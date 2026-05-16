O goleiro de 40 anos do clube mais titulado da Alemanha foi substituído pelo técnico Vincent Kompany aos 60 minutos da partida contra o Effzeh, que terminou em 5 a 1, dando lugar ao reserva Jonas Urbig.
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"Vocês não precisam saber disso": Manuel Neuer alimenta especulações - será que ele realmente vai voltar à seleção alemã?
O lance foi precedido por um escanteio do Colônia, após o qual Neuer, ao chutar a bola em direção ao banco de reservas, sinalizou que não poderia continuar. Ao se dirigir para a linha lateral, o goleiro do FCB apontou repetidamente para a perna esquerda, embora, no geral, não parecesse estar muito limitado fisicamente. Ele também levantou o polegar para alguns jogadores do Colônia. Na temporada atual, o jogador de 40 anos tem enfrentado repetidamente pequenas lesões, sendo que a panturrilha esquerda tem causado problemas.
Neuer dá a entender e alimenta as especulações
Tendo em vista a final da Copa da Alemanha que o Bayern disputará na próxima semana contra o VfB Stuttgart e uma possível participação na Copa do Mundo, uma lesão de Neuer seria muito inoportuna. No entanto, após o apito final, Neuer deu sinais de que estava tudo bem. Primeiro, ele voltou ao gramado, abraçou os colegas e brincou com eles. Em seguida, ergueu o troféu do campeonato com um sorriso radiante e não se conteve ao pular e comemorar com os colegas. E então ele disse à Sky: “Senti uma leve dor na panturrilha, não quis correr riscos pensando na próxima semana”.
Quando perguntaram se ele tinha falado ao telefone com o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, ele respondeu: “Não, agora não. Mantivemos contato o ano todo – assim como com outros ex-técnicos e dirigentes também.” Recentemente, vários meios de comunicação noticiaram que o goleiro do Bayern fazia parte da lista preliminar de 55 jogadores do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, para o torneio nos EUA, Canadá e México. Quando questionado pelo repórter da Sky, Sebastian Hellmann, se ele planejava agora seu retorno à seleção alemã, Neuer disse: “Estou totalmente tranquilo. Hoje estamos comemorando o título e temos um jogo muito importante na próxima semana, a final da Copa da Alemanha. Isso não é assunto para mim hoje.” Ele repetiu essa declaração e acrescentou, ao ser questionado se descartaria uma participação na Copa do Mundo: “Para mim, isso – como já disse – não é assunto hoje. Acho que o bom é que temos uma comemoração do título e, na próxima semana, ainda temos uma tarefa com esta equipe. Vocês não precisam saber disso.”
Como se costuma dizer: isso não foi uma negação. Pelo contrário. O retorno de Neuer à seleção nacional parece, de fato, estar cada vez mais próximo. Julian Nagelsmann poderá esclarecer a situação no final da noite de sábado, durante sua participação no programa ZDF-Sportstudio.
Emissora de TV confirma o retorno de Neuer como certo — Baumann também se pronuncia
Enquanto isso, o repórter da Sky Florian Plettenberg, que costuma estar sempre bem informado, afirma que o retorno de Neuer à seleção alemã está garantido.
No X, Plettenberg escreveu: “Retorno à Copa do Mundo decidido: Julian Nagelsmann traz Manuel Neuer de volta como o goleiro titular da Alemanha – CONFIRMADO”. Segundo ele, após conversas com Nagelsmann e com o diretor esportivo da DFB, Rudi Völler, Neuer decidiu voltar atrás em sua decisão de se aposentar.
Enquanto isso, Oliver Baumann, atual goleiro titular da DFB, continua confiando que será o titular na Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México. “Estou muito confiante para a preparação e, depois, para a Copa do Mundo. Ele me demonstrou confiança. Ponto final”, disse o goleiro do TSG Hoffenheim à Sky após a derrota por 0 a 4 para o Borussia Mönchengladbach: “Tenho minhas informações – da minha conversa com Julian (Nagelsmann, nota da redação). Foi uma conversa a sós.”