Maresca teve um início catastrófico em sua passagem pelo Manchester City. O Arsenal avançou com tudo desde a saída de bola, com Myles Lewis-Skelly dando um passe brilhante em profundidade. A bola encontrou Calafiori, que tocou na saída de Gianluigi Donnarumma com apenas 24 segundos.

Esse gol relâmpago se tornou oficialmente o mais rápido da história da Supercopa da Inglaterra e é o quarto mais rápido de toda a história do Arsenal.