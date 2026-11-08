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FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-REAL MADRIDAFP
Traduzido por

"Você sofre da síndrome de Vinícius?": jornalista madrilenho faz profecia polêmica após goleada por 3 a 0 sobre o Valencia

Valencia x Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
P. Maffeo
Vinicius Junior
Espanha
Portugal
Argentina
Brasil

"Uma força descomunal que esmaga os rivais com superioridade avassaladora"

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O Real Madrid alcançou uma campanha perfeita (oito vitórias em oito jogos) após a data Fifa de outubro e, à medida que nos aproximamos da próxima pausa, a equipe parte depois de uma atuação convincente e com uma sensação melhor.

O time de José Mourinho goleou o Valencia (3 a 0), no sábado, no estádio Mestalla, e o renomado jornalista Tomás Roncero analisou a partida para o jornal As, onde ocupa o cargo de subdiretor de redação, em um vídeo que viralizou amplamente no YouTube e nas diversas redes sociais.

Leia também: Mourinho faz o que outros não conseguiram: o que mudou no Real Madrid?

  • Uma profecia de título? "Uma equipe impecável"

    E, de acordo com o que foi divulgado pelo Defensa Central, Roncero disse: "A oitava vitória consecutiva, oito vitórias em oito desde a última pausa, e caminhamos rumo à próxima pausa".

    E o jornalista, conhecido por torcer pelo Real Madrid e que goza de enorme simpatia entre os adeptos do clube merengue, prosseguiu: "Bellingham, Arda Güler, Valverde e Mbappé provam que o Real Madrid é mais do que capaz de vencer e, no estádio Mestalla, não precisaram de uma atuação excepcional de Diomande para conquistar a vitória".

    Roncero previu uma temporada diferente para o clube merengue, demonstrando confiança na conquista do título de LaLiga ao afirmar: "O Real Madrid comandado por Mourinho é o favorito mais destacado para vencer o Campeonato Espanhol. É uma equipe impecável, a equipe que (todos têm de lutar para) superar".

    E acrescentou: "Desde que perdemos a partida do dérbi daquela forma, e com a arbitragem de péssima reputação, Mourinho conseguiu conduzir as coisas com tranquilidade desde a pausa, e o Real Madrid atual tornou-se uma força descomunal, esmagando seus rivais com superioridade avassaladora".

    Leia também: Novo perigo ameaça o Al Ahly: gigante europeu persegue Toney

  • A rispidez de Valencia

    Roncero criticou duramente o que descreveu como o "jogo violento" por parte dos jogadores do Valencia durante os noventa minutos.

    "Você sabe quantas faltas o Valencia cometeu contra o Real Madrid? 26 faltas. É o maior número de faltas cometidas por um adversário contra o Madrid nas últimas quatro temporadas. Quer dizer, analise essa estatística", criticou o conhecido apresentador do programa "El Chiringuito".

    Leia também: Dúvida sobre o substituto de Rodri: a provável escalação do Barcelona para a batalha contra o Atlético

  • Ataque demolidor a Mavuo: será que você sofre da síndrome de Vinícius?

    Roncero também mencionou Pablo Mafeo, jogador do Valencia, que poderia ter sido expulso antes do fim do primeiro tempo por causa de suas entradas em Marc Cucurella, Yan Diomande e Kylian Mbappé, segundo suas declarações.

    E afirmou: "Gostaria de pedir uma única coisa a Mafeo, ou aos treinadores: não o escalem contra o Real Madrid, porque o cara fica nervoso, tem um acesso de fúria e tem um problema com o Real Madrid".

    E prosseguiu: "Não se preocupe, Mafeo, seu título de jogador que mais odeia o Real Madrid está garantido, porque é evidente que você não tem nenhuma simpatia pelo Real Madrid. Você teve sorte, porque o árbitro deveria ter te expulsado".

    E acrescentou: "Qual é o problema, você estava sofrendo da síndrome de Vinícius? Porque o Vinícius não estava presente, você estava à beira da loucura, porque sentia tanta falta do Vinícius que arrumou briga com o (brasileiro) coitado. Você precisa relaxar".

    Leia também: Vídeo: o minuto 7 abala Lisboa. A torcida do Sporting se despede de Ronaldo à sua maneira

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