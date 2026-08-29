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Emiliano Martinez Aston Villa 2026Getty Images
Yosua Arya

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'Você precisa de alguém com presença' - Xabi Alonso corta Robert Sanchez de forma implacável enquanto o Chelsea fecha acordo por Emiliano Martinez

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O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, cortou sem piedade Robert Sanchez para viabilizar um acordo de £ 7,5 milhões por Emiliano Martinez. A reviravolta dramática acontece depois de Sanchez cometer dois erros de grande repercussão contra o Fulham, o que provocou elogios de comentaristas que veem o argentino como um enorme reforço para o Chelsea.

  • Alonso age rapidamente para contratar Martinez

    Alonso teve um início impiedoso de trabalho como técnico do Chelsea ao autorizar uma transferência de £ 7,5 milhões por Aston Villa Martinez. A transferência dramática faz com que o experiente internacional argentino substitua Sanchez em Stamford Bridge.

    Alonso havia insistido anteriormente que estava satisfeito com suas opções para o gol, incluindo Sanchez e o inexperiente reserva Mike Penders. No entanto, o treinador espanhol mudou rapidamente de ideia após os dois erros de grande repercussão de Sanchez na vitória de segunda-feira sobre o Fulham. O Chelsea agiu rápido para acertar uma taxa reduzida pelo veterano goleiro. Martinez agora está pronto para assumir de forma definitiva a camisa 1 do Chelsea.

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  • Emiliano Martinez Argentins 2025Getty

    Comentaristas elogiam incrível evolução do Chelsea

    Comparações estatísticas da última temporada sugeriam pouca diferença entre Martinez e Sanchez, com o argentino mostrando sinais de desgaste. No entanto, o ex-goleiro da Premier League Shaka Hislop rechaçou esses números com veemência. Em entrevista à ESPNFC, Hislop afirmou que Martinez é uma melhora incontestável.

    "Você precisa de alguém com presença, e Emi Martinez, sem dúvida, tem isso. Ele é muito bom com a bola nos pés e acho que preenche muitos requisitos para o Chelsea", explicou Hislop.

    "Emi Martinez é um upgrade em relação a Sanchez, esses números escondem as falhas e a verdade. Emi Martinez é um goleiro muito melhor. Você escolhe Emi Martinez, mesmo neste estágio da carreira dele, dez vezes em dez em vez de Sanchez. Isso nem é discussão."

  • Restaurando a confiança na defesa do Chelsea

    O ex-zagueiro do Chelsea Frank Leboeuf acredita que a irregularidade de Sanchez no gol prejudicou ativamente a linha defensiva da equipe nos últimos três anos. Ele argumentou que a postura imponente de Martinez trará um enorme benefício para zagueiros centrais como Levi Colwill e Maxence Lacroix.

    "Os números que vimos não significam nada", afirmou Leboeuf, em declaração reproduzida pelo Metro. "Você tem que colocar a porcentagem de confiança que os defensores tinham na última temporada em Martinez e a confiança que os zagueiros tinham em Sanchez. Aí eu vou te dar um número correto.

    "Tenho quase certeza de que o Aston Villa tinha 100% de confiança em Emi Martinez, e eu te dou 10% de confiança de qualquer zagueiro que jogou pelo Chelsea. Esses são os números corretos. Você sabe que é crucial que, se você tem um goleiro em quem confia atrás de você, pode dar 100%. Se você não confia, vai ter que estar alerta a tudo e hesitar em cada decisão que tiver de tomar."

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  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    Martinez se prepara para a vida em Stamford Bridge

    A ida de Martinez para o Chelsea agora parece ser apenas uma questão de tempo, com um anúncio oficial esperado nas próximas horas ou dias. Depois disso, o goleiro vai se integrar ao novo ambiente, enquanto o Chelsea busca ganhar embalo sob o comando de Alonso.

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