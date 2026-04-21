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Leeds United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

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"Vocês merecem melhor" – O Wolves é oficialmente rebaixado da Premier League após o empate em 0 a 0 entre West Ham e Crystal Palace

Wolverhampton
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O rebaixamento do Wolverhampton Wanderers da Premier League é agora oficial, após o empate em 0 a 0 entre West Ham United e Crystal Palace na noite de segunda-feira. O Wolves, com 17 pontos após 33 partidas sob o comando de Rob Edwards, não tem mais chances matemáticas de escapar da zona de rebaixamento e irá disputar a Championship na temporada 2026-27.

  • Wolverhampton Wanderers v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    O rebaixamento tornou-se inevitável

    A queda já vinha se anunciando há meses — a segunda-feira apenas a tornou inevitável. Tem sido uma temporada que nunca realmente decolou. O Wolves não venceu nenhuma partida do campeonato até janeiro, e mesmo a ligeira melhora desde então — incluindo resultados surpreendentes contra o Aston Villa e o Liverpool — sempre pareceu insuficiente e tardia. O dano inicial já estava feito.

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  • Rob-Edwards(C)GettyImages

    Estatísticas relevantes

    O Wolves conquistou apenas três vitórias nesta temporada, faltando ainda cinco partidas para o término da temporada 2025-26 da Premier League. A equipe sofreu o segundo maior número de gols do campeonato (61) e é a única que ainda não chegou aos 30 gols marcados — permanecendo com apenas 24.

  • A última vez que o Wolves foi rebaixado

    O Wolves foi rebaixado da Premier League pela última vez na temporada 2011-12. O clube levou seis temporadas para retornar à primeira divisão inglesa. O diretor executivo interino Nathan Shi enfatizou que o clube reagirá com determinação após uma temporada conturbada.

    “A confirmação do nosso rebaixamento é um momento difícil para todos os envolvidos com o Wolves”, disse ele em comunicado. “Embora este seja um resultado profundamente decepcionante, temos trabalhado desde a minha chegada, em dezembro, para garantir que estejamos prontos para reagir com clareza e convicção.

    "Temos clareza sobre o que precisa melhorar, e nosso foco agora é fortalecer o clube, criar impulso e formar um time no qual nossos torcedores possam acreditar. Sabemos o que é necessário e encararemos os próximos meses com determinação.

    "Vocês merecem algo melhor, e proporcionar a vocês um clube do qual possam se orgulhar de verdade é o que motiva tudo o que faremos daqui em diante."

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    E agora?

    O rebaixamento pode estar confirmado, mas ainda há uma temporada para terminar. O Wolves enfrenta Tottenham, Sunderland, Brighton e Fulham antes de encerrar a campanha contra o Burnley.

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