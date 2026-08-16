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Moataz Elgammal

Traduzido por

'Você vai adorar o jogador' - Christos Tzolis brilha com duas assistências impressionantes em sua estreia competitiva pelo Arsenal contra o Manchester City

C. Tzolis
Arsenal
Arsenal x Manchester City
Manchester City
Supercopa da Inglaterra

Os torcedores do Arsenal estão comemorando sua nova contratação para o verão, Christos Tzolis, depois que o ponta teve uma atuação de destaque para ajudar a garantir uma vitória por 3 a 0 sobre o Manchester City na Community Shield hoje. O atacante grego deu duas assistências cruciais, conquistando instantaneamente os torcedores e provando exatamente por que Mikel Arteta o levou para o Emirates Stadium.

  • Superando Vinicius Junior

    O atual campeão da Premier League encontrou um novo herói após a dominante vitória por 3 a 0 no domingo. Tzolis, que concluiu uma transferência de £ 34 milhões vinda do Club Brugge, fez sua primeira partida como titular em uma competição oficial pelo Arsenal. O ponta chegou enquanto o clube supostamente tentava contratar Vinicius Junior, do Real Madrid, mas Tzolis rapidamente provou ser mais do que capaz de cumprir esse papel.

    Ele criou o segundo gol quando Martin Odegaard fez um cruzamento fechado pela direita. Tzolis escorou de cabeça a bola no segundo pau para Kai Havertz, que também marcou de cabeça, de dentro da pequena área, sem chances para Gianluigi Donnarumma, apesar de o goleiro ainda ter tocado na bola.

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    Estatísticas brilhantes destacam uma atuação eletrizante

    Tzolis não parou por aí, completando os 90 minutos e atormentando continuamente a defesa adversária. Durante a partida, ele teve 42 toques na bola, criou duas grandes chances e deu três passes decisivos.

    No terceiro gol, Tzolis deu um passe brilhante para Odegaard. O capitão deixou Josko Gvardiol para trás com facilidade, executou uma linda finta de chute para fazer Donnarumma cair e empurrou a bola com tranquilidade para o fundo da rede. O ex-ponta do Everton Pat Nevin elogiou a jogada na BBC Radio 5 Live, dizendo: "A bola chega a Tzolis e o passe dele para Odegaard é brilhante, e então ele, em vez de entrar em pânico, desacelera."

  • Grandes elogios de Arteta e torcedores em êxtase

    Os torcedores do Arsenal explodiram em elogios nas redes sociais após a atuação. Um fã comentou: "Christos Tzolis pode ser uma das nossas contratações mais inteligentes e melhores dos últimos tempos. Só me dê metade do que você fez no Club Brugge na temporada passada." Outro acrescentou: "Eu sei que todo mundo diz para não prestar atenção à pré-temporada, mas Tzolis tem parecido uma verdadeira joia. Não é uma contratação badalada, mas pode ter um impacto enorme."

    Mikel Arteta está igualmente satisfeito com sua nova contratação. O técnico afirmou: "Estou muito satisfeito com ele. Antes de tudo, pela forma como ele se adaptou ao clube, ao time, a conexão que ele já criou com os garotos. Acho que vocês vão adorar o jogador."

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  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    O que vem a seguir para Arsenal e Manchester City?

    Olhando para o futuro, o Arsenal espera que Tzolis consiga levar esse embalo para a defesa de seu título da Premier League. Enquanto o atual campeão comemora um início de campanha dominante, foi uma tarde de pesadelo para Enzo Maresca. O técnico fracassou de forma espetacular em sua primeira partida oficial desde que sucedeu Pep Guardiola no Manchester City, deixando-o com problemas significativos para resolver antes de o campeonato começar.

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