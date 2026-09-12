Ao abordar a disparidade na preparação, Maresca ofereceu pouco consolo ao seu homólogo. O técnico italiano destacou que o City passou por um cenário idêntico na temporada passada, ao receber o Napoli em uma quinta-feira antes de viajar para enfrentar o Arsenal no domingo.

"Para ser sincero, o clube me disse que aconteceu exatamente a mesma coisa no ano passado, quando o clube jogou contra o Napoli e depois de dois dias jogou contra o Arsenal. Às vezes isso acontece no futebol", explicou Maresca. "Não tenho nenhuma dúvida de que o Manchester United vai estar pronto para isso."

O técnico do City insistiu que esse tipo de obstáculo é um aspecto inevitável da competição de elite. Ele pediu ao Manchester United que aceitasse as circunstâncias e acrescentou: "Isso acontece e você precisa se adaptar. Aconteceu conosco no ano passado, nesta temporada com eles, na próxima temporada vai acontecer com um time diferente. A única coisa que posso dizer é que isso aconteceu e você precisa se adaptar."



