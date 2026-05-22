"Vocês me tornaram uma pessoa melhor": Álvaro Arbeloa anuncia sua saída do Real Madrid - e fala sobre José Mourinho

No Campeonato Espanhol, os merengues estão, a uma rodada do fim, onze pontos atrás do novo e antigo campeão, o FC Barcelona. Para encerrar a temporada, já sem importância, recebem o Athletic Bilbao no sábado. Na Liga dos Campeões, o Real foi eliminado nas quartas de final pelo FC Bayern; na Copa del Rey, nas oitavas de final, pelo Albacete, um time menos cotado.

Fora de campo, muitas vezes reinou o caos no Real sob o comando de Arbeloa. Recentemente, entre outros, o astro Kylian Mbappé discutiu publicamente com seu técnico.

Arbeloa jogou pelo Real entre 2009 e 2016. Em 2018, após encerrar a carreira de jogador, o ex-zagueiro passou a integrar a diretoria do clube, antes de atuar, a partir de 2020, nas categorias de base e na segunda equipe do Real. “Quanto ao meu futuro, vou pensar nisso a partir de segunda-feira”, disse Arbeloa. “Espero que seja um ‘até logo’. Sempre considerei este lugar como meu lar; faço parte do Real Madrid há 20 anos, desempenhando várias funções.”