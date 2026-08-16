'Você vai adorar o jogador' - Christos Tzolis brilha com duas assistências impressionantes em sua estreia competitiva pelo Arsenal contra o Manchester City

O atual campeão da Premier League encontrou um novo herói após a dominante vitória por 3 a 0 no domingo. Tzolis, que concluiu uma transferência de £ 34 milhões vinda do Club Brugge, fez sua primeira partida como titular em uma competição oficial pelo Arsenal. O ponta chegou enquanto o clube supostamente tentava contratar Vinicius Junior, do Real Madrid, mas Tzolis rapidamente provou ser mais do que capaz de cumprir esse papel.

Ele criou o segundo gol quando Martin Odegaard fez um cruzamento fechado pela direita. Tzolis escorou de cabeça a bola no segundo pau para Kai Havertz, que também marcou de cabeça, de dentro da pequena área, sem chances para Gianluigi Donnarumma, apesar de o goleiro ainda ter tocado na bola.