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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

'Você precisa se adaptar!' - técnico do Man City, Enzo Maresca, manda recado direto para Michael Carrick antes de clássico contra o Man Utd

E. Maresca
Manchester United
M. Carrick
Manchester City
Manchester United x Manchester City
Premier League

O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, deu uma resposta firme a Michael Carrick sobre o calendário desequilibrado de jogos antes do dérbi de Manchester de domingo. Enquanto o Manchester United enfrenta um intervalo apertado entre partidas, Maresca insiste que equipes de elite simplesmente precisam encontrar uma forma de lidar com as exigências das competições europeias.

  • Diferença na preparação para o dia do clássico

    A preparação para o dérbi de Manchester foi dominada pelas discussões sobre o calendário congestionado. O Manchester United chega ao confronto crucial de domingo pela Premier League com uma desvantagem significativa em termos de descanso, após ter enfrentado a equipe azerbaijana Sabah pela Champions League na noite de quinta-feira.

    Já o Manchester City cumpriu seus compromissos europeus na terça-feira. Apesar de ter pela frente um teste duro fora de casa contra o Porto, o elenco de Maresca terá o benefício de dois dias adicionais de recuperação em comparação com o rival da mesma cidade. Carrick demonstrou frustração com o curto intervalo, classificando o calendário da Uefa como "não ideal" para seu elenco.


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  • FBL-EUR-C1-PORTO-MAN CITYAFP

    Maresca não demonstra simpatia

    Ao abordar a disparidade na preparação, Maresca ofereceu pouco consolo ao seu homólogo. O técnico italiano destacou que o City passou por um cenário idêntico na temporada passada, ao receber o Napoli em uma quinta-feira antes de viajar para enfrentar o Arsenal no domingo.

    "Para ser sincero, o clube me disse que aconteceu exatamente a mesma coisa no ano passado, quando o clube jogou contra o Napoli e depois de dois dias jogou contra o Arsenal. Às vezes isso acontece no futebol", explicou Maresca. "Não tenho nenhuma dúvida de que o Manchester United vai estar pronto para isso."

    O técnico do City insistiu que esse tipo de obstáculo é um aspecto inevitável da competição de elite. Ele pediu ao Manchester United que aceitasse as circunstâncias e acrescentou: "Isso acontece e você precisa se adaptar. Aconteceu conosco no ano passado, nesta temporada com eles, na próxima temporada vai acontecer com um time diferente. A única coisa que posso dizer é que isso aconteceu e você precisa se adaptar."


  • Elogios em meio à pressão

    Apesar da mensagem contundente sobre o calendário, Maresca continua sendo um grande admirador do trabalho de Carrick em Old Trafford. Os dois técnicos já se enfrentaram há três anos, quando o Leicester City de Maresca encarou o Middlesbrough de Carrick, e o treinador do City acompanhou de perto a evolução do rival.

    O United derrotou o City na temporada passada pouco depois de Carrick assumir o cargo de forma interina. Reconhecendo esse impacto, Maresca disse: "Acho que ele está fazendo um trabalho fantástico desde a temporada passada. Ele assumiu em uma situação complicada, terminou muito bem. Nesta temporada, mais ou menos, começa da mesma forma, então ele está fazendo um trabalho muito bom."


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  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Manchester United busca consistência

    O confronto de domingo representa um teste significativo para um United que tem dificuldade para encontrar estabilidade neste início de temporada. O time de Carrick já está sob pressão após uma surpreendente derrota na rodada de abertura para o recém-promovido Hull City e um frustrante empate por 2 a 2 com o Everton, no qual desperdiçou a vantagem duas vezes.

    No entanto, sua ameaça ofensiva em Old Trafford segue forte, com nove gols marcados em apenas dois jogos em casa nesta temporada. O City precisará estar atento a esse poder de fogo enquanto tenta capitalizar sua vantagem física e garantir o direito de se gabar no clássico.

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