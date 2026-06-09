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“Vocês nos fazem rir mais do que o Barcelona” – O Atlético de Madrid zomba brutalmente do arquirrival Real Madrid após a revelação da surpreendente oferta de 150 milhões de euros por Julián Álvarez
O Real Madrid confirma oferta milionária por Álvarez
O Real Madrid tomou a medida bastante incomum de publicar um comunicado oficial sobre suas negociações de transferência. O clube do Santiago Bernabéu confirmou que uma proposta colossal de 150 milhões de euros por Álvarez foi rejeitada pelo Atlético de Madrid. Detalhando a rejeição, o comunicado oficial do clube dizia: “O Real Madrid C. F. anuncia que, após a reunião da Diretoria realizada hoje, fez uma oferta de 150 milhões de euros ao Club Atlético de Madrid pelos direitos federativos do jogador Julián Álvarez.” Após a recusa, espera-se que o Los Blancos seja forçado a pagar sua cláusula de rescisão astronômica de 500 milhões de euros para rescindir o contrato completamente.
O Atlético zomba dos rivais com esclarecimentos sarcásticos
Por meio de sua conta oficial nas redes sociais, o Atlético de Madrid lançou uma resposta contundente ao comunicado extraordinário divulgado por seus rivais da cidade. O clube negou categoricamente ter negociado qualquer possível transferência, ao mesmo tempo em que zombou brutalmente de seus adversários ferrenhos.
O comunicado oficial dizia: “Comunicado oficial com nossos esclarecimentos a respeito do comunicado oficial de nossos vizinhos, o Real Madrid: 1. O vídeo de vocês com o Papa foi cortado antes que ele dissesse que também era torcedor do Atlético. 2. Vocês podem ter confundido cortesia com gratidão, mas só para ficar claro: não agradecemos nada a vocês. 3. Não estamos considerando nem avaliando nenhuma oferta pelo Julián.”
O Barcelona também foi humilhado após a tentativa anterior
A notável ofensiva nas redes sociais não parou por aí, já que os Rojiblancos lançaram mais uma provocação pública, dizendo: “4. Como não daríamos certo, se vocês nos fazem rir ainda mais do que o Barcelona?” Mais tarde, acrescentaram: “P.S. Aproveitando o bom relacionamento com o seu novo presidente, vamos ver se vocês param de ‘roubar’ jogadores da nossa base. Muito obrigado, Real Madrid!”.
Há alguns dias, o Barcelona sofreu uma humilhação semelhante após apresentar uma oferta de € 100 milhões (£ 86 milhões/$ 115 milhões). O Atlético divulgou uma série de imagens montadas, oferecendo, em tom de brincadeira, ingressos para jogos, uma assinatura anual e sementes de girassol em troca de Lamine Yamal.
O que vai acontecer agora nessa saga de transferências?
O Real Madrid e o Barcelona precisam agora decidir se vão continuar na disputa por Álvarez ou se vão abandonar completamente seus ambiciosos planos de transferência. Com o Atlético de Madrid adotando uma postura defensiva tão agressiva, garantir a contratação do atacante parece cada vez mais impossível. Os dois gigantes espanhóis provavelmente terão que negociar uma redução na cláusula de rescisão do argentino se realmente quiserem forçar uma negociação dramática no final do verão.