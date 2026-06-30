“Você realmente joga futebol?” – Como Cristo Fernández se inspirou em Dani Rojas e Ted Lasso para perseguir seus sonhos profissionais na USL

Ele estava bem à beira do abismo. E então vieram as lesões — danos graves no menisco e na rótula.

Fernandez perdeu um ano de desenvolvimento crucial. Durante todo esse tempo, porém, ele frequentava cursos noturnos: jornalismo, mídia, artes visuais. Isso parecia um plano B — a opção de emergência. Mas acabou se tornando algo que ele precisou levar em consideração.

“Eu me identifico muito com a história de Roy Kent, tipo o que acontece depois do futebol americano, quando você passa por uma crise existencial. Isso aconteceu comigo”, disse ele.

Seus estudos estavam um pouco desorganizados. Ele fazia algumas disciplinas, mas deixava outras de lado. Tinha colegas mais velhos e mais novos. Fernández estava por um fio, mas ainda tentava perseguir um sonho que se tornava cada vez menos real. Acabou que, no entanto, ele era muito bom em atuação. Foi convidado a participar do grupo de teatro da escola. E foi isso.

“Descobri uma nova paixão que, mais tarde, provavelmente não era tão grande quanto o futebol. Mas adoro contar histórias. Adoro filmes”, disse ele.

“Psicopata Americano”, “Pulp Fiction” e “Clube da Luta” foram suas primeiras obsessões. Ele também adorava filmes mexicanos. Tentou o futebol mais uma vez, mas não conseguiu se destacar. Por três anos, ele ficou em Guadalajara, atuando em curtas-metragens e comerciais, economizando dinheiro. Conseguiu seu primeiro trabalho, interpretando um vendedor de seguros, e usou o dinheiro que tinha para estudar atuação no Reino Unido. Isso, ele admitiu, foi aterrorizante.

“Eu me sentia muito à vontade em Guadalajara. Amo minha cidade, amo minha família, amo meus amigos, e é lá que sempre quero estar”, disse ele. “Mas chega um ponto em que, se você quer alcançar certas coisas, às vezes não consegue alcançá-las na sua cidade natal.

“Você precisa sair e realmente se esforçar ao máximo, e foi isso que fiz com um sonho tão louco quanto atuar e fazer cinema. Era mais do que ser um bom ator ou não — porque não cabe a mim julgar isso. Só sei que conquistei certas coisas na minha vida, porque realmente me coloquei nessas situações e cenários.”