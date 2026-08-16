Getty Images Sport
Traduzido por
"Você vai ser demitido de manhã" - torcedores do Arsenal zombam sem piedade de Enzo Maresca enquanto Riccardo Calafiori faz história
Calafiori estabelece novos recordes
Maresca teve um início catastrófico em sua passagem pelo Manchester City. O Arsenal avançou com tudo desde a saída de bola, com Myles Lewis-Skelly dando um passe brilhante em profundidade. A bola encontrou Calafiori, que tocou na saída de Gianluigi Donnarumma com apenas 24 segundos.
Esse gol relâmpago se tornou oficialmente o mais rápido da história da Supercopa da Inglaterra e é o quarto mais rápido de toda a história do Arsenal.
- Getty Images Sport
Havertz amplia a vantagem
O Arsenal continuou a dominar a posse de bola e pressionou para ampliar a vantagem, culminando no segundo gol aos 28 minutos. Martin Odegaard fez um cruzamento fechado e perigoso pela direita que passou pela defesa. O estreante Christos Tzolis escorou com inteligência para baixo no segundo pau, permitindo que Havertz cabeceasse com confiança para o gol de dentro da pequena área.
O clube londrino manteve controle total da partida até o apito final do árbitro, garantindo que o primeiro tempo terminasse com uma confortável vantagem de 2 a 0. O meio-campo, reforçado pela contratação de £ 75 milhões de Bruno Guimaraes, sufocou completamente o City e mostrou a impressionante profundidade ofensiva à disposição de Mikel Arteta.
Torcedores zombam sem piedade de Maresca em má fase
As dificuldades visíveis do time de Manchester não passaram despercebidas pelos eufóricos torcedores do Arsenal no estádio. À medida que o jogo escapava cada vez mais do controle do time de Maresca, os fãs visitantes começaram a zombar sem piedade do banco adversário.
Aos 31 minutos, gritos altos e em uníssono de "Você vai ser demitido de manhã" ecoaram pelo estádio, diretamente direcionados a Maresca. O City parecia uma sombra do que já foi, com dificuldades para trocar passes ou ameaçar David Raya. Sem figuras importantes ausentes, a equipe parecia completamente sem ideias, deixando seu novo técnico suportar uma recepção humilhante e hostil.
- Getty Images Sport
Olhando para o futuro dos dois clubes
À medida que o segundo tempo se aproxima, Maresca enfrenta um desafio imenso para inspirar uma reação e reconstruir o moral abalado de sua equipe antes do início de sua campanha na Premier League. Ele precisa estabelecer rapidamente seu plano tático para evitar uma crise no começo da temporada. Por outro lado, o Arsenal tentará concluir o trabalho nos 45 minutos restantes, com o objetivo de levar esse impulso dominante para uma defesa bem-sucedida de seu título da Premier League.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.