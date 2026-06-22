"Você precisa entender isso um dia!" Deniz Undav recebe um conselho interessante sobre a Copa do Mundo do melhor jogador reserva da história da Bundesliga

Petersen, com 34 gols marcados saindo do banco ao longo de sua carreira, considerava-se ele próprio o substituto perfeito. Por isso, ele sabe bem do que está falando. Eu também já resisti a isso, sempre quis evitar ouvir isso e, na verdade, preferia entrar em campo diante de 80 mil pessoas. Mas, em algum momento, você precisa entender: você não é um reserva, você é um jogador que entra no segundo tempo”, enfatizou o ex-jogador do Freiburg: “Você tem um papel nos últimos dez, 20 minutos — quando o jogo está se decidindo.”

Para Petersen, isso é “tudo uma questão de mentalidade. Você entra, os companheiros parecem cansados, e você tem a sensação de que está dando mais um impulso incrível com sua energia e leveza.” O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, tem apostado até agora em Kai Havertz como titular no ataque durante a Copa do Mundo. E contra o Equador? Undav está “profundamente satisfeito, no fundo do coração, com o andamento das coisas. “Temos um objetivo comum, e se está funcionando tão bem assim...”, comentou Nagelsmann. Mas, é claro, “não está descartado” que o jogador do Stuttgart venha a ser titular.