Getty Images Sport
Traduzido por
“Vocês precisam correr!” – Igor Tudor diz aos jogadores “cansados” do Tottenham para não “chorarem” por causa de seus métodos no Spurs
A demanda por intensidade física
Tudor, encarregado de tirar o clube do norte de Londres da zona de rebaixamento da Premier League, não perdeu tempo em implementar um regime de “choque e pavor” destinado a corrigir o que ele considera um grande déficit físico. Após uma humilhante derrota por 4 a 1 para o Arsenal em seu primeiro jogo no comando, Tudor deixou claro que o luxo do conforto não é mais uma opção para seus astros com baixo desempenho. A filosofia de Tudor está enraizada na pressão de alta intensidade, um estilo que ele acredita ser impossível de executar atualmente, dado o estado do elenco. Ele não se desculpou pela carga de trabalho, insistindo que a única maneira de sair da atual crise é através do puro esforço físico.
- Getty Images Sport
Colocando gasolina no motor
O ex-técnico do Marselha e da Lazio implementou imediatamente um regime de condicionamento físico exaustivo, priorizando o condicionamento de um elenco que, segundo ele, mostrou sinais de declínio físico. Quando questionado se estava levando os jogadores ao limite, Tudor disse que quer que os “soldados” do Tottenham lutem e observou que o trabalho no campo de treinamento não é negociável.
“Eu coloquei algumas corridas sem a bola. Os jogadores nunca gostam de corridas sem a bola, então colocamos algumas corridas sem bola [nas sessões]”, admitiu Tudor, conforme relatado pelo The Telegraph. “Mas é um momento em que não há tempo para pensar muito sobre o que alguém não gosta. E o melhor é que eles entendem isso. Então, eles me deram sua disponibilidade para fazer essas coisas.”
“Fisicamente, acredito que não estamos em uma situação incrível. Eles jogaram muitas partidas no último período sem muitos jogadores disponíveis, e isso significou que a condição física da equipe caiu. Então, precisamos usar esse período em que não jogamos para colocar um pouco de gasolina no motor, para que ele comece a funcionar melhor.”
O desafio de Tudor para os jovens
Com vários jogadores experientes ainda afastados, Tudor está cada vez mais dependente do contingente mais jovem do clube. Ele desafiou esses jovens talentos a abandonarem quaisquer desculpas e assumirem a responsabilidade de salvar a temporada do Tottenham. “Alguns jogadores ainda são jovens”, observou Tudor. “Eles foram trazidos para ajudar e agora talvez estejam em um momento em que precisam resolver os problemas. Portanto, se você tem muitos desses jogadores por causa do número de lesões que estão jogando juntos no time, isso cria alguns problemas.”
A mensagem do técnico para os jogadores formados na base e os jovens contratados é clara: é hora de amadurecer. “Mas também é uma oportunidade e um desafio para crescer rápido, para se tornar um homem”, acrescentou. “Crescer rapidamente e dizer: ‘Vamos lá, sou o cara, me dê a bola, vou marcar’, em vez de apenas: ‘O que posso fazer, estou apenas aqui, você sabe’. Esse é o desafio para cada um deles. Por que não? Dizer: ‘Vamos lá, me dê a bola, não vou chorar, vou pegar a bola, vou defender minha área’.”
- Getty Images
Encontrando soldados para a luta pela sobrevivência
O Tottenham ocupa atualmente uma precária 16ª posição na tabela da Premier League, e a ameaça do rebaixamento está se tornando desconfortavelmente real para o gigante do norte de Londres. Com uma viagem a Fulham no horizonte, a pressão sobre Tudor para encontrar uma fórmula vencedora está aumentando. O técnico foi reforçado pelo retorno de Pedro Porro e Kevin Danso aos treinos, mas continua discreto sobre quais membros do elenco realmente aderiram à sua filosofia combativa e exigente.
Em última análise, Tudor está procurando uma mentalidade específica para tirar o Spurs da atual crise, embora esteja mantendo suas avaliações em segredo por enquanto. Quando questionado se havia identificado “soldados” suficientes no vestiário para sobreviver à briga contra o rebaixamento, o croata deu uma resposta enigmática. “Eu direi quando a temporada terminar”, disse ele, deixando os jogadores sem dúvidas de que seus lugares e futuros estão sob constante escrutínio enquanto se preparam para uma série de jogos decisivos.
Publicidade