jogamos para colocar um pouco de gasolina no motor, para que ele comece a funcionar melhor.”