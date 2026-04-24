“Você quer ser como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi?” O superagente Jorge Mendes dá conselhos ao jovem prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, e às futuras estrelas

Mendes revelou a abordagem direta que adota ao falar com seus clientes mais jovens, forçando-os a escolher entre o status de lenda e a mediocridade. Ele enfatizou que os padrões profissionais estabelecidos pelos maiores ícones da história do futebol devem se refletir em suas vidas pessoais.

“Normalmente, converso com meus jogadores e digo a eles: ‘Vocês querem ser como Cristiano Ronaldo ou Messi fora de campo também, ou querem ser…?’ Não vou citar nomes, mas essa é a diferença”, disse Mendes, conforme citado pelo A Bola. “Considero-me muito privilegiado. Cristiano é o melhor jogador da história do futebol mundial e, ao mesmo tempo, o melhor exemplo fora de campo. Esse é o modelo que devemos transmitir às crianças.”

Para Mendes, o desenvolvimento de um talento de nível mundial depende frequentemente do “contexto adequado”, e não apenas do prestígio do emblema de um clube. Ele observou que muitos jogadores se perdem no sistema porque lhes falta a oportunidade de jogar com regularidade, independentemente dos seus níveis de talento inerentes.

“Muitas vezes não escolhemos o maior clube, mas o lugar onde eles jogariam e cresceriam”, acrescentou. “Ir para uma divisão inferior pode ser melhor se você tiver minutos de jogo. Sem oportunidades, o talento é inútil. Muitos jogadores se perdem porque não têm o contexto certo. Eles ficam um ou dois anos sem jogar e parece que não são bons, mas o problema não é o talento, é a oportunidade.”