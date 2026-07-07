“Você tem problemas maiores” - Arsène Wenger duvida que Jürgen Klopp consiga levar a Alemanha de volta ao mais alto nível e cita o Brasil de Carlo Ancelotti como prova

Wenger alertou que Klopp pode não ser a solução mágica de que a Alemanha precisa após sua desastrosa campanha na Copa do Mundo de 2026. Com Klopp prestes a substituir Julian Nagelsmann, as expectativas estão altíssimas, mas Wenger acredita que a tarefa que se apresenta é muito mais complicada do que simplesmente nomear um motivador de nível mundial.

Em entrevista ao podcast “Einfach mal Luppen”, de Toni Kroos, Wenger expressou suas reservas. “O nome de Klopp dá à Alemanha a esperança de voltar ao mais alto nível. Mas se isso vai mudar tudo, não tenho certeza”, disse Wenger. “A Alemanha tem problemas maiores. Repito: não estou questionando a qualidade de forma alguma. Mas não sei se ele, sozinho, pode resolver todos os problemas da Alemanha. Ele é um homem inteligente, ele mesmo sabe disso.”



