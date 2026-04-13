Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Maurice Johnston Rangers 1990Hulton Archive
Nino Duit

Traduzido por

"Vocês nunca vão superar isso": a transferência mais polêmica da história do futebol escocês

Campeonato Escocês
Especiais e Opinião
Rangers

Durante décadas, o Rangers FC, de Glasgow, não contratou jogadores católicos, até que uma transferência sensacional mudou muita coisa — mas não tudo.

Este artigo foi publicado pela primeira vez em maio de 2022 e atualizado por ocasião do 63º aniversário de Mo Johnston nesta segunda-feira.

Mo Johnston nasceu em uma família católica em Glasgow e, naturalmente, torcia pelo Celtic FC quando criança. Afinal, na Escócia, a torcida por um clube depende da religião. Em 1984, o jovem atacante da seleção nacional assinou contrato com seu clube favorito, passando de torcedor a jogador. O sonho de uma vida!

  • No Celtic, Johnston marcava, em média, a cada dois jogos. Ele conquistou o campeonato e a taça, mas não foi só isso: tornou-se um herói. Depois de receber um cartão vermelho durante um clássico Old Firm contra o protestante Rangers FC, Johnston fez o sinal da cruz ao passar diante da torcida adversária a caminho do vestiário. Esse gesto tão provocativo despertou ainda mais amor em uns, enquanto, nos outros, aumentou ainda mais o ódio. 

    Após três anos no Celtic, Johnston se aventurou no exterior, indo para o FC Nantes, da França, mas já em 1989 ele queria voltar para casa: como era de se esperar, ele assinou inicialmente novamente com o Celtic, antes de, após uma surpreendente mudança de opinião, transferir-se de forma totalmente inesperada para o grande rival. De fato, o Rangers contratou um católico e, com isso, quebrou sua lei não escrita, válida há décadas. Mas não qualquer católico: um ídolo do Celtic com um passado marcante. 

    “Em Glasgow, essa transferência foi uma notícia maior do que a queda do Muro de Berlim no mesmo ano”, diz Danny Grant, do blog do Rangers Ibrox Noise, ao SPOX; na época, ele tinha dez anos. No 30º aniversário da transferência, o jornal escocês Daily Record escreveu: “Não foi apenas uma transferência que abalou os alicerces do futebol escocês. Foi também um dos momentos mais significativos da história deste país.”

    • Publicidade

  • A origem do conflito religioso na Escócia

    Para compreender o alcance dessa transferência, é preciso entender o país, seus dois principais clubes de futebol e sua relação com a religião. A Escócia era inicialmente católica, antes de se converter ao protestantismo no decorrer da Reforma, no século XVI. Ao contrário da vizinha Irlanda. Quando uma fome assolou o país em meados do século XIX, milhares de católicos migraram para a Escócia, onde passaram a disputar trabalho e moradia com os protestantes locais.

    No entanto, os dois grupos étnicos não estavam separados apenas em suas visões religiosas, mas também nas políticas: enquanto uns defendem uma República da Irlanda independente, os outros juram lealdade à monarquia e ao Reino Unido. Misturadas com vários outros fatores, essas circunstâncias geraram um nível considerável de ódio mútuo.

    A rivalidade entre as confissões logo se manifestou também nos campos de futebol: de um lado, o Celtic, surgido da igreja católica de St. Mary's; do outro, o Rangers, fundado por estudantes protestantes. Em cada partida, é possível ver de que lado os clubes estão nas arquibancadas: de um lado, hasteiam bandeiras irlandesas; do outro, Union Jacks.

  • O Rangers FC e a lei não escrita

    No entanto, os dois clubes logo se diferenciaram em relação à religião. O Celtic, de tradição católica, sempre esteve aberto a todos por princípio; algumas das maiores lendas do clube são, inclusive, protestantes. O técnico Jock Stein, por exemplo, que levou o Celtic à conquista sensacional da Taça dos Campeões Europeus em 1967. Quando perguntado se, diante de dois jogadores igualmente bons, ele contrataria o católico ou o protestante, Stein respondeu: “O protestante, porque sei que o Rangers não vai contratar o católico de qualquer maneira.”

    No Rangers, estabeleceu-se ao longo da década de 1920 a regra não escrita de não contratar jogadores católicos. Essa diretriz remonta a dirigentes e jogadores que, naquela época, pertenciam simultaneamente à Ordem de Orange. Essa associação protestante radical leva o nome de Guilherme III de Orange, que outrora derrotou na Irlanda o exército do rei católico Jaime II.

    Apesar da regra não escrita, alguns católicos jogaram esporadicamente pelos Rangers, mas tiveram que manter sua religião em segredo. O atacante sul-africano Don Kitchenbrand, por exemplo, só revelou seu catolicismo anos depois de se aposentar: “Naquela época, eu não podia admitir isso. Eu teria destruído minha vida maravilhosa.”

    A partir da década de 1970, cresceu a pressão política e da mídia sobre o Rangers para que flexibilizasse sua política. Também havia rumores sobre investigações da FIFA por supostas discriminações. Repetidamente, os dirigentes do Rangers anunciavam a contratação de jogadores católicos, mas, para a concretização, acabavam optando pelo maior impacto possível.

  • Mo Johnston In ActionGetty Images Sport

    O suposto retorno de Mo Johnston ao Celtic FC

    Mo Johnston havia deixado o Celtic em bons termos em 1987: o clube não podia nem queria pagar os salários oferecidos por outros times, razão pela qual os torcedores demonstraram compreensão pela lucrativa transferência do então jogador de 24 anos para o Nantes. Quando, dois anos depois, Johnston, já atacante titular da seleção escocesa, decidiu voltar para casa, só havia um destino possível para ele.

    Em 12 de maio de 1989, o Celtic anunciou, quase como era de se esperar, a contratação de Johnston. Os dois clubes teriam chegado a um acordo sobre uma taxa de transferência de 1,2 milhão de libras, das quais 400 mil já haviam sido repassadas ao Nantes. Questionado sobre rumores de um suposto interesse do Manchester United, Johnston disse: “Não há outro clube britânico pelo qual eu pudesse jogar além do Celtic.”

    No dia seguinte, Johnston viajou com seus supostos futuros companheiros no ônibus da equipe para a última partida do campeonato. Uma semana depois, ele também assistiu à final da Copa no estádio. O Celtic derrotou o grande rival, que, porém, já havia garantido a Copa da Liga e o título do campeonato naquela temporada. Em Glasgow, o equilíbrio de forças estava mudando: o título de 1989 marcou o início de uma sequência de nove anos de domínio do Rangers.

  • Graeme Souness tornou possível o impossível

    O Celtic não só estava em pior situação do que o rival da cidade em termos esportivos, mas também financeiramente. A situação era tão grave que o clube aparentemente tinha dificuldades para arcar com o valor pendente da transferência de Johnston. Quando o técnico do Rangers, Graeme Souness, soube das complicações, teve a ideia do impensável. Ele próprio não dava muita importância à lei não escrita do Rangers: sua esposa era católica e seus filhos haviam sido batizados na religião católica. “Talvez eu tenha sido ingênuo, mas a religião nunca foi um problema para mim”, disse Souness.

    Apelando para melhores perspectivas esportivas e um salário mais alto, ele convenceu Johnston a mudar de opinião; os dois se conheciam de jogos em que atuaram juntos pela seleção escocesa. Apesar do ceticismo inicial, os dirigentes do Rangers acabaram concordando com o plano. “Houve resistência no clube e alguns diretores temiam que os torcedores nos abandonassem em massa”, escreveu Souness em sua biografia. “Mas argumentei que ele conquistaria a maioria dos torcedores, que tinham a atitude certa, com seus gols.”

    De fato, Souness havia feito com que Johnston estivesse disposto a trair seu clube favorito. E que os dirigentes do Rangers estivessem dispostos a quebrar sua lei não escrita, válida há décadas. Mas ainda havia um problema: o Celtic e seu contrato com o Nantes. A FIFA interveio e decidiu que Johnston era jogador do Celtic — desde que a quantia pendente fosse transferida.

    O técnico do Celtic, Billy McNeill, teria pressionado por um pagamento apenas para nunca mais escalar Johnston, como punição por sua traição inaudita. O clube, porém, decidiu contra isso, recebeu de volta as 400 mil libras já transferidas e, assim, possibilitou a transferência de Johnston para o Rangers. O jogador pôde comemorar um salário mais alto, e o Nantes, uma quantia de transferência mais elevada, agora de 1,5 milhão de libras.

  • A transferência de Mo Johnston causou um estado de emergência

    O grande público não tinha percebido nada de todos esses acontecimentos surpreendentes: até 10 de julho de 1989, era praticamente certo que Johnston jogaria pelo Celtic na temporada seguinte. Quase dois meses após o anúncio de seu retorno ao Celtic, o Rangers o apresentou como nova contratação naquele dia histórico.

    “Estou muito feliz por me juntar ao Rangers. Admiro Graeme Souness e sinto que estou me transferindo para um dos maiores, talvez até mesmo o maior clube da Europa”, disse Johnston, sorrindo por trás de sua gravata azul, branca e vermelha do Rangers. Souness explicou: “Eu teria sido um completo idiota se não tivesse tentado contratar o Mo. Desde o início, eu disse que não tenho nada a ver com sectarismo.”

    Mal as palavras foram ditas, o estado de exceção se instalou em Glasgow. Em frente ao estádio dos Rangers, o Ibrox Park, torcedores depositaram coroas de flores com a inscrição “O fim de 116 anos de tradição”, enquanto outros queimavam seus ingressos e cachecóis em lágrimas. O secretário-geral da associação de torcedores, David Miller, falou de “um dia triste para o Rangers” e disse: “Não quero ver nenhuma pessoa católica romana no Ibrox.” Enquanto isso, do outro lado da cidade, os torcedores do Celtic registraram sem hesitar o “We Hate Mo Johnston Celtic Supporters Club”.

  • Rangers v Aberdeen - William Hill PremiershipGetty Images Sport

    Rangers x Johnston: dedo do meio e provocações do zelador

    A indignação dos torcedores verde-brancos foi provavelmente ainda maior e mais duradoura do que a dos azul-branco-vermelhos. Além da traição, havia o fato de terem sido humilhados pelo rival. “É claro que os torcedores do Rangers não aceitaram bem a transferência”, diz o blogueiro Grant. “Mas, ao mesmo tempo, foi um grande gesto de desprezo em direção aos torcedores do Celtic. Eles nunca vão superar isso.”

    Em termos esportivos, a transferência valeu a pena para os Rangers: Johnston levou seu novo time a dois títulos de campeão em dois anos. O atacante já havia apaziguado muitos torcedores e, sobretudo, o zelador Jimmy Bell, após poucos meses, com um gol da vitória no final da partida contra o Old Firm. Só a partir desse momento Bell passou a preparar a camisa de Johnston no vestiário e a fornecer-lhe barras de chocolate, assim como aos outros jogadores.

    O ícone do clube, Bell, faleceu aos 69 anos; na partida de volta das semifinais da Liga Europa de 2022 contra o RB Leipzig, houve um minuto de silêncio em sua homenagem. Desde Johnston, o zelador passou a preparar regularmente as camisetas para jogadores de outra religião. Sobretudo a partir do influxo de jogadores estrangeiros em consequência da decisão Bosman, os católicos se tornaram uma presença comum no Rangers.

    Mas as perseguições continuaram: o italiano Gennaro Gattuso (que jogou no Rangers na temporada 1997/98) relatou, por exemplo, que precisava tirar seu colar com crucifixo no vestiário. Somente em 1998 o clube permitiu que seus jogadores fizessem o sinal da cruz em público (mas, por favor, não na frente dos próprios torcedores). No ano seguinte, o italiano Lorenzo Amoruso tornou-se o primeiro capitão católico do clube.

  • Os Rangers e a religião: a situação atual

    Embora a equipe tenha se tornado mais diversificada em termos religiosos, a torcida do Rangers continuou, naturalmente, protestante e orgulhosa disso. Apesar das iniciativas dos dois rivais da Old Firm, ainda hoje é possível ouvir cantos cheios de ódio contra a religião adversária em seus estádios. A UEFA puniu o Rangers por isso em vários jogos de competições europeias, como em 2006, 2007, 2011 e 2019.

    “Essas canções não são cantadas realmente para ofender ou por motivos religiosos, mas para torcer pelo próprio clube”, supõe o blogueiro Grant. Por muito tempo, o ódio à outra confissão foi, afinal, considerado sinônimo de apoio à própria (e, portanto, também ao próprio clube). Foi nesse contexto que as canções foram compostas há décadas. É evidentemente difícil romper com essas tradições.

    “Ainda existe sectarismo em Glasgow, mas não é tão grave quanto antigamente”, diz Grant, para quem “o conceito de religião está ultrapassado”. O fato de que há muito tempo também os católicos desempenham papéis importantes em seu time não importa nem um pouco para Grant: “Eles podem ser saxofonistas homossexuais e com um olho só, desde que saibam jogar futebol.”

Campeonato Escocês
Rangers crest
Rangers
RAN
Motherwell crest
Motherwell
MOT