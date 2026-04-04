Getty Images Sport
Traduzido por
"Vocês nunca vão conseguir ganhar um jogo!" – Arne Slot critica duramente o Liverpool pela derrota para o Man City, apesar de ver pontos positivos na goleada sofrida na FA Cup
Slot não mede palavras após o desastre contra o Etihad
O técnico do Liverpool ficou furioso após um desastroso colapso defensivo de 20 minutos, que levou sua equipe a sofrer quatro gols contra um Manchester City avassalador, inspirado por um hat-trick de Erling Haaland e um gol de Antoine Semenyo. Este último revés praticamente acaba com as esperanças do Liverpool nas competições nacionais, após a eliminação anterior da Carabao Cup, deixando os Reds a enfrentar uma temporada cada vez mais sombria, enquanto lutam contra uma batalha difícil para garantir uma vaga na Liga dos Campeões no próximo ano.
“Decepção com o resultado, decepção com a eliminação e muita decepção com os 20 minutos em que sofremos quatro gols”, disse Slot à BBC Sport. “Da maneira como defendemos nesse período, você nunca vai conseguir vencer uma partida de futebol. Há muitos temas recorrentes. Um deles é que desperdiçamos nossas chances; outro é que, em geral, não sofremos muitos gols, mas as poucas chances que concedemos acabam entrando. Isso talvez se deva ao nosso empenho. Temos que melhorar a defesa na área, e isso também ficou evidente hoje.”
Apesar de seu veredicto sombrio, o técnico viu alguns pontos positivos na partida, acrescentando: “Gostei muito do que vi hoje. Fizemos muitas coisas muito bem com e sem a bola, criamos algumas boas chances. Mantivemos o adversário longe de qualquer perigo. Até aquele momento do pênalti, havia muito o que elogiar. Os 20 minutos seguintes, para o que se espera de um time do Liverpool, estiveram longe de ser bons o suficiente defensivamente.”
- Getty Images Sport
Um dia para esquecer para Salah, que está de saída
Mohamed Salah, em sua primeira partida desde que anunciou que deixará o Liverpool neste verão, teve uma atuação frustrante. O atacante hesitou em várias oportunidades claras e viu seu pênalti no segundo tempo ser defendido com facilidade por James Trafford — uma chance perdida que ecoou sua falha na cobrança de pênalti contra o Galatasaray na Liga dos Campeões, pouco antes da recente pausa para os jogos internacionais. Apesar dessa visível queda de rendimento, Slot se recusou a destacar seu craque, concentrando-se, em vez disso, na incapacidade coletiva de converter as oportunidades.
“Não focaria em um jogador, focaria na equipe, e isso provavelmente resume o nosso desempenho hoje, mas talvez também grande parte da temporada”, explicou Slot. “Acho que é o segundo que ele perde, e Dominik Szoboszlai também já perdeu um pênalti, então não é só que estamos perdendo grandes chances; nesta temporada, perdemos alguns pênaltis. No primeiro tempo, houve uma chance para o Mo quando fizemos um contra-ataque rápido. Infelizmente, a bola não entrou, e você precisa marcar gols se quiser ter uma chance de vencer o jogo.”
A pressão aumenta à medida que os Reds são eliminados de mais uma competição
Com a eliminação da FA Cup, a única esperança que resta ao Liverpool de conquistar um título está na Liga dos Campeões, onde enfrentará uma difícil partida das quartas de final contra o Paris Saint-Germain. Slot está ciente de que seu time precisa de um grande impulso psicológico para poder competir contra a elite europeia após uma derrota tão desmoralizante no campeonato nacional.
Slot concluiu: “É isso que os jogadores do Liverpool precisam fazer, temos que reagir a essa derrota e a esta temporada decepcionante. Temos uma chance na quarta-feira. Mostramos hoje, por apenas 35 minutos, que podemos competir. Podemos tirar aspectos positivos desses 35 minutos, mas se defendermos como nos 20 minutos seguintes, teremos um grande problema. É isso que temos que resolver. Jogadores que demonstraram tanta qualidade no passado agora têm uma chance fantástica de mostrar isso novamente contra o PSG.”
- Getty Images Sport
Slot em busca de revanche contra o PSG
Em entrevista à TNT Sports após a partida, Slot destacou a importância crucial da Liga dos Campeões, com a próxima partida servindo como uma missão de revanche após a eliminação dos Reds nas mãos do Paris Saint-Germain na temporada passada. Ressaltando a resiliência mental necessária para superar os desafios atuais, Slot falou sobre a importância da Liga dos Campeões para tornar esta temporada um sucesso: “É muito grande e muito importante, porque não é toda temporada que se chega às quartas de final da Liga dos Campeões.”