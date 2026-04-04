"Vocês nunca vão conseguir ganhar um jogo!" – Arne Slot critica duramente o Liverpool pela derrota para o Man City, apesar de ver pontos positivos na goleada sofrida na FA Cup

O técnico do Liverpool ficou furioso após um desastroso colapso defensivo de 20 minutos, que levou sua equipe a sofrer quatro gols contra um Manchester City avassalador, inspirado por um hat-trick de Erling Haaland e um gol de Antoine Semenyo. Este último revés praticamente acaba com as esperanças do Liverpool nas competições nacionais, após a eliminação anterior da Carabao Cup, deixando os Reds a enfrentar uma temporada cada vez mais sombria, enquanto lutam contra uma batalha difícil para garantir uma vaga na Liga dos Campeões no próximo ano.

“Decepção com o resultado, decepção com a eliminação e muita decepção com os 20 minutos em que sofremos quatro gols”, disse Slot à BBC Sport. “Da maneira como defendemos nesse período, você nunca vai conseguir vencer uma partida de futebol. Há muitos temas recorrentes. Um deles é que desperdiçamos nossas chances; outro é que, em geral, não sofremos muitos gols, mas as poucas chances que concedemos acabam entrando. Isso talvez se deva ao nosso empenho. Temos que melhorar a defesa na área, e isso também ficou evidente hoje.”

Apesar de seu veredicto sombrio, o técnico viu alguns pontos positivos na partida, acrescentando: “Gostei muito do que vi hoje. Fizemos muitas coisas muito bem com e sem a bola, criamos algumas boas chances. Mantivemos o adversário longe de qualquer perigo. Até aquele momento do pênalti, havia muito o que elogiar. Os 20 minutos seguintes, para o que se espera de um time do Liverpool, estiveram longe de ser bons o suficiente defensivamente.”