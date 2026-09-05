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"Vocês estão colocando a saúde das crianças em risco!" - Furioso, Eric Cantona detona o estado "lamentável" do SO Caillols, clube de sua infância
Cantona critica as autoridades de Marselha
Cantona expressou sua indignação com a infraestrutura deteriorada do SO Caillols. O icônico atacante visitou recentemente o time amador de Marselha onde deu os primeiros passos quando era jovem.
No entanto, o francês ficou horrorizado com o estado dos vestiários da equipe de base e do gramado. O campo sintético de 15 anos se deteriorou de forma tão drástica que agora é considerado um risco para as crianças usarem.
Nas redes sociais, Cantona filmou os vestiários alagados e as instalações danificadas. Ele fez um apelo direto aos políticos locais para que intervenham antes que as instalações em ruínas causem danos graves.
O Rei exige ação local imediata
Cantona ficou particularmente furioso com os padrões de higiene dentro das áreas de vestiário do clube. Ele apontou aquecedores de água com vazamento, banheiros inutilizáveis e chuveiros sem espalhadores durante sua visita ao prédio.
"Vocês viram o estado do chão?", perguntou Cantona em seu vídeo. "Há água por toda parte, embora tenha sido limpo há três dias. Há risco de fungos. Vocês estão colocando a saúde das crianças em risco, algo precisa ser feito!"
O ex-jogador de 58 anos também enfatizou o papel social crucial que o futebol de base desempenha na área. Ele acrescentou: "O futebol muitas vezes é um veículo para a educação e até 100 por cento da educação. Também formamos homens em um campo de futebol amador de um clube."
Disputas políticas paralisam reformas cruciais no clube
A situação dramática no SO Caillols infelizmente acabou envolvida em uma disputa política local. Eric Mery, adjunto de Esportes de Marselha, culpou o ex-prefeito do setor por não manter as instalações descentralizadas.
Essa briga política deixou o clube sem acesso a um financiamento vital. A presidente do clube, Christine Crimi, revelou que vem alertando as autoridades sobre a deterioração das condições há cinco anos, mas sem sucesso.
Crimi explicou que a prefeitura está atualmente priorizando a construção de estádios nos bairros do norte. Embora apoie a melhoria da infraestrutura em outros locais, ela insiste que isso não pode acontecer em detrimento da segurança da sua própria comunidade.
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Prefeitura promete próxima revisão das instalações
Após a intervenção de Cantona, amplamente divulgada, a pressão agora está firmemente sobre o governo local de Marselha para agir. Em resposta à reação negativa crescente, a prefeitura central de Marselha prometeu publicamente analisar a crise do SO Caillols. As autoridades se comprometeram a revisar os problemas estruturais nas próximas semanas.
Por enquanto, as equipes de base do clube de infância de Cantona precisam continuar lidando com seu campo perigoso e vestiários alagados. A comunidade local espera que a forte mensagem do ícone do United finalmente force uma solução permanente.
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