“Você vai sentir emoções, mas e agora?” - Diego Luna fala sobre a exclusão da Copa do Mundo, verdades difíceis e como transformar a decepção em motivação

Diego Luna passou por um profundo processo de reflexão desde que soube que não faria parte da lista de 26 convocados de Mauricio Pochettino para a Copa do Mundo. E, ao longo desse processo, ele descobriu coisas que agora está disposto a admitir.

A primeira é que isso dói. Doeu naquele dia e ainda dói hoje. Já se passou mais de um mês e meio desde que foi revelado que o meio-campista de 21 anos não havia sido selecionado para a lista da Seleção Masculina dos EUA para a Copa do Mundo, e não passou um único dia em que isso não o tenha consumido. Tem sido inevitável. As notícias nunca pararam, assim como as perguntas. Não é algo que ele já tenha superado, e é uma dor que é ao mesmo tempo familiar e totalmente diferente de tudo o que ele já sentiu.

A segunda coisa é que ele assume parte da responsabilidade por essa dor. Seria fácil acreditar que o mundo estava contra ele ou que essa responsabilidade não lhe cabia. Ele escolheu não ver as coisas dessa maneira. Há coisas que ele poderia ter feito de maneira diferente, ele está disposto a admitir. Há situações que ele poderia ter lidado melhor. Acima de tudo, há esse pensamento de que ele talvez tenha se precipitado em tudo isso e que talvez tenha sido aí que tudo deu errado.

“A Copa do Mundo é o ápice”, ele diz à GOAL como parte da campanha The Driven, da Audi. “Como jogador de futebol, quando você joga uma Copa do Mundo, você risca isso da lista ao alcançar esse objetivo”, certo? Para mim, isso ainda está lá no topo, e agora tenho quatro anos para dar tudo de mim pra conseguir jogar em 2030, mas há pequenas metas nesse caminho. Tenho refletido bastante e talvez eu tenha me precipitado ao pensar que essa ou aquela era a meta, quando na verdade o que importa são as pequenas metas, o dia a dia.

Essa constatação o fez repensar não o destino, mas como ele pretende chegar lá.

“Acho que não acreditava firmemente nisso nem colocava em prática. Acho que era mais uma questão de dizer que essa era a meta e essa a abordagem. Não, é o amanhã e garantir que eu seja o melhor jogador no treino. Depois, na próxima semana, é garantir que eu esteja na melhor forma possível para a partida, jogar os 90 minutos e contribuir para a minha equipe. Essas são as metas: fazer isso diariamente e manter a disciplina. Acho que isso me dá uma chance maior de estar lá em 2030. São as metas menores, manter a disciplina e fazer essas coisas, em vez de apenas falar sobre elas.”

Esse processo não começa agora; começou há semanas. Afinal, esse era o objetivo de toda essa reflexão. Também tem sido uma das partes mais difíceis desse processo: o fato de Luna não ter conseguido colocar em prática tudo o que aprendeu sobre si mesmo. Por muito tempo, parecia que este seria o verão decisivo de sua carreira no futebol, e talvez ainda seja. Só que os momentos decisivos aconteceram justamente quando o futebol o levou ao seu ponto mais baixo.

“Você vai ficar chateado”, diz ele, “e vai sentir emoções, mas e agora? Tenho a sorte de ter 22 anos e, com sorte, terei a chance de disputar mais Copas do Mundo. Você aprende como isso funciona e aprende que nada é dado de mão beijada. Essas coisas podem acontecer. Agora, você precisa preparar sua mente e seu corpo da maneira certa para fazer o que é preciso e ter um desempenho de alto nível.”

“Isso já é passado”, ele continua, “aconteceu, então o que você vai fazer agora? Vamos seguir em frente e continuar trabalhando até que isso se torne realidade.”

Antes de seguir em frente, porém, o astro de 22 anos do Real Salt Lake precisou dar um passo para trás. Ele precisava se humilhar um pouco e aceitar o motivo pelo qual esse verão acabou do jeito que acabou.