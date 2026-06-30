"Essa é a amarga verdade que precisamos aceitar. Contra a Costa do Marfim, o Equador ou, hoje, o Paraguai... não foram a Espanha, a Argentina nem qualquer outro adversário. Temos que questionar algumas coisas", afirmou o zagueiro central, sem meias palavras, ao avaliar o desempenho da seleção alemã após a derrota por 3 a 4.
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"Vocês não querem jogadores mal-educados, não é mesmo?": Antonio Rüdiger troca farpas com repórter após a eliminação da Copa do Mundo
Quando os repórteres perguntaram sobre o clima dentro do time — incluindo a pergunta cautelosa de se, diante do fraco desempenho contra os sul-americanos, talvez fossem necessários mais “caras durões” na equipe —, Rüdiger acabou ficando bem sério.
“Vocês não querem ‘garotos malvados’, querem?”, retrucou ele com uma expressão sombria. A objeção de que “jogadores que se impõem” certamente fariam bem à equipe arrancou do jogador de 33 anos apenas um sorriso presunçoso. Em seguida, ele voltou a se dirigir diretamente ao repórter: “Você mesmo sabe o que aconteceu antes. Garotos malvados...”
A convocação de Rüdiger para a seleção de 26 jogadores do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, havia sido alvo de amplas críticas na véspera da Copa do Mundo. O motivo foram vários deslizes do zagueiro central no passado, dentro e fora de campo.
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Rüdiger pede desculpas pelo surto: “Tive reações que foram claramente exageradas”
Entre outras coisas, ele teve um surto total durante a final da Copa da Espanha com seu clube, o Real Madrid, contra o FC Barcelona na última temporada (2 a 3 na prorrogação), quando insultou o árbitro e jogou um rolo de fita adesiva nele.
Por isso, Nagelsmann e também o diretor esportivo da DFB, Rudi Völler, fizeram declarações claras. “O limite foi atingido. Ele não deve se permitir mais nada disso, caso contrário, haverá consequências mais graves”, disse o técnico da seleção alemã na época.
“Isso não pode acontecer. Muito menos vindo de um jogador da seleção alemã”, enfatizou Völler: “Toni é um jogador excelente — mas, como jogador da seleção, ele também precisa demonstrar classe em seu comportamento. Ele exige, com razão, respeito por si mesmo, e deve, sem exceção, demonstrar esse mesmo respeito pelos outros.”
Nos meses seguintes, Rüdiger mostrou-se compreensivo e até mesmo arrependido. “Essa discussão me mostra mais uma vez que tenho uma responsabilidade que, em alguns momentos, não cumpri. Levo a sério as críticas feitas de forma séria e objetiva, porque eu mesmo sei que tive comportamentos que foram claramente exagerados”, explicou ele.