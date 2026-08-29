O ex-zagueiro do Chelsea Frank Leboeuf acredita que a irregularidade de Sanchez no gol prejudicou ativamente a linha defensiva da equipe nos últimos três anos. Ele argumentou que a postura imponente de Martinez trará um enorme benefício para zagueiros centrais como Levi Colwill e Maxence Lacroix.

"Os números que vimos não significam nada", afirmou Leboeuf, em declaração reproduzida pelo Metro. "Você tem que colocar a porcentagem de confiança que os defensores tinham na última temporada em Martinez e a confiança que os zagueiros tinham em Sanchez. Aí eu vou te dar um número correto.

"Tenho quase certeza de que o Aston Villa tinha 100% de confiança em Emi Martinez, e eu te dou 10% de confiança de qualquer zagueiro que jogou pelo Chelsea. Esses são os números corretos. Você sabe que é crucial que, se você tem um goleiro em quem confia atrás de você, pode dar 100%. Se você não confia, vai ter que estar alerta a tudo e hesitar em cada decisão que tiver de tomar."