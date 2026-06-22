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Deniz UndavGetty Images

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"Você precisa entender isso um dia!" Deniz Undav recebe um conselho interessante sobre a Copa do Mundo do melhor jogador reserva da história da Bundesliga

Copa do Mundo
Equador x Alemanha
Equador
Alemanha
J. Nagelsmann
D. Undav

Ele foi o principal reserva da Bundesliga ao longo de sua carreira — agora, Nils Petersen tenta convencer o “super reserva” alemão Deniz Undav a aceitar o papel de reserva na Copa do Mundo.

"A partir das oitavas de final, os jogos ficam cada vez mais acirrados, e é aí que precisamos de você. Mesmo que agora façamos uma rotação completa contra o Equador, eu digo: continue sendo o curinga! Mantenha esse papel! Você consegue transmitir essa energia à equipe, ao banco, à torcida, mas também a todo o país”, disse Petersen no programa “Spotlight DFB” da revista kicker, antes da última partida da fase de grupos da Seleção Alemã contra o Equador, na quinta-feira.

Comentário: Nagelsmann não pode vacilar com Deniz Undav!

  • Com seus dois gols na vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, Undav voltou a se destacar como titular para o restante do torneio. Já na vitória da seleção alemã por 7 a 1 contra Curaçao, o atacante do Stuttgart havia se destacado com um gol e duas assistências. Justamente Undav irradia “sempre essa tranquilidade”, disse Petersen: “É por isso que ele é o curinga perfeito.”

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    Deniz Undav? “Você não é um reserva, você é um jogador que entra em campo”

    Petersen, com 34 gols marcados saindo do banco ao longo de sua carreira, considerava-se ele próprio o substituto perfeito. Por isso, ele sabe bem do que está falando. Eu também já resisti a isso, sempre quis evitar ouvir isso e, na verdade, preferia entrar em campo diante de 80 mil pessoas. Mas, em algum momento, você precisa entender: você não é um reserva, você é um jogador que entra no segundo tempo”, enfatizou o ex-jogador do Freiburg: “Você tem um papel nos últimos dez, 20 minutos — quando o jogo está se decidindo.”

    Para Petersen, isso é “tudo uma questão de mentalidade. Você entra, os companheiros parecem cansados, e você tem a sensação de que está dando mais um impulso incrível com sua energia e leveza.” O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, tem apostado até agora em Kai Havertz como titular no ataque durante a Copa do Mundo. E contra o Equador? Undav está “profundamente satisfeito, no fundo do coração, com o andamento das coisas. “Temos um objetivo comum, e se está funcionando tão bem assim...”, comentou Nagelsmann. Mas, é claro, “não está descartado” que o jogador do Stuttgart venha a ser titular.

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