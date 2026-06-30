"Vocês não querem jogadores mal-educados, não é mesmo?": Antonio Rüdiger troca farpas com repórter após a eliminação da Copa do Mundo

Quando os repórteres perguntaram sobre o clima dentro do time — incluindo a pergunta cautelosa de se, diante do fraco desempenho contra os sul-americanos, talvez fossem necessários mais “caras durões” na equipe —, Rüdiger acabou ficando bem sério.

“Vocês não querem ‘garotos malvados’, querem?”, retrucou ele com uma expressão sombria. A objeção de que “jogadores que se impõem” certamente fariam bem à equipe arrancou do jogador de 33 anos apenas um sorriso presunçoso. Em seguida, ele voltou a se dirigir diretamente ao repórter: “Você mesmo sabe o que aconteceu antes. Garotos malvados...”

A convocação de Rüdiger para a seleção de 26 jogadores do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, havia sido alvo de amplas críticas na véspera da Copa do Mundo. O motivo foram vários deslizes do zagueiro central no passado, dentro e fora de campo.