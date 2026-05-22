"Deixo o Real Madrid com uma gratidão imensa. Os jogadores me tornaram uma pessoa melhor e me trouxeram alegria todos os dias”, disse Arbeloa em uma coletiva de imprensa. O ex-treinador da equipe reserva, de 43 anos, assumiu o cargo em meados de janeiro, substituindo Xabi Alonso, que havia sido demitido. Ele não conseguiu reverter a situação esportiva, e o Real ficou sem títulos na temporada 2025/26. O contrato de Arbeloa, na verdade, vigorava até 2027.
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"Vocês me tornaram uma pessoa melhor": Álvaro Arbeloa anuncia sua saída do Real Madrid - e fala sobre José Mourinho
Agora, cabe a Mourinho dar um novo impulso à equipe, já que ele treinou o Real com sucesso entre 2010 e 2013. No início da semana, alguns meios de comunicação anunciaram como certo a transferência do português de 63 anos do Benfica de Lisboa para Madri, mas ainda não houve uma confirmação oficial. Embora Mourinho tenha contrato até 2027, ele pode deixar o Benfica por meio de uma cláusula de rescisão no valor de três milhões de euros. No Real, ele deve assinar um contrato de dois anos. Recentemente, já circulam rumores sobre seus supostos desejos de transferência.
Arbeloa disse: “Mou tem uma equipe técnica fantástica, está cercado por excelentes profissionais. Se ele vier, fará isso com sua própria equipe, como deve ser.” Nesse contexto, Arbeloa também descartou a possibilidade de fazer parte da equipe técnica de Mourinho.
O Real Madrid decepcionou dentro e fora de campo
No Campeonato Espanhol, os merengues estão, a uma rodada do fim, onze pontos atrás do novo e antigo campeão, o FC Barcelona. Para encerrar a temporada, já sem importância, recebem o Athletic Bilbao no sábado. Na Liga dos Campeões, o Real foi eliminado nas quartas de final pelo FC Bayern; na Copa del Rey, nas oitavas de final, pelo Albacete, um time menos cotado.
Fora de campo, muitas vezes reinou o caos no Real sob o comando de Arbeloa. Recentemente, entre outros, o astro Kylian Mbappé discutiu publicamente com seu técnico.
Arbeloa jogou pelo Real entre 2009 e 2016. Em 2018, após encerrar a carreira de jogador, o ex-zagueiro passou a integrar a diretoria do clube, antes de atuar, a partir de 2020, nas categorias de base e na segunda equipe do Real. “Quanto ao meu futuro, vou pensar nisso a partir de segunda-feira”, disse Arbeloa. “Espero que seja um ‘até logo’. Sempre considerei este lugar como meu lar; faço parte do Real Madrid há 20 anos, desempenhando várias funções.”