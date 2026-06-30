“Você realmente joga futebol?” – Como Cristo Fernández se inspirou em Dani Rojas e Ted Lasso para perseguir seus sonhos profissionais na USL

Cristo Fernández ouvia sempre a mesma pergunta onde quer que fosse, depois de estrelar a série *Ted Lasso*:
“Você joga futebol mesmo?”
A resposta, de certa forma, era “não” — pelo menos, não mais. Na verdade, a razão pela qual Fernández acabou entrando para o elenco de Ted Lasso, conquistou os corações como Dani Rojas e se tornou um personagem querido é justamente porque sua carreira no futebol estagnou.
Essas perguntas e a resposta um tanto constrangedora — algo como “não, eu jogava, mas depois me machuquei” — começaram a se tornar um pouco cansativas. Então, ele decidiu mudar isso. Agora, Fernandez joga futebol mesmo. Na verdade, ele está em um nível razoável, faz parte do elenco e joga pelo El Paso Locomotive, da USL. Ele é o quinto jogador mais velho da liga. Rojas se tornou Fernandez. E talvez Fernández também tenha se tornado Rojas. Ele já foi “apenas” um ator. Depois, foi ator e jogador de futebol. Hoje em dia, ele é, antes de tudo, jogador de futebol, perseguindo o sonho que achava ter perdido.
“Eu só sei que esse sonho de voltar e jogar futebol profissional novamente é uma loucura. Mas tenho me esforçado muito por isso”, disse ele à GOAL.