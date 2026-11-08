E, de acordo com o que foi divulgado pelo Defensa Central, Roncero disse: "A oitava vitória consecutiva, oito vitórias em oito desde a última pausa, e caminhamos rumo à próxima pausa".

E o jornalista, conhecido por torcer pelo Real Madrid e que goza de enorme simpatia entre os adeptos do clube merengue, prosseguiu: "Bellingham, Arda Güler, Valverde e Mbappé provam que o Real Madrid é mais do que capaz de vencer e, no estádio Mestalla, não precisaram de uma atuação excepcional de Diomande para conquistar a vitória".

Roncero previu uma temporada diferente para o clube merengue, demonstrando confiança na conquista do título de LaLiga ao afirmar: "O Real Madrid comandado por Mourinho é o favorito mais destacado para vencer o Campeonato Espanhol. É uma equipe impecável, a equipe que (todos têm de lutar para) superar".

E acrescentou: "Desde que perdemos a partida do dérbi daquela forma, e com a arbitragem de péssima reputação, Mourinho conseguiu conduzir as coisas com tranquilidade desde a pausa, e o Real Madrid atual tornou-se uma força descomunal, esmagando seus rivais com superioridade avassaladora".

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