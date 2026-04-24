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“Você quer ser como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi?” O superagente Jorge Mendes dá conselhos ao jovem prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, e às futuras estrelas
Mendes define o padrão para a próxima geração do futebol
Mendes enviou uma mensagem contundente ao jovem prodígio do Barcelona, Yamal, e a outras estrelas em ascensão sobre o que é preciso para alcançar o auge do esporte. Falando após um recente susto com uma lesão do ala de 18 anos, o superagente insistiu que a habilidade técnica é apenas uma parte da equação para o sucesso duradouro.
Mendes apontou os exemplos “eternos” de seu cliente de longa data, Ronaldo, e de seu rival, Messi, como os únicos parâmetros que os jovens jogadores devem seguir. Ele alertou que as escolhas feitas durante os estágios iniciais da carreira, especialmente no que diz respeito ao estilo de vida e à disciplina, definem se um jogador alcançará todo o seu potencial.
- AFP
O desafio de comparar Ronaldo e Messi
Mendes revelou a abordagem direta que adota ao falar com seus clientes mais jovens, forçando-os a escolher entre o status de lenda e a mediocridade. Ele enfatizou que os padrões profissionais estabelecidos pelos maiores ícones da história do futebol devem se refletir em suas vidas pessoais.
“Normalmente, converso com meus jogadores e digo a eles: ‘Vocês querem ser como Cristiano Ronaldo ou Messi fora de campo também, ou querem ser…?’ Não vou citar nomes, mas essa é a diferença”, disse Mendes, conforme citado pelo A Bola. “Considero-me muito privilegiado. Cristiano é o melhor jogador da história do futebol mundial e, ao mesmo tempo, o melhor exemplo fora de campo. Esse é o modelo que devemos transmitir às crianças.”
Para Mendes, o desenvolvimento de um talento de nível mundial depende frequentemente do “contexto adequado”, e não apenas do prestígio do emblema de um clube. Ele observou que muitos jogadores se perdem no sistema porque lhes falta a oportunidade de jogar com regularidade, independentemente dos seus níveis de talento inerentes.
“Muitas vezes não escolhemos o maior clube, mas o lugar onde eles jogariam e cresceriam”, acrescentou. “Ir para uma divisão inferior pode ser melhor se você tiver minutos de jogo. Sem oportunidades, o talento é inútil. Muitos jogadores se perdem porque não têm o contexto certo. Eles ficam um ou dois anos sem jogar e parece que não são bons, mas o problema não é o talento, é a oportunidade.”
Conselhos sobre prudência financeira e lealdade na infância
O agente também abordou as armadilhas comuns que podem arruinar carreiras promissoras, incentivando os jovens jogadores a priorizarem a estabilidade em vez de projetos de vaidade. Ele alertou sobre os perigos de empreendimentos comerciais prematuros, como abrir restaurantes, a menos que já tenham alcançado o “altar” da elite do esporte.
“Administrem seus bens, comprem uma casa, ajudem a família”, explicou Mendes. “Mas não comecem a abrir restaurantes. A menos que sejam o Cristiano, que está em um pedestal. Porque ele já é um professor dentro e fora de campo.”
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Yamal concentra-se na recuperação
Yamal está atualmente concentrado em sua recuperação após o recente contratempo causado pela lesão. O jovem continua sendo a peça-chave do projeto de longo prazo do clube sob o comando de Hansi Flick, que tem elogiado constantemente a ética de trabalho do jogador.