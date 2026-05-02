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“Você veio à minha casa” – Mohamed Salah revela o papel fundamental que Steven Gerrard desempenhou na saída do egípcio do Liverpool
Jantar com uma lenda
Em uma conversa franca com Steven Gerrard, outro ícone do Liverpool, na TNT Sports, Mohamed Salah revelou que um jantar privado em sua casa foi o ponto decisivo em seu processo de tomada de decisão. O jogador de 33 anos, que deixará o clube como jogador de graça ao final da atual temporada, expressou sua gratidão pelos conselhos oferecidos pelo ex-capitão dos Reds durante aquele encontro secreto.
“Sim, estou feliz agora. Lembro-me daquela conversa; gostei muito dela. Acho que as pessoas não sabiam que você tinha vindo à minha casa. Espero que tenha sido um bom jantar!”, disse Salah a Gerrard. “Tivemos uma boa conversa, e você deu sua opinião, e acho que realmente, realmente agradeço por isso.”
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Gerrard aconselhou Salah a sair nos seus próprios termos
A conversa pareceu centrar-se na importância do momento certo e em garantir uma saída que refletisse seu status como um dos maiores jogadores da história do clube. Salah marcou 257 gols pelo clube, ficando atrás apenas de Ian Rush e Roger Hunt na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos, e ele estava empenhado em garantir que sua saída fosse tratada com dignidade.
Ao falar sobre a influência de Gerrard, Salah disse: “Sim, estou feliz por estar saindo agora por uma porta grande, e acho que isso também é algo que você mencionou para mim, simplesmente sair nos seus próprios termos, e ainda me lembro dessas palavras, então, sim, estou feliz com isso... é hora de partir.”
Notícia positiva sobre lesões na reta final
Embora a notícia de sua saída continue sendo o principal foco dos torcedores, Salah também deu uma atualização animadora sobre sua condição física atual. O atacante está afastado dos gramados devido a uma lesão no tendão da coxa sofrida contra o Crystal Palace, mas ele insistiu que estará de volta aos gramados antes do fim de sua última temporada em Anfield, tendo como meta a última partida da temporada contra o Brentford para o que promete ser uma emocionante despedida.
Quando questionado se estaria em condições para a última partida da temporada, Salah confirmou: “Com certeza [estarei de volta para o último jogo]. A lesão está bem. Sim, definitivamente, provavelmente estarei [de volta] antes disso.” Isso será um grande impulso para os Reds, mesmo que ele continue indisponível para o próximo confronto contra o Manchester United.
Um legado garantido
Apesar de ter assinado uma renovação de dois anos em abril de 2025, um acordo alcançado no mês passado abriu caminho para que Salah deixasse o clube neste verão. Ele se despede tendo conquistado tudo o que havia para conquistar a nível de clubes, incluindo a Liga dos Campeões e dois títulos da Premier League, consolidando seu lugar no panteão dos grandes nomes de Anfield.
As contribuições do jogador da seleção egípcia, com 257 gols e 122 assistências em 440 partidas, marcaram uma era de sucesso para o Liverpool.