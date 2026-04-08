“Você pode garantir que não vai morrer este ano?” – O presidente do Atlético de Madrid responde aos rumores sobre a possível contratação de Julián Álvarez pelo Barcelona na janela de transferências de verão

Fora do mercado de transferências, o foco imediato do Atlético é a crucial partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Barcelona. A aposta é altíssima para os Rojiblancos, que se preparam para a primeira partida na quarta-feira. O time estará desesperado por vingança após sofrer uma dolorosa derrota por 2 a 1 para o gigante catalão na La Liga no fim de semana. Essa derrota em casa foi um golpe significativo, tornando esta partida europeia um confronto decisivo para a temporada. Apesar do recente revés e dos rumores em torno de Álvarez, Cerezo manteve seu otimismo, esperando que sua equipe consiga garantir um resultado vital fora de casa.