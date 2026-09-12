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'Você precisa se adaptar!' - técnico do Man City, Enzo Maresca, manda recado direto para Michael Carrick antes de clássico contra o Man Utd
Diferença na preparação para o dia do clássico
A preparação para o dérbi de Manchester foi dominada pelas discussões sobre o calendário congestionado. O Manchester United chega ao confronto crucial de domingo pela Premier League com uma desvantagem significativa em termos de descanso, após ter enfrentado a equipe azerbaijana Sabah pela Champions League na noite de quinta-feira.
Já o Manchester City cumpriu seus compromissos europeus na terça-feira. Apesar de ter pela frente um teste duro fora de casa contra o Porto, o elenco de Maresca terá o benefício de dois dias adicionais de recuperação em comparação com o rival da mesma cidade. Carrick demonstrou frustração com o curto intervalo, classificando o calendário da Uefa como "não ideal" para seu elenco.
- AFP
Maresca não demonstra simpatia
Ao abordar a disparidade na preparação, Maresca ofereceu pouco consolo ao seu homólogo. O técnico italiano destacou que o City passou por um cenário idêntico na temporada passada, ao receber o Napoli em uma quinta-feira antes de viajar para enfrentar o Arsenal no domingo.
"Para ser sincero, o clube me disse que aconteceu exatamente a mesma coisa no ano passado, quando o clube jogou contra o Napoli e depois de dois dias jogou contra o Arsenal. Às vezes isso acontece no futebol", explicou Maresca. "Não tenho nenhuma dúvida de que o Manchester United vai estar pronto para isso."
O técnico do City insistiu que esse tipo de obstáculo é um aspecto inevitável da competição de elite. Ele pediu ao Manchester United que aceitasse as circunstâncias e acrescentou: "Isso acontece e você precisa se adaptar. Aconteceu conosco no ano passado, nesta temporada com eles, na próxima temporada vai acontecer com um time diferente. A única coisa que posso dizer é que isso aconteceu e você precisa se adaptar."
Elogios em meio à pressão
Apesar da mensagem contundente sobre o calendário, Maresca continua sendo um grande admirador do trabalho de Carrick em Old Trafford. Os dois técnicos já se enfrentaram há três anos, quando o Leicester City de Maresca encarou o Middlesbrough de Carrick, e o treinador do City acompanhou de perto a evolução do rival.
O United derrotou o City na temporada passada pouco depois de Carrick assumir o cargo de forma interina. Reconhecendo esse impacto, Maresca disse: "Acho que ele está fazendo um trabalho fantástico desde a temporada passada. Ele assumiu em uma situação complicada, terminou muito bem. Nesta temporada, mais ou menos, começa da mesma forma, então ele está fazendo um trabalho muito bom."
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Manchester United busca consistência
O confronto de domingo representa um teste significativo para um United que tem dificuldade para encontrar estabilidade neste início de temporada. O time de Carrick já está sob pressão após uma surpreendente derrota na rodada de abertura para o recém-promovido Hull City e um frustrante empate por 2 a 2 com o Everton, no qual desperdiçou a vantagem duas vezes.
No entanto, sua ameaça ofensiva em Old Trafford segue forte, com nove gols marcados em apenas dois jogos em casa nesta temporada. O City precisará estar atento a esse poder de fogo enquanto tenta capitalizar sua vantagem física e garantir o direito de se gabar no clássico.
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