Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Liverpool v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

Traduzido por

“Você veio à minha casa” – Mohamed Salah revela o papel fundamental que Steven Gerrard desempenhou na saída do egípcio do Liverpool

M. Salah
Liverpool
Premier League
S. Gerrard
Mercado da bola

Mohamed Salah finalmente revelou o papel fundamental que Steven Gerrard desempenhou na sua decisão de encerrar a sua lendária carreira no Liverpool. O “Rei Egípcio” deve deixar Anfield neste verão, encerrando uma passagem de nove anos repleta de títulos em Merseyside.

  • Jantar com uma lenda

    Em uma conversa franca com Steven Gerrard, outro ícone do Liverpool, na TNT Sports, Mohamed Salah revelou que um jantar privado em sua casa foi o ponto decisivo em seu processo de tomada de decisão. O jogador de 33 anos, que deixará o clube como jogador de graça ao final da atual temporada, expressou sua gratidão pelos conselhos oferecidos pelo ex-capitão dos Reds durante aquele encontro secreto.

    “Sim, estou feliz agora. Lembro-me daquela conversa; gostei muito dela. Acho que as pessoas não sabiam que você tinha vindo à minha casa. Espero que tenha sido um bom jantar!”, disse Salah a Gerrard. “Tivemos uma boa conversa, e você deu sua opinião, e acho que realmente, realmente agradeço por isso.”

    • Publicidade
  • Liverpool v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gerrard aconselhou Salah a sair nos seus próprios termos

    A conversa pareceu centrar-se na importância do momento certo e em garantir uma saída que refletisse seu status como um dos maiores jogadores da história do clube. Salah marcou 257 gols pelo clube, ficando atrás apenas de Ian Rush e Roger Hunt na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos, e ele estava empenhado em garantir que sua saída fosse tratada com dignidade.

    Ao falar sobre a influência de Gerrard, Salah disse: “Sim, estou feliz por estar saindo agora por uma porta grande, e acho que isso também é algo que você mencionou para mim, simplesmente sair nos seus próprios termos, e ainda me lembro dessas palavras, então, sim, estou feliz com isso... é hora de partir.”

  • Notícia positiva sobre lesões na reta final

    Embora a notícia de sua saída continue sendo o principal foco dos torcedores, Salah também deu uma atualização animadora sobre sua condição física atual. O atacante está afastado dos gramados devido a uma lesão no tendão da coxa sofrida contra o Crystal Palace, mas ele insistiu que estará de volta aos gramados antes do fim de sua última temporada em Anfield, tendo como meta a última partida da temporada contra o Brentford para o que promete ser uma emocionante despedida.

    Quando questionado se estaria em condições para a última partida da temporada, Salah confirmou: “Com certeza [estarei de volta para o último jogo]. A lesão está bem. Sim, definitivamente, provavelmente estarei [de volta] antes disso.” Isso será um grande impulso para os Reds, mesmo que ele continue indisponível para o próximo confronto contra o Manchester United.

  • Um legado garantido

    Apesar de ter assinado uma renovação de dois anos em abril de 2025, um acordo alcançado no mês passado abriu caminho para que Salah deixasse o clube neste verão. Ele se despede tendo conquistado tudo o que havia para conquistar a nível de clubes, incluindo a Liga dos Campeões e dois títulos da Premier League, consolidando seu lugar no panteão dos grandes nomes de Anfield.

    As contribuições do jogador da seleção egípcia, com 257 gols e 122 assistências em 440 partidas, marcaram uma era de sucesso para o Liverpool.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Liverpool crest
Liverpool
LIV