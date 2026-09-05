Cantona expressou sua indignação com a infraestrutura deteriorada do SO Caillols. O icônico atacante visitou recentemente o time amador de Marselha onde deu os primeiros passos quando era jovem.

No entanto, o francês ficou horrorizado com o estado dos vestiários da equipe de base e do gramado. O campo sintético de 15 anos se deteriorou de forma tão drástica que agora é considerado um risco para as crianças usarem.

Nas redes sociais, Cantona filmou os vestiários alagados e as instalações danificadas. Ele fez um apelo direto aos políticos locais para que intervenham antes que as instalações em ruínas causem danos graves.