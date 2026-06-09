“Vocês nos fazem rir mais do que o Barcelona” – O Atlético de Madrid zomba brutalmente do arquirrival Real Madrid após a revelação da surpreendente oferta de 150 milhões de euros por Julián Álvarez

Por meio de sua conta oficial nas redes sociais, o Atlético de Madrid lançou uma resposta contundente ao comunicado extraordinário divulgado por seus rivais da cidade. O clube negou categoricamente ter negociado qualquer possível transferência, ao mesmo tempo em que zombou brutalmente de seus adversários ferrenhos.

O comunicado oficial dizia: “Comunicado oficial com nossos esclarecimentos a respeito do comunicado oficial de nossos vizinhos, o Real Madrid: 1. O vídeo de vocês com o Papa foi cortado antes que ele dissesse que também era torcedor do Atlético. 2. Vocês podem ter confundido cortesia com gratidão, mas só para ficar claro: não agradecemos nada a vocês. 3. Não estamos considerando nem avaliando nenhuma oferta pelo Julián.”



