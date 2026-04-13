"Vocês não são mais os reis da Europa!" – Patrice Evra insiste que o Barcelona "não tem condições" de dar a volta por cima na Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, em uma crítica contundente

O Barça corre sério risco de ser eliminado da Liga dos Campeões nas quartas de final, após sofrer uma derrota por 2 a 0 em casa para o Atlético na semana passada. Gols de Julián Álvarez e Alexander Sorloth afundaram a equipe de Hansi Flick, que jogou grande parte da partida com dez jogadores após a expulsão de Pau Cubarsi por uma falta como último homem no final do primeiro tempo.

Flick continua confiante de que o Barça pode avançar, como afirmou após comandar a vitória por 4 a 1 no clássico contra o Espanyol pela La Liga no fim de semana: “Não precisamos de um milagre, precisamos fazer um bom jogo, e somos capazes disso. Tudo é possível. O Atlético é fantástico, mas temos um bom time e somos capazes de virar o jogo. Queremos passar de fase.”