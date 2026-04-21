"Vocês merecem melhor" – O Wolves é oficialmente rebaixado da Premier League após o empate em 0 a 0 entre West Ham e Crystal Palace

O Wolves foi rebaixado da Premier League pela última vez na temporada 2011-12. O clube levou seis temporadas para retornar à primeira divisão inglesa. O diretor executivo interino Nathan Shi enfatizou que o clube reagirá com determinação após uma temporada conturbada.

“A confirmação do nosso rebaixamento é um momento difícil para todos os envolvidos com o Wolves”, disse ele em comunicado. “Embora este seja um resultado profundamente decepcionante, temos trabalhado desde a minha chegada, em dezembro, para garantir que estejamos prontos para reagir com clareza e convicção.

"Temos clareza sobre o que precisa melhorar, e nosso foco agora é fortalecer o clube, criar impulso e formar um time no qual nossos torcedores possam acreditar. Sabemos o que é necessário e encararemos os próximos meses com determinação.

"Vocês merecem algo melhor, e proporcionar a vocês um clube do qual possam se orgulhar de verdade é o que motiva tudo o que faremos daqui em diante."