"Vocês não precisam saber disso": Manuel Neuer alimenta especulações - será que ele realmente vai voltar à seleção alemã?

Tendo em vista a final da Copa da Alemanha que o Bayern disputará na próxima semana contra o VfB Stuttgart e uma possível participação na Copa do Mundo, uma lesão de Neuer seria muito inoportuna. No entanto, após o apito final, Neuer deu sinais de que estava tudo bem. Primeiro, ele voltou ao gramado, abraçou os colegas e brincou com eles. Em seguida, ergueu o troféu do campeonato com um sorriso radiante e não se conteve ao pular e comemorar com os colegas. E então ele disse à Sky: “Senti uma leve dor na panturrilha, não quis correr riscos pensando na próxima semana”.

Quando perguntaram se ele tinha falado ao telefone com o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, ele respondeu: “Não, agora não. Mantivemos contato o ano todo – assim como com outros ex-técnicos e dirigentes também.” Recentemente, vários meios de comunicação noticiaram que o goleiro do Bayern fazia parte da lista preliminar de 55 jogadores do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, para o torneio nos EUA, Canadá e México. Quando questionado pelo repórter da Sky, Sebastian Hellmann, se ele planejava agora seu retorno à seleção alemã, Neuer disse: “Estou totalmente tranquilo. Hoje estamos comemorando o título e temos um jogo muito importante na próxima semana, a final da Copa da Alemanha. Isso não é assunto para mim hoje.” Ele repetiu essa declaração e acrescentou, ao ser questionado se descartaria uma participação na Copa do Mundo: “Para mim, isso – como já disse – não é assunto hoje. Acho que o bom é que temos uma comemoração do título e, na próxima semana, ainda temos uma tarefa com esta equipe. Vocês não precisam saber disso.”

Como se costuma dizer: isso não foi uma negação. Pelo contrário. O retorno de Neuer à seleção nacional parece, de fato, estar cada vez mais próximo. Julian Nagelsmann poderá esclarecer a situação no final da noite de sábado, durante sua participação no programa ZDF-Sportstudio.