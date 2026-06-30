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Cristo Fernandez GFXGOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

“Você realmente joga futebol?” – Como Cristo Fernández se inspirou em Dani Rojas e Ted Lasso para perseguir seus sonhos profissionais na USL

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El Paso Locomotive FC

Cristo Fernández costumava ser apenas o “Dani Rojas” de *Ted Lasso*, mas aproveitou o futebol das divisões inferiores dos Estados Unidos para reavivar sua paixão de infância

Cristo Fernández ouvia sempre a mesma pergunta onde quer que fosse, depois de estrelar a série *Ted Lasso*:

“Você joga futebol mesmo?”

A resposta, de certa forma, era “não” — pelo menos, não mais. Na verdade, a razão pela qual Fernández acabou entrando para o elenco de Ted Lasso, conquistou os corações como Dani Rojas e se tornou um personagem querido é justamente porque sua carreira no futebol estagnou.

Essas perguntas e a resposta um tanto constrangedora — algo como “não, eu jogava, mas depois me machuquei” — começaram a se tornar um pouco cansativas. Então, ele decidiu mudar isso. Agora, Fernandez joga futebol mesmo. Na verdade, ele está em um nível razoável, faz parte do elenco e joga pelo El Paso Locomotive, da USL. Ele é o quinto jogador mais velho da liga. Rojas se tornou Fernandez. E talvez Fernández também tenha se tornado Rojas. Ele já foi “apenas” um ator. Depois, foi ator e jogador de futebol. Hoje em dia, ele é, antes de tudo, jogador de futebol, perseguindo o sonho que achava ter perdido.

“Eu só sei que esse sonho de voltar e jogar futebol profissional novamente é uma loucura. Mas tenho me esforçado muito por isso”, disse ele à GOAL.

  • Cristo Fernandez Ted LassoGetty

    'Futebol, futebol, futebol'

    Ele precisou de um pouco de ajuda, no entanto — ou, pelo menos, de um empurrãozinho na direção certa. E acabou que havia várias influências ao seu redor. A fama coloca algumas pessoas em posições privilegiadas. Fernández sabe disso. Ele conheceu o Ronaldinho. Conheceu Ronaldo Nazário e Ronaldinho, dois de seus heróis de infância. E esses momentos, mesmo que fossem apenas uma selfie rápida e um “oi”, fizeram Fernández refletir.

    “Isso começou a despertar essa paixão dentro de mim”, disse ele.

    E então, após mais conversas com amigos, Fernandez começou a levar isso a sério. O jogador de 35 anos assistia à Premier League. Ele aparecia nos jogos do LAFC. Foi visto torcendo pela sua amada Seleção Mexicana. E, finalmente, ele decidiu: diziam para ele “agir” como um atleta da Premier League; por que ele não tentaria jogar como um também?

    Fernandez já esteve quase lá antes. Na verdade, o futebol poderia ter sido sua vida, profissionalmente. Ele era um jovem talento muito promissor em Guadalajara antes que lesões interrompessem sua carreira durante a adolescência. Ele jogou um pouco na segunda divisão mexicana.

    “Quando eu era criança, e minha mãe e meu pai me levavam aos meus jogos, eles sempre diziam: ‘Cristo, a única coisa que ele respira, joga, canta, lê e assiste é futebol, futebol, futebol’. Era a única coisa”, disse ele.

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  • Cristo FernandezGetty

    "Você precisa sair e se esforçar de verdade"

    Ele estava bem à beira do abismo. E então vieram as lesões — danos graves no menisco e na rótula.

    Fernandez perdeu um ano de desenvolvimento crucial. Durante todo esse tempo, porém, ele frequentava cursos noturnos: jornalismo, mídia, artes visuais. Isso parecia um plano B — a opção de emergência. Mas acabou se tornando algo que ele precisou levar em consideração.

    “Eu me identifico muito com a história de Roy Kent, tipo o que acontece depois do futebol americano, quando você passa por uma crise existencial. Isso aconteceu comigo”, disse ele.

    Seus estudos estavam um pouco desorganizados. Ele fazia algumas disciplinas, mas deixava outras de lado. Tinha colegas mais velhos e mais novos. Fernández estava por um fio, mas ainda tentava perseguir um sonho que se tornava cada vez menos real. Acabou que, no entanto, ele era muito bom em atuação. Foi convidado a participar do grupo de teatro da escola. E foi isso.

    “Descobri uma nova paixão que, mais tarde, provavelmente não era tão grande quanto o futebol. Mas adoro contar histórias. Adoro filmes”, disse ele.

    “Psicopata Americano”, “Pulp Fiction” e “Clube da Luta” foram suas primeiras obsessões. Ele também adorava filmes mexicanos. Tentou o futebol mais uma vez, mas não conseguiu se destacar. Por três anos, ele ficou em Guadalajara, atuando em curtas-metragens e comerciais, economizando dinheiro. Conseguiu seu primeiro trabalho, interpretando um vendedor de seguros, e usou o dinheiro que tinha para estudar atuação no Reino Unido. Isso, ele admitiu, foi aterrorizante.

    “Eu me sentia muito à vontade em Guadalajara. Amo minha cidade, amo minha família, amo meus amigos, e é lá que sempre quero estar”, disse ele. “Mas chega um ponto em que, se você quer alcançar certas coisas, às vezes não consegue alcançá-las na sua cidade natal.

    “Você precisa sair e realmente se esforçar ao máximo, e foi isso que fiz com um sonho tão louco quanto atuar e fazer cinema. Era mais do que ser um bom ator ou não — porque não cabe a mim julgar isso. Só sei que conquistei certas coisas na minha vida, porque realmente me coloquei nessas situações e cenários.”

  • Cristo FernandezGetty

    "O tempo no Reino Unido não está muito bom para mim"

    No começo, a Inglaterra não era o lugar ideal para ele.

    “O clima no Reino Unido não é muito bom para mim. Adoro o sol. Falo espanhol, e minhas expressões mexicanas em Guadalajara e no México... No Reino Unido, há sotaques diferentes que às vezes eram difíceis de entender, além da comida, e você fica sozinho”, disse Fernández.

    Ele também não tinha um visto que lhe permitisse trabalhar. Então, ele arrumou alguns bicos. Depois de interpretar um lutador mexicano em um comercial, ele conseguiu um agente e passou por uma série de testes. Alguns correram bem, mas as produtoras não estavam dispostas a investir em um ator relativamente desconhecido que era, na prática, um turista. Ele voltou para casa e quase desistiu.

    Mas então chegou a fita de teste para *Ted Lasso*. Depois veio outra. E então ele conseguiu o papel. E quando a série decolou — alcançando tanto quem gostava de futebol quanto quem não conhecia nada do esporte —, Fernandez se tornou uma estrela praticamente da noite para o dia.

    Somando seus estudos e o tempo dedicado às filmagens da série, Fernandez passou quase sete anos inteiros na Inglaterra.

  • Cristo Fernandez Chicago FireChicago Fire

    "Sou uma pessoa maluca"

    E quanto àquele sonho de jogar futebol: no início, Fernández não disse uma palavra — mesmo que estivesse refletindo sobre o assunto.

    “Porque uma coisa é falar e dizer coisas, outra é fazer, e foi por isso que, nos anos seguintes, eu simplesmente não disse nada”, disse ele.

    E assim começou o trabalho, principalmente nos bastidores. Sua meta era chegar ao futebol profissional em 2025. Mas isso acabou se atrasando. No último inverno, porém, ele passou por uma série de testes, tanto com times da USL quanto da MLS Next Pro. Alguns acharam que era apenas um golpe publicitário. Para Fernandez, era real.

    O El Paso Locomotive acabou sendo seu destino. Os primeiros rumores sobre um teste surgiram já em março. Ele jogou em um jogo-treino, treinou com o time e, em maio, o clube anunciou sua contratação. Ele sabe que é um pouco louco. Mas o El Paso é conhecido como “Los Locos”. O nome combina com o jogador.

    “Sou uma pessoa maluca, por isso digo isso com orgulho: sou grato aos Los Locos”, afirmou ele.

  • Cristo FernandezGetty

    'O espírito desta Copa do Mundo'

    Fernández fez sua estreia pelo El Paso em 27 de maio, na vitória por 2 a 0 sobre o AV Alta. Ele saiu do banco e jogou alguns minutos com boa atuação. Ele insiste que ainda há mais por vir. Até lá, ele continua sendo o que sempre foi: um grande fã de futebol. Fernández é um torcedor declarado da seleção mexicana. Este ano, ele acredita que o El Tri tem potencial para chegar longe.

    “Cem por cento, posso dizer que vamos derrotar essa maldição que, como você sabe, a seleção mexicana tem de não chegar à quinta, mas agora à sexta partida. Prevejo as semifinais”, disse ele com um sorriso infantil.

    Ele assiste a todos os jogos. Já foi visto aparecendo no Los Angeles Stadium. Ele também tem uma campanha com a StubHub para estimular o fanatismo.

    “Para os torcedores ao redor do mundo, a Copa do Mundo é muito mais do que apenas os jogos em si — trata-se da energia, das tradições e das comunidades que se unem em torno do esporte. Estou animado por apoiar a StubHub na celebração de todos os momentos e conexões que tornam a cultura do futebol especial”, disse ele.

    E quando ele assiste ao futebol, vê histórias que podem ser semelhantes à sua própria. Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, está marcando gols pela seleção de Portugal. Vozinha, aos 40, não levou nenhum gol contra a Espanha defendendo Cabo Verde. Essas coisas o inspiram.

    “Esse é o espírito desta Copa do Mundo”, disse Fernandez com uma risada.

    Talvez ele não seja o próximo. Mas ver lendas que se destacam mais tarde na carreira e ainda assim alcançam o sucesso lhe dá esperança.

    Então, Fernandez realmente joga futebol?

    Sim, é a resposta.

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