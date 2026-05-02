“Você veio à minha casa” – Mohamed Salah revela o papel fundamental que Steven Gerrard desempenhou na saída do egípcio do Liverpool

Em uma conversa franca com Steven Gerrard, outro ícone do Liverpool, na TNT Sports, Mohamed Salah revelou que um jantar privado em sua casa foi o ponto decisivo em seu processo de tomada de decisão. O jogador de 33 anos, que deixará o clube como jogador de graça ao final da atual temporada, expressou sua gratidão pelos conselhos oferecidos pelo ex-capitão dos Reds durante aquele encontro secreto.

“Sim, estou feliz agora. Lembro-me daquela conversa; gostei muito dela. Acho que as pessoas não sabiam que você tinha vindo à minha casa. Espero que tenha sido um bom jantar!”, disse Salah a Gerrard. “Tivemos uma boa conversa, e você deu sua opinião, e acho que realmente, realmente agradeço por isso.”