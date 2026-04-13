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"Vocês não são mais os reis da Europa!" – Patrice Evra insiste que o Barcelona "não tem condições" de dar a volta por cima na Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, em uma crítica contundente
"Não precisamos de um milagre"
O Barça corre sério risco de ser eliminado da Liga dos Campeões nas quartas de final, após sofrer uma derrota por 2 a 0 em casa para o Atlético na semana passada. Gols de Julián Álvarez e Alexander Sorloth afundaram a equipe de Hansi Flick, que jogou grande parte da partida com dez jogadores após a expulsão de Pau Cubarsi por uma falta como último homem no final do primeiro tempo.
Flick continua confiante de que o Barça pode avançar, como afirmou após comandar a vitória por 4 a 1 no clássico contra o Espanyol pela La Liga no fim de semana: “Não precisamos de um milagre, precisamos fazer um bom jogo, e somos capazes disso. Tudo é possível. O Atlético é fantástico, mas temos um bom time e somos capazes de virar o jogo. Queremos passar de fase.”
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Evra diz aos torcedores do Barça para “enfrentarem a realidade”
Evra, porém, está muito mais cético. O Barça não vence a Liga dos Campeões desde 2015, quando o lendário trio “MSN” — formado por Lionel Messi, Neymar e Luis Suárez — comandou a vitória por 3 a 1 na final contra a Juventus de Evra. O francês também foi derrotado duas vezes pelo Barça em finais com o Manchester United, e não acredita que o elenco atual de Flick chegue aos pés das grandes equipes do passado.
“Ouçam, os torcedores do Barcelona precisam acordar e encarar a realidade. Vejo todas essas fotos de perfil com a ‘Remontada’ por toda parte; é hora de ser humilde e removê-las”, disse Evra, segundo o Diario Sport. “Este não é o Barcelona de 2015; aquele time não existe mais. Nós os vimos desmoronar repetidas vezes nos grandes palcos e, francamente, eles não são capazes de fazer isso de novo.”
Por que Evra está apoiando os “lutadores” de Simeone
Evra continuou explicando por que está torcendo pelo Atlético, que também eliminou o Barça da Copa del Rey no início deste ano. “Na Liga dos Campeões, é mais provável que eles levem outro cartão vermelho do que vençam; isso virou quase um hábito ultimamente”, disse ele. “Tenho total confiança em Diego Simeone e seus jogadores. São lutadores, estão bem preparados e prontos para acabar com isso.”
O ex-jogador da seleção francesa concluiu com mais uma provocação aos blaugranas: “Torcedores do Barça, fiquem calmos e em silêncio, porque a Europa é outra história… e vocês não são mais os reis. Amo esse esporte, mas amo ainda mais a verdade.”
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O fator Yamal
Embora possa haver alguma verdade nos comentários de Evra, o rumo da eliminatória pode mudar facilmente se o Barça marcar um gol logo no início da partida no Metropolitano na noite de terça-feira. O time também conta com uma arma única: a sensação de 18 anos Lamine Yamal, que registrou quatro chutes a gol, três passes decisivos e nove dribles bem-sucedidos na partida de ida.
O valioso jogador formado na La Masia do Barça fez de tudo, menos marcar, e o Atlético pode não ter tanta sorte se não conseguir marcá-lo de perto desta vez. Yamal certamente estará motivado, como escreveu em uma mensagem apaixonada aos torcedores após a derrota no Camp Nou: “Isso não acabou, culers. Vamos dar tudo de nós na partida de volta. Todos juntos, sempre.”