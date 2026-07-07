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“Você tem problemas maiores” - Arsène Wenger duvida que Jürgen Klopp consiga levar a Alemanha de volta ao mais alto nível e cita o Brasil de Carlo Ancelotti como prova
Wenger questiona o impacto de Klopp
Wenger alertou que Klopp pode não ser a solução mágica de que a Alemanha precisa após sua desastrosa campanha na Copa do Mundo de 2026. Com Klopp prestes a substituir Julian Nagelsmann, as expectativas estão altíssimas, mas Wenger acredita que a tarefa que se apresenta é muito mais complicada do que simplesmente nomear um motivador de nível mundial.
Em entrevista ao podcast “Einfach mal Luppen”, de Toni Kroos, Wenger expressou suas reservas. “O nome de Klopp dá à Alemanha a esperança de voltar ao mais alto nível. Mas se isso vai mudar tudo, não tenho certeza”, disse Wenger. “A Alemanha tem problemas maiores. Repito: não estou questionando a qualidade de forma alguma. Mas não sei se ele, sozinho, pode resolver todos os problemas da Alemanha. Ele é um homem inteligente, ele mesmo sabe disso.”
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A comparação entre o Brasil e Ancelotti
Para ilustrar seu argumento, Wenger voltou o olhar para a América do Sul, onde outro grande nome do futebol tem enfrentado dificuldades para mudar a sorte de uma potência tradicional. Ele observou que mesmo os técnicos mais condecorados ficam limitados pelo talento e pelo perfil dos jogadores à sua disposição, referindo-se à situação atual da seleção brasileira, que passa por dificuldades, após a surpreendente derrota por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo — partida que o próprio Wenger assistiu.
“Ninguém questiona a qualidade de Klopp. Ele é um técnico de ponta”, admitiu Wenger. “Mas veja o que acontece no Brasil: você trouxe Carlo Ancelotti para lá, e os jogadores continuam os mesmos. Bons jogadores precisam de um grande técnico. E grandes técnicos precisam de bons jogadores. É preciso ter os dois juntos.”
Falta de um artilheiro decisivo
Uma lacuna tática específica identificada por Wenger é a falta de um “número nove” de nível mundial na seleção alemã. Enquanto outras nações na Copa do Mundo contaram com figuras emblemáticas para superar partidas acirradas da fase eliminatória, a “Die Mannschaft” tem enfrentado dificuldades para encontrar uma fonte confiável de gols nos últimos anos.
“Não acho que ele (Nagelsmann) tenha cometido nenhum erro grave neste torneio. A Alemanha está carecendo de algo no momento — este torneio mostra o quanto é importante ter um verdadeiro artilheiro”, explicou o ex-técnico do Arsenal. “É preciso um jogador que marque gols em momentos decisivos, como Harry Kane na Inglaterra. Mas a Alemanha não tem isso no momento.”
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Uma nova era sob o comando de Klopp
Ao encerrar sua pausa autoimposta longe dos gramados, a pressão sobre Klopp para obter sucesso é imensa. A DFB concedeu a ele amplos poderes para reestruturar as categorias de base e a identidade fundamental da seleção nacional.
Embora a DFB espere que Klopp consiga repetir o sucesso que teve em Anfield, a avaliação de Wenger sugere que o impacto pode ser limitado, a menos que o país resolva seus problemas na formação de talentos. Por enquanto, o público alemão continua otimista, mas o alerta do lendário francês serve como um lembrete que nos faz refletir sobre a difícil batalha que o novo técnico terá pela frente.
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