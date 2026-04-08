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“Você pode garantir que não vai morrer este ano?” – O presidente do Atlético de Madrid responde aos rumores sobre a possível contratação de Julián Álvarez pelo Barcelona na janela de transferências de verão
Cerezo desmente rumores sobre transferência para o Barcelona
Conforme noticiado pelo Marca, Cerezo deixou claro que o Atlético não tem intenção de deixar Álvarez sair. Antes de um almoço com dirigentes do Barcelona, os repórteres o questionaram sobre a possível transferência do atacante para a capital catalã. Cerezo respondeu aos rumores com uma analogia bizarra. Ele perguntou: “Vocês podem garantir que não vão morrer entre agora e o final do ano? Se um jogador tem contrato com um time e ainda tem muitos anos de contrato com esse time, então me digam o que pode acontecer. Vou responder em três palavras... Julian tem contrato.”
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Números decisivos por trás do desempenho do atacante
É fácil entender por que o Barcelona fez do jogador de 26 anos um dos principais alvos para esta janela de transferências. O atacante tem sido sensacional nesta temporada, marcando 17 gols e dando nove assistências em 44 partidas em todas as competições, somando um total de 3.106 minutos em campo. Seu impacto desde que deixou o Manchester City tem sido imenso, com um impressionante total de 46 gols e 17 assistências em 101 partidas pelo Atlético de Madrid. Além disso, conseguir contratá-lo será incrivelmente difícil, já que seu contrato atual expira em 30 de junho de 2030, garantindo que os Rojiblancos tenham todas as cartas na mão em quaisquer negociações potenciais.
Gigante catalão tem novo atacante na mira
Relatos recentes indicam que o Barcelona identificou Álvarez como seu principal alvo para reforçar o ataque. No entanto, o clube enfrenta obstáculos financeiros significativos para contratar o atacante. Embora esteja desesperado para garantir uma contratação de peso, atender à avaliação estabelecida pelo Atlético será extremamente complicado. Especula-se que uma proposta inicial de empréstimo com opção de compra seria rejeitada imediatamente, com uma transferência definitiva exigindo uma quantia colossal de pelo menos € 175 milhões, embora alguns relatos indiquem que o Atlético exigiria algo próximo a € 200 milhões.
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Um confronto decisivo da Liga dos Campeões está por vir
Fora do mercado de transferências, o foco imediato do Atlético é a crucial partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Barcelona. A aposta é altíssima para os Rojiblancos, que se preparam para a primeira partida na quarta-feira. O time estará desesperado por vingança após sofrer uma dolorosa derrota por 2 a 1 para o gigante catalão na La Liga no fim de semana. Essa derrota em casa foi um golpe significativo, tornando esta partida europeia um confronto decisivo para a temporada. Apesar do recente revés e dos rumores em torno de Álvarez, Cerezo manteve seu otimismo, esperando que sua equipe consiga garantir um resultado vital fora de casa.